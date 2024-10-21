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Додано: Пон 21 жов, 2024 00:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.
Додано: Пон 21 жов, 2024 08:32
Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати.
Додано: Пон 21 жов, 2024 10:05
Я не здивований.
Очі на Молдову мені розкрили люди з Кишинева ще 15 років тому.
На моє запитання, чого це Молдова НЕ хоче повернутися до мами-Румуніі, вони відповіли так:
- в Молдові мешкає 1 000 000 прорадянських пенсіонерів, яким нічого в житті не треба.
- в Молдові мешкають 1 000 000 поліціянтів, суддів, прокурорів та чиновників, які є в «шоколаді» і тому їм нічого не треба.
- з Молдови виїхало 1 000 000 людей за кордон і вони вже ніяк не впливають.
То хто ж піде в теплі рученьки, які пахнуть хлібом, мами-Румуніі.
P.S. Розмова була у присутності їх доні, яку відправили на навчання в Париж…
Так що я не дивуюся.
Додано: Пон 21 жов, 2024 10:31
Uird это ставка НБУ или какая то другая?
В 2015м помню она(НБУ) 30% была и довольно долго, да и в 16-17г.г. как бы до уровня 2013года не припала
Там же ещё у друзей Дюри платёж был на уровне нормальной зарплаты при Янеке - 5кгрн, 620долларов. Сомневаюсь что те его друзья(преподы?) тогда, лет в 25, колотили несколько куе в мес не напрягаясь, причём и муж, и жена.
Додано: Пон 21 жов, 2024 10:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають.
Це середнє арифметичне ставок по депозитам, визначається окремо, але зазвичай корелює з обліковою ставкою НБУ, зараз вона на 0.5% нижча - 13%...
Додано: Пон 21 жов, 2024 10:53
Еміграція, заробітчанство
UIRD це середня ставка по депозитам на рік по системі
Додано: Пон 21 жов, 2024 11:41
Еміграція, заробітчанство
Як каже Акурт, треба думати головом.
За 5 років навіть за відносної стабільності борг трохи всохне і знеціниться (а по факту виходить що більше ніж на третину). Коли оформлюється кредит, треба порахувати кілька варіантів, який буде платіж за різних UIRD щоб то не було несподіванкою. Якщо самотужки важко (не всі дружать з екселем, хоча й в старому калькуляторі на вінді є режим розрахунку платежу по іпотеці), то можна (і треба) напрягти менеджера в банку.
Також детально дізнатися процес як саме проходить перерахунок графіку при достроковому погашенні.
Я не можу сказати за всі країни, можливо, в США і Канаді чи де ставки менше 3% нема сенсу платити з випередженням. Там, де ставки вище, це необхідно закладати відпочатку. Особливо в Україні. Тобто можна вибрати строк більше, платіж по графіку менше -чисто щоб зменшити ризики на період якихось форсмажорів, але закласти відпочатку, що погашення має бути швидше.
В таких випадках іпотека виходить ще й вигідною. Якось вже писав, купуючи гроші - ви купуєте час. Ви отримуєте щось сьогодні, а колись в майбутньому, і за це платите процент банку. Це може заводити на хибні шляхи, якщо мова про якесь банальне споживацтво, але у випадку такого вкладення, як житло - може бути вельми розумним і вигідним рішенням: отримати своє житло, чи актив під оренду, чи позбутися орендних витрат, і все це зараз, а не колись, з фіксованою сьогодні вартістю, а не ганятися за цінами з року в рік, з прогнозованими платежами. У випадку України ще й за ставкою нижче інфляції (і навіть uird+2% буде не вище рівня інфляції).
Додано: Пон 21 жов, 2024 11:54
Faceless От ви знаєте який UIRD буде через 5 років: 5% чи може 50%?
Мова ж була не про те, як платити іпотеку "мажорам" які можуть оплатити 20 років іпотеки за 5, а про просту молодь, в якої грошей ледве хватає щоб просто здійснити платіж по ануїтету .
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:09
Re: Еміграція, заробітчанство
Напевне звісно не знаю, але тут як то кажуть працює "експертна оцінка"
Крім того, в економіці все взаємопов'язано. Якщо uird буде 50%, значить надзвичайно злетіли ставки, а це відбувається на фоні девальвації та інфляції. Відповідно, ваш борг знецінюється з тими ж темпами, а номінальні доходи хай і з запізненням, але теж ростимуть.
Щодо вашого другого питання: якщо грошей ледве хватає на платіж по ануїтету, не треба туди лізти. Краще зайнятися зростанням своїх доходів і збільшенням заощадженнь - це спрощує майбутню задачу вдвічі, більший даунпеймент дає можливість менше позичати, більші доходи - навпаки.
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