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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2383238423852386 Додано: Пон 21 жов, 2024 15:04 akurt написав: ...

Так ось: вчора довго говорив з нашою людиною, йому 30 з хвостиком - і так сталось що він вже не перший рік - підданий короля Швеції Карла Густава XVI.

Перше, що він зробив, переїхавши в Стокгольм - це (слава Богу, перехрещуся!!!) не читав дописи-страшилки про іпотеку на цьому форумі, від яких всі мерці на свято Halloween точно повісилися б, а взяв в кредит трикімнатну (!) квартиру на сході Стокгольма.

Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€.

Я трохи обманюю: перше, що зробив, то купив в кредит новеньку Мазда 6. В Україні, після того, як купив в Швеції, прилетів на тиждень провідати батьків та продав свою Honda Accord 2.0 Sport.

...

Далі буде те, що сильно здивує арологетів іпотеки.



Перед цим скажу, що з 2017 до 2022 року сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць.

Зарплатня всі ці роки була досить стабільною: на руки стабільно отримував близько 4000€.

...Так ось: вчора довго говорив з нашою людиною, йому 30 з хвостиком - і так сталось що він вже не перший рік - підданий короля Швеції Карла Густава XVI.Перше, що він зробив, переїхавши в Стокгольм - це (слава Богу, перехрещуся!!!) не читав дописи-страшилки про іпотеку на цьому форумі, від яких всі мерці на свято Halloween точно повісилися б, а взяв в кредит трикімнатну (!) квартиру на сході Стокгольма.Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі)Я трохи обманюю: перше, що зробив, то купив в кредит новеньку Мазда 6. В Україні, після того, як купив в Швеції, прилетів на тиждень провідати батьків та продав свою Honda Accord 2.0 Sport....Далі буде те, що сильно здивує арологетів іпотеки.Перед цим скажу, що з 2017 до 2022 року сплачував за іпотеку приблизнона місяць.Зарплатня всі ці роки була досить стабільною: на руки стабільно отримував близько 4000€.

продовжимо курси нашої банківської математики

платіж 800 євро на місяць. інші параметри пан akurt завбачливо приховав, але ми спрогнозуємо якби в іпотеку взяли на всю суму 350 т євро на 30 років та під 1%, то платіж все одно склав би 1 125 євро. тобто навіть на таких файних умовах в іпотеку надали лише 250 т євро, а 100 т євро бідний хлоп з України доплатив з кишені. зверніть увагу, з яким потенціалом країна - хлопу не було ще й 30 років, а 100 т євро в Україні вже зміг заощадити, ще й машину купив. шведи так не можуть.



але дивіться 30 років під 1% - щось надто привабливі умови. у сурових шведів напевне такого немає, тому навіть якщо 25 років та 1% чи 30 років та 3%, але при платежі 800 євро сума іпотеки складе від 190 до 210 т євро. а інше хлопак доплатив з кишені. отак оббирають бідних українців - доводиться півквартири сплачувати зі своїх статків.



ps насправді, я вже натякав що такі красиві історії краще без цифр розповідати, бо інакше цифри не підтверджують цю казкову реальність.



ps2 або більш реально - люди емігрують разом з кількома сотнями тисяч уо (й кілька - не один й не два). й тоді ці всі історії звучать набагато вірогідніше. але що це за країна така чи ким там працюють, що всі емігранти в 30 років мають по кілька сотень уо? продовжимо курси нашої банківської математикиплатіж 800 євро на місяць. інші параметри пан akurt завбачливо приховав, але ми спрогнозуємоякби в іпотеку взяли на всю суму 350 т євро на 30 років та під 1%, то платіж все одно склав би 1 125 євро. тобто навіть на таких файних умовах в іпотеку надали лише 250 т євро, а 100 т євро бідний хлоп з України доплатив з кишені. зверніть увагу, з яким потенціалом країна - хлопу не було ще й 30 років, а 100 т євро в Україні вже зміг заощадити, ще й машину купив. шведи так не можуть.але дивіться 30 років під 1% - щось надто привабливі умови. у сурових шведів напевне такого немає, тому навіть якщо 25 років та 1% чи 30 років та 3%, але при платежі 800 євро сума іпотеки складе від 190 до 210 т євро. а інше хлопак доплатив з кишені. отак оббирають бідних українців - доводиться півквартири сплачувати зі своїх статків.насправді, я вже натякав що такі красиві історії краще без цифр розповідати, бо інакше цифри не підтверджують цю казкову реальність.або більш реально - люди емігрують разом з кількома сотнями тисяч уо (й кілька - не один й не два). й тоді ці всі історії звучать набагато вірогідніше. але що це за країна така чи ким там працюють, що всі емігранти в 30 років мають по кілька сотень уо? Shaman

Повідомлень: 7112 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2383238423852386 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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