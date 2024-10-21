Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2384238523862387> Додано: Пон 21 жов, 2024 15:04 akurt написав: ...

Так ось: вчора довго говорив з нашою людиною, йому 30 з хвостиком - і так сталось що він вже не перший рік - підданий короля Швеції Карла Густава XVI.

Перше, що він зробив, переїхавши в Стокгольм - це (слава Богу, перехрещуся!!!) не читав дописи-страшилки про іпотеку на цьому форумі, від яких всі мерці на свято Halloween точно повісилися б, а взяв в кредит трикімнатну (!) квартиру на сході Стокгольма.

Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі) 350 000€.

Я трохи обманюю: перше, що зробив, то купив в кредит новеньку Мазда 6. В Україні, після того, як купив в Швеції, прилетів на тиждень провідати батьків та продав свою Honda Accord 2.0 Sport.

...

Далі буде те, що сильно здивує арологетів іпотеки.



Перед цим скажу, що з 2017 до 2022 року сплачував за іпотеку приблизно 800€ на місяць.

Зарплатня всі ці роки була досить стабільною: на руки стабільно отримував близько 4000€.

...Так ось: вчора довго говорив з нашою людиною, йому 30 з хвостиком - і так сталось що він вже не перший рік - підданий короля Швеції Карла Густава XVI.Перше, що він зробив, переїхавши в Стокгольм - це (слава Богу, перехрещуся!!!) не читав дописи-страшилки про іпотеку на цьому форумі, від яких всі мерці на свято Halloween точно повісилися б, а взяв в кредит трикімнатну (!) квартиру на сході Стокгольма.Ринкова ціна (прохання не читати цифри далі)Я трохи обманюю: перше, що зробив, то купив в кредит новеньку Мазда 6. В Україні, після того, як купив в Швеції, прилетів на тиждень провідати батьків та продав свою Honda Accord 2.0 Sport....Далі буде те, що сильно здивує арологетів іпотеки.Перед цим скажу, що з 2017 до 2022 року сплачував за іпотеку приблизнона місяць.Зарплатня всі ці роки була досить стабільною: на руки стабільно отримував близько 4000€.

продовжимо курси нашої банківської математики

платіж 800 євро на місяць. інші параметри пан akurt завбачливо приховав, але ми спрогнозуємо якби в іпотеку взяли на всю суму 350 т євро на 30 років та під 1%, то платіж все одно склав би 1 125 євро. тобто навіть на таких файних умовах в іпотеку надали лише 250 т євро, а 100 т євро бідний хлоп з України доплатив з кишені. зверніть увагу, з яким потенціалом країна - хлопу не було ще й 30 років, а 100 т євро в Україні вже зміг заощадити, ще й машину купив. шведи так не можуть.



але дивіться 30 років під 1% - щось надто привабливі умови. у сурових шведів напевне такого немає, тому навіть якщо 25 років та 1% чи 30 років та 3%, але при платежі 800 євро сума іпотеки складе від 190 до 210 т євро. а інше хлопак доплатив з кишені. отак оббирають бідних українців - доводиться півквартири сплачувати зі своїх статків.



ps насправді, я вже натякав що такі красиві історії краще без цифр розповідати, бо інакше цифри не підтверджують цю казкову реальність.



ps2 або більш реально - люди емігрують разом з кількома сотнями тисяч уо (й кілька - не один й не два). й тоді ці всі історії звучать набагато вірогідніше. але що це за країна така чи ким там працюють, що всі емігранти в 30 років мають по кілька сотень уо? продовжимо курси нашої банківської математикиплатіж 800 євро на місяць. інші параметри пан akurt завбачливо приховав, але ми спрогнозуємоякби в іпотеку взяли на всю суму 350 т євро на 30 років та під 1%, то платіж все одно склав би 1 125 євро. тобто навіть на таких файних умовах в іпотеку надали лише 250 т євро, а 100 т євро бідний хлоп з України доплатив з кишені. зверніть увагу, з яким потенціалом країна - хлопу не було ще й 30 років, а 100 т євро в Україні вже зміг заощадити, ще й машину купив. шведи так не можуть.але дивіться 30 років під 1% - щось надто привабливі умови. у сурових шведів напевне такого немає, тому навіть якщо 25 років та 1% чи 30 років та 3%, але при платежі 800 євро сума іпотеки складе від 190 до 210 т євро. а інше хлопак доплатив з кишені. отак оббирають бідних українців - доводиться півквартири сплачувати зі своїх статків.насправді, я вже натякав що такі красиві історії краще без цифр розповідати, бо інакше цифри не підтверджують цю казкову реальність.або більш реально - люди емігрують разом з кількома сотнями тисяч уо (й кілька - не один й не два). й тоді ці всі історії звучать набагато вірогідніше. але що це за країна така чи ким там працюють, що всі емігранти в 30 років мають по кілька сотень уо? Shaman

