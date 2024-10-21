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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:29
Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит?
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:35
Дюрі-бачі написав:Faceless
а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску...
Можна у вас попросити подробиці цієї історії?)
Чому 70%?
Світлий дохід недостатній?
Завелику площу (при малій кількості членів сімʼї) розглядали ?
Чим мотивували 70?
Як ви мабуть зрозуміли, сам розглядаю як попросити у держави компенсацію у вигляді низького відсотку по кредиту за мій її захист багато років, включно з зараз
Дюрі-бачі написав:
Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит?
Є якісь приклади? Бо я не хочу розширятися/докуплятись за готівку, але якщо прямо «суттєво».
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:58
Дюрі-бачі написав:
Ще виникло запитання: це тільки в Україні при оплаті готівкою нерухомість суттєво дешевша, ніж при покупців в кредит?
Чого суттєво, і скільки саме це суттєво?
В мене не дуже вже релевантний досвід, кілька років тому було, але взагалі жодної різниці
Можливо більше хочуть саме у випадку єОселі, бо більші ризики через бюрократію - втрата часу і можливі відмови
Для "звичайної" ніби ніякої різниці. Той же Правекс виносив рішення за тиждень
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:08
Відповів в темі про нерухомість
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:18
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Можна потеоретизувати:
Купували першу квартиру за 350 куо.
Пройшло кілька років, нехай за ануїтету погашено зовсім трошки, хай навіть 5 куо.
Але вартість нерухомості зросла, наприклад, на 30%
Отже маємо нерухомість за 455 куо, борг 345 куо.
При зміні об'єкту іпотеки на 530 маємо 530+345-455 = борг 420 к.
Не надто драматичне збільшення.
А якщо перша нерухомість подорожчала на 50% - борг після цієї операції взагалі став той самий!
якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.
щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася
Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.
Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав - потеоретизуємо
.
пофантазуємо
а криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.
в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий...
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Shaman
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:27
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:
якщо нерухомість за 5 років подорожчала на 30-50%, а ще й купували в кредит під 2% - так там черга вишикується з тих, хто хоче по легкому зрубати грошенят.
щось мені підказує, що саме через це криза 2008 року й сталася
Криза 2008 (насправді, 2007, це в Україні просто пізнє запалювання) сталася трохи через інше.
Про відсоток здорожчання то чисто припущення, невідомо навіть коли саме придбали другу квартиру, може цього року і пройшло 7 років, а ціна першої могла вирости більше, ніж ринок, бо наприклад вдале розташування. Я ж написав - потеоретизуємо
.
пофантазуємо
а криза на ринку нерухомості сталася через велику кількість кредитів, де покупці реально не могли виплачувати кредит, але саме через кілька років буде дорожче все одно купували будинки.
в Україні я теж знаю випадок, коли з думкою буде дорожче купили нерухомість для перепродажу в 2007 за валютну іпотеку.- результат зрозумілий...
В Україні ринок був зовсім не такий, як в розвинутих країнах, тому й запізніла іпотечна криза мала дещо інші причини. Серед них зокрема й безвідповідальні позичальники і безвідповідальні банківські менеджери, бо ключові слова - "реально не могли виплачувати кредит", позичальники гралися по суті в фінансові піраміди, а менеджери їм потурали в гонитві за преміями. Тому як тільки ударна хвиля кризи докотилася до цієї крихкої конструкції вона розсипалася, виявилося, що запасу міцності у позичальників немає, забезпечення недостатнє, резерви не сформовані.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:31
Дюрі-бачі написав:Faceless
Просто історії пана акурта всі якісь такі, що за іпотеку платять мало, а потім виявиться, що там як мені на єОселю пропонували: 70% першого внеску...
Справа в тому що весь час іде розмова про інші/різні країни.
Одні знаходяться по один бік кордону "Україна -Весь світ", а інші з іншого боку кордону "Весь світ- Україна".
