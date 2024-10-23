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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2385238623872388
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:44

  Дюрі-бачі написав:Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...

І потім пояснювати дітям, чому ви усі в одній кімнаті живете...
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.

P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.

P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Там ж якась кількість обов'язкових сеансів? Відходять і забудуть.
Тут психотерапевт судить по німецькому менталітету. Там дійсно така модель не прийнята. Це не добре і не погано, просто у людей з різних країн дещо відрізняються погляди
Faceless
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