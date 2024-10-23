RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2386238723882389>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:44

  Дюрі-бачі написав:Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...

І потім пояснювати дітям, чому ви усі в одній кімнаті живете...
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 26.02.18
Подякував: 690 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.

P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 29.07.22
Подякував: 709 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.

P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Там ж якась кількість обов'язкових сеансів? Відходять і забудуть.
Тут психотерапевт судить по німецькому менталітету. Там дійсно така модель не прийнята. Це не добре і не погано, просто у людей з різних країн дещо відрізняються погляди
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35489
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8064 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Відходять і забудуть.

Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 29.07.22
Подякував: 709 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:40

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Відходять і забудуть.

Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...

Дайте їм почитати нашу воєнну гілку - попустить
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35489
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8064 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:58

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.

P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Там ж якась кількість обов'язкових сеансів? Відходять і забудуть.
Тут психотерапевт судить по німецькому менталітету. Там дійсно така модель не прийнята. Це не добре і не погано, просто у людей з різних країн дещо відрізняються погляди

Там наверное все не так просто. По итогам походов психолог скорей всего передает куда-то отчет с рекомендациями, и вполне может порекомендовать по приглядывать за семьей. Типа всякие службы защиты детей потом будут приходить каждый месяц проверять как дела.
И да, в глазах психолога муж тиран, который запрещает жене работать, заставляет сидеть дома с детьми 24/7, из-за чего у нее 0 независимости и она вообще ничего не может сделать сама так как у нее даже денег личных нет (заработанных ею). Тоесть в случае чего, если кум сойдет с ума и начнет ее бить, то она даже уйти от него не сможет. Такая вот немецкая логика...
slonomag
 
Повідомлень: 558
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 12:03

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Відходять і забудуть.

Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...

Ото дивні, думають наших жінок пригнічує те, що гроші дає чоловік, а вони "вимушені" не працювати) Може психолог ще порекомендує і в ресторані жінці платити за чоловіка (або принаймні порівну), бо інакше це абюз. Хотів би побачити реакцію наших дівчат/жінок на таку пропозицію психолога🙂
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 457
З нами з: 01.06.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 12:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Я вже писав тут: там кума дуже незадоволена тим, що в Україні був власний дім, а тепер не дуже велика квартира, були слуги, зокрема кухарка/домробітниця/няня, яка їй у всьому допомагала і водій/кур'єр/садівник, а тепер нема, як і репетиторів нема по всім предметам в старшої доньки, зараз тільки по мові та по історії...
  Faceless написав:Там ж якась кількість обов'язкових сеансів?
спочатку виписали 10, але після того, як кілька сеансів зірвалось через необхідність одночасно ходити обидвом батькам, то збільшили до 20. А це ходити 3 місяці...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 29.07.22
Подякував: 709 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 12:12

Re: Еміграція, заробітчанство

The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Відходять і забудуть.

Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...

Ото дивні, думають наших жінок пригнічує те, що гроші дає чоловік, а вони "вимушені" не працювати) Може психолог ще порекомендує і в ресторані жінці платити за чоловіка (або принаймні порівну), бо інакше це абюз. Хотів би побачити реакцію наших дівчат/жінок на таку пропозицію психолога


Декого пригнічує, навіть в Україні потроху міняється менталітет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35489
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8064 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 12:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Я вже писав тут: там кума дуже незадоволена тим, що в Україні був власний дім, а тепер не дуже велика квартира, були слуги, зокрема кухарка/домробітниця/няня, яка їй у всьому допомагала і водій/кур'єр/садівник, а тепер нема, як і репетиторів нема по всім предметам в старшої доньки, зараз тільки по мові та по історії...
  Faceless написав:Там ж якась кількість обов'язкових сеансів?
спочатку виписали 10, але після того, як кілька сеансів зірвалось через необхідність одночасно ходити обидвом батькам, то збільшили до 20. А це ходити 3 місяці...
Хай кума почитає українські тг канали, проникнеться історіями з тцк, бусіками, штрафами, проблемами з роботою, і попустить :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35489
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8064 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 2386238723882389>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, vydrigan і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6924)
23.10.2024 12:42
ПриватБанк (4300)
23.10.2024 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.