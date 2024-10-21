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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2385238623872388
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:44

  Дюрі-бачі написав:Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...

І потім пояснювати дітям, чому ви усі в одній кімнаті живете...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 07:30

  Faceless написав:
  Shaman написав:після підняття відсотків до 6,74% платіж стає більше 2 000 євро. вже трошки боляче при зп 4000 євро.

Це в Україні "трошки боляче" було б. В Швеції чи де там - це сильний удар під дих

Швеция - благополучная страна, качественно управляемая. Высокоразвитая.
Там не пускают к власти коммунистов, бандитов и клоунов.
Поэтому все гуд.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 07:54

  Frant написав:
  Faceless написав:
  Shaman написав:після підняття відсотків до 6,74% платіж стає більше 2 000 євро. вже трошки боляче при зп 4000 євро.

Це в Україні "трошки боляче" було б. В Швеції чи де там - це сильний удар під дих

Швеция - благополучная страна, качественно управляемая. Высокоразвитая.
Там не пускают к власти коммунистов, бандитов и клоунов.
Поэтому все гуд.
то ви там не жили. Медицина фігова. Ліки в аптеці фіг купиш. Мало сонця.
Investor_K
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  #<1 ... 2385238623872388
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