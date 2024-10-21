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Faceless написав:Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті
Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити... Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.
В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%
Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.
The_Rebel написав:Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.
Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати.
Я не здивований. Очі на Молдову мені розкрили люди з Кишинева ще 15 років тому. На моє запитання, чого це Молдова НЕ хоче повернутися до мами-Румуніі, вони відповіли так: - в Молдові мешкає 1 000 000 прорадянських пенсіонерів, яким нічого в житті не треба. - в Молдові мешкають 1 000 000 поліціянтів, суддів, прокурорів та чиновників, які є в «шоколаді» і тому їм нічого не треба. - з Молдови виїхало 1 000 000 людей за кордон і вони вже ніяк не впливають.
То хто ж піде в теплі рученьки, які пахнуть хлібом, мами-Румуніі. P.S. Розмова була у присутності їх доні, яку відправили на навчання в Париж… Так що я не дивуюся.
Faceless написав:Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті
Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити... Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.
В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%
Uird это ставка НБУ или какая то другая? В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припала Там же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена.
Дюрі-бачі написав:Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити... Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.
В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%
Uird это ставка НБУ или какая то другая? В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припала Там же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена.
UIRD це середня ставка по депозитам на рік по системі