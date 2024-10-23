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#<1 ... 2386238723882389 Додано: Сер 23 жов, 2024 12:16 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: проблемами з роботою, проблемами з роботою,

Дуже велика ймовірність того, що скоро будуть і в Німеччині, бо в кума в грудні закінчується піврічний контракт з релокації, як українського ФОПа, і доведеться переоформлятись під німецьку сплату податків і наново найматись на роботу. А я так розумію, що в них в автопромі великі проблеми і скоро будуть скорочення. Дуже велика ймовірність того, що скоро будуть і в Німеччині, бо в кума в грудні закінчується піврічний контракт з релокації, як українського ФОПа, і доведеться переоформлятись під німецьку сплату податків і наново найматись на роботу. А я так розумію, що в них в автопромі великі проблеми і скоро будуть скорочення. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 23 жов, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3962 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 12:21 Дюрі-бачі написав: Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:

"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,

кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".

кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії".

Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.



P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись. Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати:"кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя,кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою".".Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.



цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати? цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати? wild.tomcat Повідомлень: 1530 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 12:40 Re: Еміграція, заробітчанство wild.tomcat написав: чи до арабів якось сс..тно чи до арабів якось сс..тно



Ну якщо оба на підсосі в країни, то вони отримують незалежний дохід, і якби не залежні)

А тут вони ситуацію не розуміють, старша вже в школі, молодшій скільки років якщо більше 2х то чому вона не в садочку а жінка не нароботі)) ну це явно проблема, бо так вдома може і дах поїхати) сугубо моя точка зору. Навіть так кажуть що у поважної вчительки має бути чоловік який забезпечує це хоббі) Ну якщо оба на підсосі в країни, то вони отримують незалежний дохід, і якби не залежні)А тут вони ситуацію не розуміють, старша вже в школі, молодшій скільки років якщо більше 2х то чому вона не в садочку а жінка не нароботі)) ну це явно проблема, бо так вдома може і дах поїхати) сугубо моя точка зору. Навіть так кажуть що у поважної вчительки має бути чоловік який забезпечує це хоббі) BeneFuckTor Повідомлень: 194 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 12:43 wild.tomcat написав: цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати? цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?

Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)

П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну The_Rebel

Повідомлень: 457 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 13:41 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: А тут вони ситуацію не розуміють, старша вже в школі, молодшій скільки років якщо більше 2х то чому вона не в садочку а жінка не нароботі)) А тут вони ситуацію не розуміють, старша вже в школі, молодшій скільки років якщо більше 2х то чому вона не в садочку а жінка не нароботі))

Одній трохи менше 2 років, другій - 7 місяців.



P.S.

Взагалі в Європі якась біда з цими психологами. В Ірландії змусили сина знайомого ходити до психолога просто тому, що батьки розлучились. Але сам психолог там наче адекватний і просто твердить мантру, що "не потрібно винуватити себе в розлученні батьків"... Одній трохи менше 2 років, другій - 7 місяців.P.S.Взагалі в Європі якась біда з цими психологами. В Ірландії змусили сина знайомого ходити до психолога просто тому, що батьки розлучились. Але сам психолог там наче адекватний і просто твердить мантру, що "не потрібно винуватити себе в розлученні батьків"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3962 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 14:03 Еміграція, заробітчанство



New’s from Prague



Зовсім недавно закінчив університет син приятелів.

Університет в Чехії, Прага.

Вища школа хімічної технології (чеш. Vysoká chemickо-технологічна школа в Praze (VŠCHT)) — найбільший у Чехії вищий навчальний заклад у галузі хімічної промисловості.



Хлопець вчився чеською мовою.

Це сталося дуже просто: один рік навчався цій мові в Україні, другий рік - вже в Чехії.

Для пана Bolt персонально: навчання безкоштовне.

А диплом писав і захищав англійською. Факультет - хімічна інженерія.

Спеціальність інженер данних в хіміі-програміст.



Місяць тому проходив співбесіду на нову роботу,

Молодий спеціаліст.

Інформація на ранок 24 жовтня:

Вже місяць як працює.

Роботодпвець: продуктова австрійська корпорація Альберт.

Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:

- Брудними 3 тис $.

- Систими 2.5.

Йому подобається. З недоліків: багато треба вивчати. Часто працює в бібліотеці.

Є плани вступу в докторантуру. akurt

Повідомлень: 10204 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3758 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 14:10 https://biz.censor.net/n3516365 "Чоловіків – не фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат Джерело: Игорь Алексеевич Повідомлень: 8491 З нами з: 13.09.09 Подякував: 113 раз. Подякували: 855 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2386238723882389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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