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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2382238323842385
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:24

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають...

в США перед 2008 були навіть схеми - ти купуєш будинок й перші кілька років не платиш, а отримує гроші (від'ємний ануїтет чи щось таке). а на 2008 рік схоже припало, коли гроші треба платити :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:25

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С).

Цей пакет давали одразу з іпотекою.
Для ФОП ІТ в них теж була окрема пропозиція, але я не про неї. Звичайна програма, доступна будь кому з офіційними доходами
Faceless
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  #<1 ... 2382238323842385
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