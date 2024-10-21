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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2384238523862387 Додано: Пон 21 жов, 2024 15:29 Re: Еміграція, заробітчанство Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3955 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:35 Дюрі-бачі написав: Faceless а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску... а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску...





Можна у вас попросити подробиці цієї історії?)

Чому 70%?

Світлий дохід недостатній?

Завелику площу (при малій кількості членів сімʼї) розглядали ?

Чим мотивували 70?



Як ви мабуть зрозуміли, сам розглядаю як попросити у держави компенсацію у вигляді низького відсотку по кредиту за мій її захист багато років, включно з зараз



Дюрі-бачі написав: Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит? Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит?

Є якісь приклади? Бо я не хочу розширятися/докуплятись за готівку, але якщо прямо «суттєво». Можна у вас попросити подробиці цієї історії?)Чому 70%?Світлий дохід недостатній?Завелику площу (при малій кількості членів сімʼї) розглядали ?Чим мотивували 70?Як ви мабуть зрозуміли, сам розглядаю як попросити у держави компенсацію у вигляді низького відсотку по кредиту за мій її захист багато років, включно з заразЄ якісь приклади? Бо я не хочу розширятися/докуплятись за готівку, але якщо прямо «суттєво». Hotab Повідомлень: 13463 З нами з: 15.02.09 Подякував: 363 раз. Подякували: 2275 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 15:58 Дюрі-бачі написав: Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит? Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит?

Чого суттєво, і скільки саме це суттєво?

В мене не дуже вже релевантний досвід, кілька років тому було, але взагалі жодної різниці

Можливо більше хочуть саме у випадку єОселі, бо більші ризики через бюрократію - втрата часу і можливі відмови

Для "звичайної" ніби ніякої різниці. Той же Правекс виносив рішення за тиждень Чого суттєво, і скільки саме це суттєво?В мене не дуже вже релевантний досвід, кілька років тому було, але взагалі жодної різниціМожливо більше хочуть саме у випадку єОселі, бо більші ризики через бюрократію - втрата часу і можливі відмовиДля "звичайної" ніби ніякої різниці. Той же Правекс виносив рішення за тиждень Faceless

Модератор Повідомлень: 35475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8063 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 16:08 Re: Еміграція, заробітчанство Відповів в темі про нерухомість Дюрі-бачі

Повідомлень: 3955 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 16:18 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Можна потеоретизувати:

Купували першу квартиру за 350 куо.

Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.

Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%

Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.

При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.

Не надто драматичне збільшення.

А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий! Можна потеоретизувати:Купували першу квартиру за 350 куо.Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.Не надто драматичне збільшення.А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!

якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.



щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.

Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав - потеоретизуємо. Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав -

пофантазуємо



а криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.



в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий... пофантазуємоа криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий... Shaman

Повідомлень: 7113 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 16:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: [quote="5780923:Faceless"]Можна потеоретизувати:

Купували першу квартиру за 350 куо.

Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.

Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%

Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.

При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.

Не надто драматичне збільшення.

А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!

якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.



щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.

Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав - потеоретизуємо. Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав -

пофантазуємо



а криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.



в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий...[/quote]В Україні ринок був зовсім не такий, як в розвинутих країнах, тому й запізніла іпотечна криза мала дещо інші причини. Серед них зокрема й безвідповідальні позичальники і безвідповідальні банківські менеджери, бо ключові слова - "реально не могли виплачувати кредит", позичальники гралися по суті в фінансові піраміди, а менеджери їм потурали в гонитві за преміями. Тому як тільки ударна хвиля кризи докотилася до цієї крихкої конструкції вона розсипалася, виявилося, що запасу міцності у позичальників немає, забезпечення недостатнє, резерви не сформовані. пофантазуємоа криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий...[/quote]В Україні ринок був зовсім не такий, як в розвинутих країнах, тому й запізніла іпотечна криза мала дещо інші причини. Серед них зокрема й безвідповідальні позичальники і безвідповідальні банківські менеджери, бо ключові слова - "реально не могли виплачувати кредит", позичальники гралися по суті в фінансові піраміди, а менеджери їм потурали в гонитві за преміями. Тому як тільки ударна хвиля кризи докотилася до цієї крихкої конструкції вона розсипалася, виявилося, що запасу міцності у позичальників немає, забезпечення недостатнє, резерви не сформовані. Faceless

Модератор Повідомлень: 35475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8063 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2024 16:31 Дюрі-бачі написав: Faceless Просто історії пана акурта всі якісь такі, що за іпотеку платять мало, а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску... Просто історії пана акурта всі якісь такі, що за іпотеку платять мало, а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску...

