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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит?
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:35
Можна у вас попросити подробиці цієї історії?)
Чому 70%?
Світлий дохід недостатній?
Завелику площу (при малій кількості членів сімʼї) розглядали ?
Чим мотивували 70?
Як ви мабуть зрозуміли, сам розглядаю як попросити у держави компенсацію у вигляді низького відсотку по кредиту за мій її захист багато років, включно з зараз
Є якісь приклади? Бо я не хочу розширятися/докуплятись за готівку, але якщо прямо «суттєво».
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:58
Чого суттєво, і скільки саме це суттєво?
В мене не дуже вже релевантний досвід, кілька років тому було, але взагалі жодної різниці
Можливо більше хочуть саме у випадку єОселі, бо більші ризики через бюрократію - втрата часу і можливі відмови
Для "звичайної" ніби ніякої різниці. Той же Правекс виносив рішення за тиждень
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:08
Re: Еміграція, заробітчанство
Відповів в темі про нерухомість
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:18
пофантазуємо
а криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.
в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий...
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:27
Re: Еміграція, заробітчанство
пофантазуємо
а криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.
в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий...[/quote]В Україні ринок був зовсім не такий, як в розвинутих країнах, тому й запізніла іпотечна криза мала дещо інші причини. Серед них зокрема й безвідповідальні позичальники і безвідповідальні банківські менеджери, бо ключові слова - "реально не могли виплачувати кредит", позичальники гралися по суті в фінансові піраміди, а менеджери їм потурали в гонитві за преміями. Тому як тільки ударна хвиля кризи докотилася до цієї крихкої конструкції вона розсипалася, виявилося, що запасу міцності у позичальників немає, забезпечення недостатнє, резерви не сформовані.
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:31
Справа в тому що весь час іде розмова про інші/різні країни.
Одні знаходяться по один бік кордону "Україна -Весь світ", а інші з іншого боку кордону "Весь світ- Україна".
Мені не хочеться турбувати того хлопця - він зараз на роботі - але спробую відшукати в Скайпі його повідомлення про цифри іпотеки в попередні роки - мабуть там були якісь зміни у відсотках - початок 1,5 потім якась корекція - потім 6+ як написано.
Але я реально наводив - як завжди - реальні факти від наших людей. Першоджерело.
О! знайшов його Звіт майже 2-о річної давнини, цитата. Не думаю що Ви будете сумніватися в правдивості - бо це власник тієї квартири та тієї іпотеки. Цитата без корегування за середину 2023 року:
- Когда кредит мы взяли в 2017, мир еще не был еХХХнутым как это стало в 2022.
Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.
Стоимость 375.000 euro.
Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% стоимости квартиры.
Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из-за ковида.
Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017 г и все ждали только падения - но не как роста.
Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил
- около 1000 евро в месяц банку (Примітка: раніше він називав цифри 700...800).
- и 400 евро обязательная комуналка.
После 2022 месячный платеж по кредиту выходит
- около 1500 евро в месяц банку
- и 500 евро обязательная комуналка (Примітка: вчора він мені писав, що останні місця комуналка була вже 700 євро)
Кінець цитат. Можете "чиплятися" до точності наведених мною про його справи цифр (наприклад, я "по пам"яті" вказував дещо нижчу ціну квартири на момент купівлі), але даремно: ту квартиру вже продано.
P.S. Зверніть увагу на його слова: "Стоимость 375.000 euro."
Це те, що писав раніше: слава Богу, що не читає цей форум, бо був би голий босий безлошадно-безквартирний та без малолітнього синочка.
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