Повідомлень: 7113 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:10 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless Просто історії пана акурта всі якісь такі, що за іпотеку платять мало, а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску... Не бачу нічого поганого в таких прикладах - позики з високим першим внеском,взагалі, мабуть, найбільш доцільні приклади використання іпотеки. Не бачу нічого поганого в таких прикладах - позики з високим першим внеском,взагалі, мабуть, найбільш доцільні приклади використання іпотеки. Faceless

Модератор Повідомлень: 35475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8063 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:11 Faceless Не бачу взагалі ніякого сенсу в таких позиках. Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3955 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:11 Дюрі-бачі написав: akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350 Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350

пан akurt просто не здогадується, що це рахується. й збільшення ставки з 2% до 6,47% збільшує платіж в 1,7 рази при терміні 30 років й в 1,5 рази при терміні 20 років панпросто не здогадується, що це рахується. й збільшення ставки з 2% до 6,47% збільшує платіж в 1,7 рази при терміні 30 років й в 1,5 рази при терміні 20 років Shaman

Повідомлень: 7113 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:18 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350 Можна потеоретизувати:

Купували першу квартиру за 350 куо.

Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.

Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%

Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.

При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.

Не надто драматичне збільшення.

А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий! Можна потеоретизувати:Купували першу квартиру за 350 куо.Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.Не надто драматичне збільшення.А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий! Faceless

Модератор Повідомлень: 35475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8063 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:19 Дюрі-бачі написав: Faceless Не бачу взагалі ніякого сенсу в таких позиках. Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло... Не бачу взагалі ніякого сенсу в таких позиках. Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...

в деяких випадках й таке є. але звісно тут зовсім інща математика, ніж у людей, для яких важко зібрати навіть перший внесок.



все як ви кажете - важко купити першу квартиру. далі легше в деяких випадках й таке є. але звісно тут зовсім інща математика, ніж у людей, для яких важко зібрати навіть перший внесок.все як ви кажете - важко купити першу квартиру. далі легше Shaman

Повідомлень: 7113 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:22 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350 Можна потеоретизувати:

Купували першу квартиру за 350 куо.

Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.

Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%

Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.

При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.

Не надто драматичне збільшення.

А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий! Можна потеоретизувати:Купували першу квартиру за 350 куо.Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.Не надто драматичне збільшення.А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!

якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.



щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася Shaman

Повідомлень: 7113 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:24 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless Не бачу взагалі ніякого сенсу в таких позиках. Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...

А навіщо брати менше, якщо вам потрібно більше? Навіть якщо у вас є вся сума, краще мати ще подушку з заощаджень, ніж спустити все одразу.

Якщо у вас є, наприклад, половина необхідної суми, то ви можете взяти іпотеку прямо зараз, саме те, що вам потрібно; або витратити ще кілька років, що дозбирати, а за цей період ціна може знову зрости, і ви опинитися навіть в гіршій ситуації, ніж були, витративши час і гроші на оренду. А навіщо брати менше, якщо вам потрібно більше? Навіть якщо у вас є вся сума, краще мати ще подушку з заощаджень, ніж спустити все одразу.Якщо у вас є, наприклад, половина необхідної суми, то ви можете взяти іпотеку прямо зараз, саме те, що вам потрібно; або витратити ще кілька років, що дозбирати, а за цей період ціна може знову зрости, і ви опинитися навіть в гіршій ситуації, ніж були, витративши час і гроші на оренду. Faceless

Модератор Повідомлень: 35475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8063 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:25 Shaman Швидке гугління показує ріст цін на нерухомість з 2017 по сьогодні в середньому на 20%... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3955 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt Все рівно математика не сходиться: раз було 1,5-2%, а зараз 6,5%, що на 200є платіж більше, то залишок тіла кредиту після 5 років сплати має бути десь 50-60 тис. євро, а ніяк не 350 Можна потеоретизувати:

Купували першу квартиру за 350 куо.

Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.

Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%

Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.

При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.

Не надто драматичне збільшення.

А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий! Можна потеоретизувати:Купували першу квартиру за 350 куо.Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.Не надто драматичне збільшення.А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!

якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.



щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.

Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав - потеоретизуємо. Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав - потеоретизуємо. Faceless

Модератор Повідомлень: 35475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8063 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2384238523862387> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: BIGor і 4 гостейМодератори: Faceless