Справа в тому що весь час іде розмова про інші/різні країни.

Одні знаходяться по один бік кордону "Україна -Весь світ", а інші з іншого боку кордону "Весь світ- Україна".



Мені не хочеться турбувати того хлопця - він зараз на роботі - але спробую відшукати в Скайпі його повідомлення про цифри іпотеки в попередні роки - мабуть там були якісь зміни у відсотках - початок 1,5 потім якась корекція - потім 6+ як написано.

Але я реально наводив - як завжди - реальні факти від наших людей. Першоджерело.



О! знайшов його Звіт майже 2-о річної давнини, цитата. Не думаю що Ви будете сумніватися в правдивості - бо це власник тієї квартири та тієї іпотеки. Цитата без корегування за середину 2023 року:



- Когда кредит мы взяли в 2017, мир еще не был еХХХнутым как это стало в 2022.

Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.

Стоимость 375.000 euro.

Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% стоимости квартиры.



Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из-за ковида.

Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017 г и все ждали только падения - но не как роста.



Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил

- около 1000 евро в месяц банку (Примітка: раніше він називав цифри 700...800).

- и 400 евро обязательная комуналка.



После 2022 месячный платеж по кредиту выходит

- около 1500 евро в месяц банку

- и 500 евро обязательная комуналка (Примітка: вчора він мені писав, що останні місця комуналка була вже 700 євро)



Кінець цитат. Можете "чиплятися" до точності наведених мною про його справи цифр (наприклад, я "по пам"яті" вказував дещо нижчу ціну квартири на момент купівлі), але даремно: ту квартиру вже продано.



P.S. Зверніть увагу на його слова: "Стоимость 375.000 euro."

Це те, що писав раніше: слава Богу, що не читає цей форум, бо був би голий босий безлошадно-безквартирний та без малолітнього синочка. Справа в тому що весь час іде розмова про інші/різні країни.Одні знаходяться по один бік кордону "Україна -Весь світ", а інші з іншого боку кордону "Весь світ- Україна".Мені не хочеться турбувати того хлопця - він зараз на роботі - але спробую відшукати в Скайпі його повідомлення про цифри іпотеки в попередні роки - мабуть там були якісь зміни у відсотках - початок 1,5 потім якась корекція - потім 6+ як написано.О! знайшов його Звіт майже 2-о річної давнини, цитата. Не думаю що Ви будете сумніватися в правдивості - бо це власник тієї квартири та тієї іпотеки. Цитатаза середину 2023 року:- Когда кредит мы взяли в 2017, мир еще не был еХХХнутым как это стало в 2022.Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.Стоимость 375.000 euro.Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% стоимости квартиры.Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из-за ковида.Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017 г и все ждали только падения - но не как роста.Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил- около 1000 евро в месяц банку (Примітка: раніше він називав цифри 700...800).- и 400 евро обязательная комуналка.После 2022 месячный платеж по кредиту выходит- около 1500 евро в месяц банку- и 500 евро обязательная комуналка (Примітка: вчора він мені писав, що останні місця комуналка була вже 700 євро)Кінець цитат. Можете "чиплятися" до точності наведених мною про його справи цифр (наприклад, я "по пам"яті" вказував дещо нижчу ціну квартири на момент купівлі), але даремно: ту квартиру вже продано.Зверніть увагу на його слова: "Стоимостьeuro."Це те, що писав раніше: слава Богу, що не читає цей форум, бо був би голий босий безлошадно-безквартирний та без малолітнього синочка. akurt

Повідомлень: 10197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3756 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2384238523862387 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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