Мені не хочеться турбувати того хлопця - він зараз на роботі - але спробую відшукати в Скайпі його повідомлення про цифри іпотеки в попередні роки - мабуть там були якісь зміни у відсотках - початок 1,5 потім якась корекція - потім 6+ як написано.Але я реально наводив - як завжди - реальні факти від наших людей. Першоджерело.
О! знайшов його Звіт майже 2-о річної давнини, цитата. Не думаю що Ви будете сумніватися в правдивості - бо це власник тієї квартири та тієї іпотеки. Цитата без корегування
за середину 2023 року:
- Когда кредит мы взяли в 2017, мир еще не был еХХХ
нутым как это стало в 2022.
Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.
Стоимость 375.000 euro.
Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% стоимости квартиры.
Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из-за ковида.
Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017 г и все ждали только падения - но не как роста.
Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил
- около 1000 евро в месяц банку (Примітка: раніше він називав цифри 700...800).
- и 400 евро обязательная комуналка.
После 2022 месячный платеж по кредиту выходит
- около 1500 евро в месяц банку
- и 500 евро обязательная комуналка (Примітка: вчора він мені писав, що останні місця комуналка була вже 700 євро)
Кінець цитат. Можете "чиплятися" до точності наведених мною про його справи цифр (наприклад, я "по пам"яті" вказував дещо нижчу ціну квартири на момент купівлі), але даремно: ту квартиру вже продано.P.S.
Зверніть увагу на його слова: "Стоимость 375.000
euro."
Це те, що писав раніше: слава Богу, що не читає цей форум, бо був би голий босий безлошадно-безквартирний та без малолітнього синочка.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:51
akurt написав:
...
О! знайшов його Звіт майже 2-о річної давнини, цитата. Не думаю що Ви будете сумніватися в правдивості - бо це власник тієї квартири та тієї іпотеки. Цитата без корегування
за середину 2023 року:
- Когда кредит мы взяли в 2017, мир еще не был еХХХ
нутым как это стало в 2022.
Квартира 65 кв.м сроком на 30 лет под 3.5% годовых.
Стоимость 375.000 euro.
Первоначальны взнос был 56.250 euro, это 15% стоимости квартиры.
Квартира выросла в цена на 20% за это время, чистая случайность из-за ковида.
Рынок уже был сильно переоценен еще в 2017 г и все ждали только падения - но не как роста.
Месячный платеж по кредиту до 2022 выходил
- около 1000 евро в месяц банку (Примітка: раніше він називав цифри 700...800).
- и 400 евро обязательная комуналка.
После 2022 месячный платеж по кредиту выходит
- около 1500 евро в месяц банку
- и 500 евро обязательная комуналка (Примітка: вчора він мені писав, що останні місця комуналка була вже 700 євро)
Кінець цитат. Можете "чиплятися" до точності наведених мною про його справи цифр (наприклад, я "по пам"яті" вказував дещо нижчу ціну квартири на момент купівлі), але даремно: ту квартиру вже продано.
...
чіплятися не будемо, бо вже краще.
платіж на місяць при заданих умовах під 3,5% - 1 430 євро на місяць (можна сказати й біля 1 000 євро
) як я й казав - десь 30% від доходу.
після підняття відсотків до 6,74% платіж стає більше 2 000 євро. вже трошки боляче при зп 4000 євро.
ще звертаю увагу, що тут треба дивитися й дохід дружини. на Заході жінка працює не тому, що так прийнято, а тому що сімейний баланс у пересічних не зійдеться - мають працювати обоє
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:55
Shaman написав:
після підняття відсотків до 6,74% платіж стає більше 2 000 євро. вже трошки боляче при зп 4000 євро.
Це в Україні "трошки боляче" було б. В Швеції чи де там - це сильний удар під дих
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Faceless
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:03
Faceless написав: Shaman написав:
після підняття відсотків до 6,74% платіж стає більше 2 000 євро. вже трошки боляче при зп 4000 євро.
Це в Україні "трошки боляче" було б. В Швеції чи де там - це сильний удар під дих
Я не можу оприлюднювати ще подробиці - дуже приватна інформація - але там НЕ буде ніякого удару "під дих".
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