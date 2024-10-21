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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:04
akurt написав:
...
Так ось: вчора довго говорив з нашою людиною, йому 30 з хвостиком - і так сталось що він вже не перший рік - підданий короля Швеції Карла Густава XVI.
Перше, що він зробив, переїхавши в Стокгольм - це (слава Богу, перехрещуся!!!) не читав дописи-страшилки про іпотеку на цьому форумі, від яких всі мерці на свято Halloween
точно повісилися б, а взяв в кредит трикімнатну (!) квартиру на сході Стокгольма.
Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі
) 350 000€.
Я трохи обманюю: перше, що зробив, то купив в кредит новеньку Мазда 6. В Україні, після того, як купив в Швеції, прилетів на тиждень провідати батьків та продав свою Honda Accord 2.0 Sport.
...
Далі буде те, що сильно здивує арологетів іпотеки.
Перед цим скажу, що з 2017 до 2022 року сплачував за іпотеку приблизно 800€
на місяць.
Зарплатня всі ці роки була досить стабільною: на руки стабільно отримував близько 4000€.
продовжимо курси нашої банківської математики
платіж 800 євро на місяць. інші параметри пан akurt завбачливо приховав, але ми спрогнозуємо
якби в іпотеку взяли на всю суму 350 т євро на 30 років та під 1%, то платіж все одно склав би 1 125 євро. тобто навіть на таких файних умовах в іпотеку надали лише 250 т євро, а 100 т євро бідний хлоп з України доплатив з кишені. зверніть увагу, з яким потенціалом країна - хлопу не було ще й 30 років, а 100 т євро в Україні вже зміг заощадити, ще й машину купив. шведи так не можуть.
але дивіться 30 років під 1% - щось надто привабливі умови. у сурових шведів напевне такого немає, тому навіть якщо 25 років та 1% чи 30 років та 3%, але при платежі 800 євро сума іпотеки складе від 190 до 210 т євро. а інше хлопак доплатив з кишені. отак оббирають бідних українців - доводиться півквартири сплачувати зі своїх статків.ps
насправді, я вже натякав що такі красиві історії краще без цифр розповідати, бо інакше цифри не підтверджують цю казкову реальність.ps2
або більш реально - люди емігрують разом з кількома сотнями тисяч уо (й кілька - не один й не два). й тоді ці всі історії звучать набагато вірогідніше. але що це за країна така чи ким там працюють, що всі емігранти в 30 років мають по кілька сотень уо?
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:10
Дюрі-бачі написав:Faceless Просто історії пана акурта всі якісь такі, що за іпотеку платять мало, а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску...
Не бачу нічого поганого в таких прикладах - позики з високим першим внеском,взагалі, мабуть, найбільш доцільні приклади використання іпотеки.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:11
Faceless Не бачу взагалі ніякого сенсу в таких позиках. Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:11
Дюрі-бачі написав:akurt
Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350
пан akurt
просто не здогадується, що це рахується. й збільшення ставки з 2% до 6,47% збільшує платіж в 1,7 рази при терміні 30 років й в 1,5 рази при терміні 20 років
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:18
Дюрі-бачі написав:akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350
Можна потеоретизувати:
Купували першу квартиру за 350 куо.
Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.
Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%
Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.
При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.
Не надто драматичне збільшення.
А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:19
Дюрі-бачі написав:Faceless
Не бачу взагалі ніякого сенсу в таких позиках. Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...
в деяких випадках й таке є. але звісно тут зовсім інща математика, ніж у людей, для яких важко зібрати навіть перший внесок.
все як ви кажете - важко купити першу квартиру. далі легше
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:22
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350
Можна потеоретизувати:
Купували першу квартиру за 350 куо.
Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.
Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%
Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.
При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.
Не надто драматичне збільшення.
А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!
якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.
щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:24
Дюрі-бачі написав:Faceless Не бачу взагалі ніякого сенсу в таких позиках. Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...
А навіщо брати менше, якщо вам потрібно більше? Навіть якщо у вас є вся сума, краще мати ще подушку з заощаджень, ніж спустити все одразу.
Якщо у вас є, наприклад, половина необхідної суми, то ви можете взяти іпотеку прямо зараз, саме те, що вам потрібно; або витратити ще кілька років, що дозбирати, а за цей період ціна може знову зрости, і ви опинитися навіть в гіршій ситуації, ніж були, витративши час і гроші на оренду.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:25
Shaman Швидке гугління показує ріст цін на нерухомість з 2017 по сьогодні в середньому на 20%...
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:27
Shaman написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350
Можна потеоретизувати:
Купували першу квартиру за 350 куо.
Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.
Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%
Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.
При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.
Не надто драматичне збільшення.
А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!
якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.
щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася
Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.
Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав - потеоретизуємо.
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