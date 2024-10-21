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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2383238423852386
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:04

  akurt написав:...
Так ось: вчора довго говорив з нашою людиною, йому 30 з хвостиком - і так сталось що він вже не перший рік - підданий короля Швеції Карла Густава XVI.
Перше, що він зробив, переїхавши в Стокгольм - це (слава Богу, перехрещуся!!!) не читав дописи-страшилки про іпотеку на цьому форумі, від яких всі мерці на свято Halloween точно повісилися б, а взяв в кредит трикімнатну (!) квартиру на сході Стокгольма.
Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€.
Я трохи обманюю: перше, що зробив, то купив в кредит новеньку Мазда 6. В Україні, після того, як купив в Швеції, прилетів на тиждень провідати батьків та продав свою Honda Accord 2.0 Sport.
...
Далі буде те, що сильно здивує арологетів іпотеки.

Перед цим скажу, що з 2017 до 2022 року сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць.
Зарплатня всі ці роки була досить стабільною: на руки стабільно отримував близько 4000€.

продовжимо курси нашої банківської математики
платіж 800 євро на місяць. інші параметри пан akurt завбачливо приховав, але ми спрогнозуємо 8) якби в іпотеку взяли на всю суму 350 т євро на 30 років та під 1%, то платіж все одно склав би 1 125 євро. тобто навіть на таких файних умовах в іпотеку надали лише 250 т євро, а 100 т євро бідний хлоп з України доплатив з кишені. зверніть увагу, з яким потенціалом країна - хлопу не було ще й 30 років, а 100 т євро в Україні вже зміг заощадити, ще й машину купив. шведи так не можуть. :D

але дивіться 30 років під 1% - щось надто привабливі умови. у сурових шведів напевне такого немає, тому навіть якщо 25 років та 1% чи 30 років та 3%, але при платежі 800 євро сума іпотеки складе від 190 до 210 т євро. а інше хлопак доплатив з кишені. отак оббирають бідних українців - доводиться півквартири сплачувати зі своїх статків.

ps насправді, я вже натякав що такі красиві історії краще без цифр розповідати, бо інакше цифри не підтверджують цю казкову реальність.

ps2 або більш реально - люди емігрують разом з кількома сотнями тисяч уо (й кілька - не один й не два). й тоді ці всі історії звучать набагато вірогідніше. але що це за країна така чи ким там працюють, що всі емігранти в 30 років мають по кілька сотень уо? :lol:
Shaman
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  #<1 ... 2383238423852386
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