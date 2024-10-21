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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2382238323842385>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 00:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 08:32

  The_Rebel написав:Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.

Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:05

Я не здивований.
Очі на Молдову мені розкрили люди з Кишинева ще 15 років тому.
На моє запитання, чого це Молдова НЕ хоче повернутися до мами-Румуніі, вони відповіли так:
- в Молдові мешкає 1 000 000 прорадянських пенсіонерів, яким нічого в житті не треба.
- в Молдові мешкають 1 000 000 поліціянтів, суддів, прокурорів та чиновників, які є в «шоколаді» і тому їм нічого не треба.
- з Молдови виїхало 1 000 000 людей за кордон і вони вже ніяк не впливають.

То хто ж піде в теплі рученьки, які пахнуть хлібом, мами-Румуніі.
P.S. Розмова була у присутності їх доні, яку відправили на навчання в Париж…
Так що я не дивуюся.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:27

akurt
українське майбутнє, з 10-кратними коефіцієнтами населення?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:31

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...
Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.

В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Uird это ставка НБУ или какая то другая?
В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припала
Там же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають.
  барабашов написав:Uird это ставка НБУ или какая то другая?

Це середнє арифметичне ставок по депозитам, визначається окремо, але зазвичай корелює з обліковою ставкою НБУ, зараз вона на 0.5% нижча - 13%...
https://kredobank.com.ua/info/uird-rates/uird12m
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:53

Еміграція, заробітчанство

барабашов написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...
Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.

В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Uird это ставка НБУ или какая то другая?
В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припала
Там же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена.
UIRD це середня ставка по депозитам на рік по системі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 11:41

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають.

Як каже Акурт, треба думати головом.
За 5 років навіть за відносної стабільності борг трохи всохне і знеціниться (а по факту виходить що більше ніж на третину). Коли оформлюється кредит, треба порахувати кілька варіантів, який буде платіж за різних UIRD щоб то не було несподіванкою. Якщо самотужки важко (не всі дружать з екселем, хоча й в старому калькуляторі на вінді є режим розрахунку платежу по іпотеці), то можна (і треба) напрягти менеджера в банку.
Також детально дізнатися процес як саме проходить перерахунок графіку при достроковому погашенні.
Я не можу сказати за всі країни, можливо, в США і Канаді чи де ставки менше 3% нема сенсу платити з випередженням. Там, де ставки вище, це необхідно закладати відпочатку. Особливо в Україні. Тобто можна вибрати строк більше, платіж по графіку менше -чисто щоб зменшити ризики на період якихось форсмажорів, але закласти відпочатку, що погашення має бути швидше.
В таких випадках іпотека виходить ще й вигідною. Якось вже писав, купуючи гроші - ви купуєте час. Ви отримуєте щось сьогодні, а колись в майбутньому, і за це платите процент банку. Це може заводити на хибні шляхи, якщо мова про якесь банальне споживацтво, але у випадку такого вкладення, як житло - може бути вельми розумним і вигідним рішенням: отримати своє житло, чи актив під оренду, чи позбутися орендних витрат, і все це зараз, а не колись, з фіксованою сьогодні вартістю, а не ганятися за цінами з року в рік, з прогнозованими платежами. У випадку України ще й за ставкою нижче інфляції (і навіть uird+2% буде не вище рівня інфляції).
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 11:54

Faceless От ви знаєте який UIRD буде через 5 років: 5% чи може 50%?
Мова ж була не про те, як платити іпотеку "мажорам" які можуть оплатити 20 років іпотеки за 5, а про просту молодь, в якої грошей ледве хватає щоб просто здійснити платіж по ануїтету .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless От ви знаєте який UIRD буде через 5 років: 5% чи може 50%?
Мова ж була не про те, як платити іпотеку "мажорам" які можуть оплатити 20 років іпотеки за 5, а про просту молодь, в якої грошей ледве хватає щоб просто здійснити платіж по ануїтету .

Напевне звісно не знаю, але тут як то кажуть працює "експертна оцінка" :mrgreen:
Крім того, в економіці все взаємопов'язано. Якщо uird буде 50%, значить надзвичайно злетіли ставки, а це відбувається на фоні девальвації та інфляції. Відповідно, ваш борг знецінюється з тими ж темпами, а номінальні доходи хай і з запізненням, але теж ростимуть.
Щодо вашого другого питання: якщо грошей ледве хватає на платіж по ануїтету, не треба туди лізти. Краще зайнятися зростанням своїх доходів і збільшенням заощадженнь - це спрощує майбутню задачу вдвічі, більший даунпеймент дає можливість менше позичати, більші доходи - навпаки.
Faceless
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