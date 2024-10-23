Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2385238623872388 Додано: Пон 21 жов, 2024 19:44 Дюрі-бачі написав: Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло... Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...

І потім пояснювати дітям, чому ви усі в одній кімнаті живете... І потім пояснювати дітям, чому ви усі в одній кімнаті живете... Gastarbaiter Повідомлень: 3447 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 10:13 Re: Еміграція, заробітчанство Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:

"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,

кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".

кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".

Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.



P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3958 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 10:50 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:

"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,

кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".

кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".

Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.



P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись. Там ж якась кількість обов'язкових сеансів? Відходять і забудуть.

Тут психотерапевт судить по німецькому менталітету. Там дійсно така модель не прийнята. Це не добре і не погано, просто у людей з різних країн дещо відрізняються погляди Там ж якась кількість обов'язкових сеансів? Відходять і забудуть.Тут психотерапевт судить по німецькому менталітету. Там дійсно така модель не прийнята. Це не добре і не погано, просто у людей з різних країн дещо відрізняються погляди Faceless

Модератор Повідомлень: 35485 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8064 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2385238623872388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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