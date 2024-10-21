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#<1 ... 2382238323842385 Додано: Пон 21 жов, 2024 12:20 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С). Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С). BIGor

Повідомлень: 9491 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 12:24 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають... Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають...

в США перед 2008 були навіть схеми - ти купуєш будинок й перші кілька років не платиш, а отримує гроші (від'ємний ануїтет чи щось таке). а на 2008 рік схоже припало, коли гроші треба платити в США перед 2008 були навіть схеми - ти купуєш будинок й перші кілька років не платиш, а отримує гроші (від'ємний ануїтет чи щось таке). а на 2008 рік схоже припало, коли гроші треба платити Shaman

Повідомлень: 7111 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 12:25 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С). Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С).

Цей пакет давали одразу з іпотекою.

Для ФОП ІТ в них теж була окрема пропозиція, але я не про неї. Звичайна програма, доступна будь кому з офіційними доходами Цей пакет давали одразу з іпотекою.Для ФОП ІТ в них теж була окрема пропозиція, але я не про неї. Звичайна програма, доступна будь кому з офіційними доходами Faceless

Модератор Повідомлень: 35466 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8058 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2382238323842385 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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