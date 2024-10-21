Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2381238223832384 Додано: Нед 20 жов, 2024 21:29 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...

Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25. Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.

В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% Faceless

Модератор Повідомлень: 35462 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 00:53 Re: Еміграція, заробітчанство Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС. The_Rebel

Повідомлень: 455 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 08:32 The_Rebel написав: Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС. Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.

Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати. Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати. Hotab Повідомлень: 13462 З нами з: 15.02.09 Подякував: 362 раз. Подякували: 2275 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 10:05 Я не здивований.

Очі на Молдову мені розкрили люди з Кишинева ще 15 років тому.

На моє запитання, чого це Молдова НЕ хоче повернутися до мами-Румуніі, вони відповіли так:

- в Молдові мешкає 1 000 000 прорадянських пенсіонерів, яким нічого в житті не треба.

- в Молдові мешкають 1 000 000 поліціянтів, суддів, прокурорів та чиновників, які є в «шоколаді» і тому їм нічого не треба.

- з Молдови виїхало 1 000 000 людей за кордон і вони вже ніяк не впливають.



То хто ж піде в теплі рученьки, які пахнуть хлібом, мами-Румуніі.

P.S. Розмова була у присутності їх доні, яку відправили на навчання в Париж…

Так що я не дивуюся. akurt

Повідомлень: 10193 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 10:27 akurt

українське майбутнє, з 10-кратними коефіцієнтами населення? Hotab Повідомлень: 13462 З нами з: 15.02.09 Подякував: 362 раз. Подякували: 2275 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 10:31 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...

Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25. Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.

В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Uird это ставка НБУ или какая то другая?

В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припала

Там же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена. Uird это ставка НБУ или какая то другая?В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припалаТам же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена. барабашов Повідомлень: 4458 З нами з: 16.06.15 Подякував: 282 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 10:42 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають. барабашов написав: Uird это ставка НБУ или какая то другая? Uird это ставка НБУ или какая то другая?

Це середнє арифметичне ставок по депозитам, визначається окремо, але зазвичай корелює з обліковою ставкою НБУ, зараз вона на 0.5% нижча - 13%...

https://kredobank.com.ua/info/uird-rates/uird12m Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають.Це середнє арифметичне ставок по депозитам, визначається окремо, але зазвичай корелює з обліковою ставкою НБУ, зараз вона на 0.5% нижча - 13%... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3942 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 10:53 Еміграція, заробітчанство барабашов написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...

Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.

В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Uird это ставка НБУ или какая то другая?

В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припала

Там же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена. Uird это ставка НБУ или какая то другая?В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припалаТам же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена. UIRD це середня ставка по депозитам на рік по системі UIRD це середня ставка по депозитам на рік по системі Faceless

Модератор Повідомлень: 35462 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2381238223832384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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