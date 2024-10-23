|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2024 19:44
Дюрі-бачі написав:
Якщо в людини є 250 тис. то навіщо брати кредит, коли можна просто купити меше житло...
І потім пояснювати дітям, чому ви усі в одній кімнаті живете...
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3447
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 10:13
Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.
P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 10:50
Дюрі-бачі написав:Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.
P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Там ж якась кількість обов'язкових сеансів? Відходять і забудуть.
Тут психотерапевт судить по німецькому менталітету. Там дійсно така модель не прийнята. Це не добре і не погано, просто у людей з різних країн дещо відрізняються погляди
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35489
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1461 раз.
- Подякували: 8064 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:38
Faceless написав:
Відходять і забудуть.
Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:40
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Відходять і забудуть.
Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...
Дайте їм почитати нашу воєнну гілку - попустить
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35489
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1461 раз.
- Подякували: 8064 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:58
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".
кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.
P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Там ж якась кількість обов'язкових сеансів? Відходять і забудуть.
Тут психотерапевт судить по німецькому менталітету. Там дійсно така модель не прийнята. Це не добре і не погано, просто у людей з різних країн дещо відрізняються погляди
Там наверное все не так просто. По итогам походов психолог скорей всего передает куда-то отчет с рекомендациями, и вполне может порекомендовать по приглядывать за семьей. Типа всякие службы защиты детей потом будут приходить каждый месяц проверять как дела.
И да, в глазах психолога муж тиран, который запрещает жене работать, заставляет сидеть дома с детьми 24/7, из-за чего у нее 0 независимости и она вообще ничего не может сделать сама так как у нее даже денег личных нет (заработанных ею). Тоесть в случае чего, если кум сойдет с ума и начнет ее бить, то она даже уйти от него не сможет. Такая вот немецкая логика...
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 жов, 2024 12:03
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Відходять і забудуть.
Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...
Ото дивні, думають наших жінок пригнічує те, що гроші дає чоловік, а вони "вимушені" не працювати) Може психолог ще порекомендує і в ресторані жінці платити за чоловіка (або принаймні порівну), бо інакше це абюз. Хотів би побачити реакцію наших дівчат/жінок на таку пропозицію психолога🙂
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 457
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 жов, 2024 12:06
Я вже писав тут: там кума дуже незадоволена тим, що в Україні був власний дім, а тепер не дуже велика квартира, були слуги, зокрема кухарка/домробітниця/няня, яка їй у всьому допомагала і водій/кур'єр/садівник, а тепер нема, як і репетиторів нема по всім предметам в старшої доньки, зараз тільки по мові та по історії...
Faceless написав:
Там ж якась кількість обов'язкових сеансів?
спочатку виписали 10, але після того, як кілька сеансів зірвалось через необхідність одночасно ходити обидвом батькам, то збільшили до 20. А це ходити 3 місяці...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 12:12
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Відходять і забудуть.
Просто ситуація така, що сиплють сіль на рану: в родині всі й так дуже незадоволені еміграцією...
Ото дивні, думають наших жінок пригнічує те, що гроші дає чоловік, а вони "вимушені" не працювати) Може психолог ще порекомендує і в ресторані жінці платити за чоловіка (або принаймні порівну), бо інакше це абюз. Хотів би побачити реакцію наших дівчат/жінок на таку пропозицію психолога
Декого пригнічує, навіть в Україні потроху міняється менталітет
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35489
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1461 раз.
- Подякували: 8064 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Сер 23 жов, 2024 12:13
Дюрі-бачі написав:
Я вже писав тут: там кума дуже незадоволена тим, що в Україні був власний дім, а тепер не дуже велика квартира, були слуги, зокрема кухарка/домробітниця/няня, яка їй у всьому допомагала і водій/кур'єр/садівник, а тепер нема, як і репетиторів нема по всім предметам в старшої доньки, зараз тільки по мові та по історії...
Faceless написав:
Там ж якась кількість обов'язкових сеансів?
спочатку виписали 10, але після того, як кілька сеансів зірвалось через необхідність одночасно ходити обидвом батькам, то збільшили до 20. А це ходити 3 місяці...
Хай кума почитає українські тг канали, проникнеться історіями з тцк, бусіками, штрафами, проблемами з роботою, і попустить
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35489
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1461 раз.
- Подякували: 8064 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana
, vydrigan
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|