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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 12:16
Faceless написав:
проблемами з роботою,
Дуже велика ймовірність того, що скоро будуть і в Німеччині, бо в кума в грудні закінчується піврічний контракт з релокації, як українського ФОПа, і доведеться переоформлятись під німецьку сплату податків і наново найматись на роботу. А я так розумію, що в них в автопромі великі проблеми і скоро будуть скорочення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 23 жов, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 12:21
Дюрі-бачі написав:
Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:
"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,
кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії
".
Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.
P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?
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wild.tomcat
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Додано: Сер 23 жов, 2024 12:40
wild.tomcat написав:
чи до арабів якось сс..тно
Ну якщо оба на підсосі в країни, то вони отримують незалежний дохід, і якби не залежні)
А тут вони ситуацію не розуміють, старша вже в школі, молодшій скільки років якщо більше 2х то чому вона не в садочку а жінка не нароботі)) ну це явно проблема, бо так вдома може і дах поїхати) сугубо моя точка зору. Навіть так кажуть що у поважної вчительки має бути чоловік який забезпечує це хоббі)
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Додано: Сер 23 жов, 2024 12:43
wild.tomcat написав:
цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?
Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)
П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну
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