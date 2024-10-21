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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2024 19:44
Дюрі-бачі написав:
Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...
І потім пояснювати дітям, чому ви усі в одній кімнаті живете...
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Додано: Вів 22 жов, 2024 07:30
Faceless написав: Shaman написав:
після підняття відсотків до 6,74% платіж стає більше 2 000 євро. вже трошки боляче при зп 4000 євро.
Це в Україні "трошки боляче" було б. В Швеції чи де там - це сильний удар під дих
Швеция - благополучная страна, качественно управляемая. Высокоразвитая.
Там не пускают к власти коммунистов, бандитов и клоунов.
Поэтому все гуд.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 07:54
Frant написав: Faceless написав: Shaman написав:
після підняття відсотків до 6,74% платіж стає більше 2 000 євро. вже трошки боляче при зп 4000 євро.
Це в Україні "трошки боляче" було б. В Швеції чи де там - це сильний удар під дих
Швеция - благополучная страна, качественно управляемая. Высокоразвитая.
Там не пускают к власти коммунистов, бандитов и клоунов.
Поэтому все гуд.
то ви там не жили. Медицина фігова. Ліки в аптеці фіг купиш. Мало сонця.
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