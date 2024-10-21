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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2383238423852386> Додано: Пон 21 жов, 2024 12:20 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С). Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С). BIGor

Повідомлень: 9491 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 12:24 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають... Так от: "на заході" зараз теж поширена така іпотека: перші 1-3-5 років ставка біля 0%, а потім реальні облікова + 2% то люди одразу прозрівають...

в США перед 2008 були навіть схеми - ти купуєш будинок й перші кілька років не платиш, а отримує гроші (від'ємний ануїтет чи щось таке). а на 2008 рік схоже припало, коли гроші треба платити в США перед 2008 були навіть схеми - ти купуєш будинок й перші кілька років не платиш, а отримує гроші (від'ємний ануїтет чи щось таке). а на 2008 рік схоже припало, коли гроші треба платити Shaman

Повідомлень: 7112 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 12:25 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2% В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%

Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С). Була така програма для тих в кого Преміум якийсь спеціальний пакет - ІТ-шниками його давали (скоріше всього через великі обсяги доходів). Так що це не масовий продукт. Масовий продукт тоді була іпотека Ощадбанка - памятаю там було 24% річних. Дуже вигідно (С).

Цей пакет давали одразу з іпотекою.

Для ФОП ІТ в них теж була окрема пропозиція, але я не про неї. Звичайна програма, доступна будь кому з офіційними доходами Цей пакет давали одразу з іпотекою.Для ФОП ІТ в них теж була окрема пропозиція, але я не про неї. Звичайна програма, доступна будь кому з офіційними доходами Faceless

Модератор Повідомлень: 35469 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8059 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 14:33 Слава Богу, панове розвернулися від страшилок в дусі Halloween, намагаючись позбавити права декількох мільярдів населення Земної кулі жити зараз і сьогодні в пристойних умовах , а не через 20 років життя в комунальній кімнаті площею в 12 кв.м, як жила родина мого майбутнього тестя з двома дочками та тещею.

Ні, через 20 років дійсно отримали 4-к квартиру на 4-му поверсі в новому будинку, ще й з паркетною підлогою, але це було через 20 років…



Є пропозиція повернутися до реальності, бо Правекс-банк дійсно був цікавим, інакше його б не забрали за великі гроші італійцям, але ж і панове живуть не в Італії.



Так ось: вчора довго говорив з нашою людиною, йому 30 з хвостиком - і так сталось що він вже не перший рік - підданий короля Швеції Карла Густава XVI.

Перше, що він зробив, переїхавши в Стокгольм - це (слава Богу, перехрещуся!!!) не читав дописи-страшилки про іпотеку на цьому форумі, від яких всі мерці на свято Halloween точно повісилися б, а взяв в кредит трикімнатну (!) квартиру на сході Стокгольма.

Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€.

Я трохи обманюю: перше, що зробив, то купив в кредит новеньку Мазда 6. В Україні, після того, як купив в Швеції, прилетів на тиждень провідати батьків та продав свою Honda Accord 2.0 Sport.



Вселився в 3-к квартиру і вона виявилася якоюсь комфортною, бо через рік народився хлопчик…

Не став він чекати 20 років для того, щоби започаткувати виробництво хлопчиків. Не хотів щороку ходити до стенда біля Профспілкового комітету, щоби шукати себе в списках черговиків…



Далі буде те, що сильно здивує арологетів іпотеки.



Перед цим скажу, що з 2017 до 2022 року сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць.

Зарплатня всі ці роки була досить стабільною: на руки стабільно отримував близько 4000€.

Обрадую пана flyman’a, який ретельно слідкує за тим, щоби ніхто з ІТ-ників не отримував більше за 125$ на місяць, ой, я помилився, більше за 500к$ на місяць: цей хлопець з 2017 року стабільно отримує 4000€ на місяць та не піддався на провокацію з боку свого одногрупника по українському університету переїхати в США.

В 2023 році сталася халепа, про яку виде нагадував пан Дюрі-бачі: банк підвищив відсоткову ставку за кредитом і прийшлося сплачувати вже не 800€ на місяць, а цілу тищонцу, тобто 1000€ на місяць.

Біда не приходить одна: якщо раніше за комуналку сплачував 500€, то тепер - в 2024 році прийшлося платити 700€ на місяць.



От щоби ви зробили в цій жахливій ситуації?

Правильно!

Yes!

Продати ту кляту квартиру! Нехай знають.

Не жартую: продав!

Два тижні тому.

Та взяв іншу - але вже за 530 000€.

Щоби знали ті холодні шведи, як знущатися над колись українською людиною! akurt

Повідомлень: 10196 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 14:46 Додаток до тексту вище.

Діалог:



Я: Какой сейчас процент по кредиту?

ОН: Сейчас процент 6.47 по кредиту. Как было раньше: 1.5 - 2% никогда уже не будет в Швеции.

Я: А как получилось продать невыплаченную ипотекой квaртиру - то есть невыплаченное легло на плечи покупателя?

ОН: Да, тут банк без проблем проводит эти операции. Весь рынок только и основам на этом.

Никто кроме мафии никогда не покупает квартиру одним платежом.

Я: Ну, (имя удалено), ты гений и молодец! Тобой надо гордиться - все очень умно! Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 жов, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10196 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 14:51 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€. Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€. akurt написав: сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць. сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць.

Це на скільки років треба брати і під який %? Бо в мене щось математика не складується і за звичайних умов (20 років, 5%) іпотеки платіж виходить більше 2 тис в місяць... Це на скільки років треба брати і під який %? Бо в мене щось математика не складується і за звичайних умов (20 років, 5%) іпотеки платіж виходить більше 2 тис в місяць... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3949 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 14:56 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€. Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€. akurt написав: сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць. сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць.

Це на скільки років треба брати і під який %? Бо в мене щось математика не складується і за звичайних умов (20 років, 5%) іпотеки платіж виходить більше 2 тис в місяць... Це на скільки років треба брати і під який %? Бо в мене щось математика не складується і за звичайних умов (20 років, 5%) іпотеки платіж виходить більше 2 тис в місяць... Там вище написано що ставка 6.47%

Але сума іпотеки буде нижча на суму, за яку продали попередню квартиру (а вона скоріше за все подорожчала) мінус залишок боргу і можливо ще щось додали.

Навіть можливо, що в результаті борг навіть став менше.

Бо з доходом в 4кЄвро не сильно розбіжисся Там вище написано що ставка 6.47%Але сума іпотеки буде нижча на суму, за яку продали попередню квартиру (а вона скоріше за все подорожчала) мінус залишок боргу і можливо ще щось додали.Навіть можливо, що в результаті борг навіть став менше.Бо з доходом в 4кЄвро не сильно розбіжисся Faceless

Модератор Повідомлень: 35469 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8059 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 14:59 Зараз 6,47.

Він згадав про відсоткову ставку в діапазоні 1,5..2%.

Я не питатав, але гадаю така і була раніше.



Там ще є приколи, як він пояснює про первинний внесок та кінцеву суму - але я те не буду оприлюднювати, щоби не псувати панам настрій.

Але скажу вам, що всі українські програми для молоді - нервово курять бамбук обабіч... akurt

Повідомлень: 10196 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:00 Faceless Просто історії пана акурта всі якісь такі, що за іпотеку платять мало, а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3949 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:03 akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350 Дюрі-бачі

Повідомлень: 3949 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2383238423852386> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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