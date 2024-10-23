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Дуже велика ймовірність того, що скоро будуть і в Німеччині, бо в кума в грудні закінчується піврічний контракт з релокації, як українського ФОПа, і доведеться переоформлятись під німецьку сплату податків і наново найматись на роботу. А я так розумію, що в них в автопромі великі проблеми і скоро будуть скорочення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 23 жов, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати: "кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя, кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою". кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії". Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.
P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?
Ну якщо оба на підсосі в країни, то вони отримують незалежний дохід, і якби не залежні) А тут вони ситуацію не розуміють, старша вже в школі, молодшій скільки років якщо більше 2х то чому вона не в садочку а жінка не нароботі)) ну це явно проблема, бо так вдома може і дах поїхати) сугубо моя точка зору. Навіть так кажуть що у поважної вчительки має бути чоловік який забезпечує це хоббі)
wild.tomcat написав:цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?
Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі) П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну
BeneFuckTor написав:А тут вони ситуацію не розуміють, старша вже в школі, молодшій скільки років якщо більше 2х то чому вона не в садочку а жінка не нароботі))
Одній трохи менше 2 років, другій - 7 місяців.
P.S. Взагалі в Європі якась біда з цими психологами. В Ірландії змусили сина знайомого ходити до психолога просто тому, що батьки розлучились. Але сам психолог там наче адекватний і просто твердить мантру, що "не потрібно винуватити себе в розлученні батьків"...
Зовсім недавно закінчив університет син приятелів. Університет в Чехії, Прага. Вища школа хімічної технології (чеш. Vysoká chemickо-технологічна школа в Praze (VŠCHT)) — найбільший у Чехії вищий навчальний заклад у галузі хімічної промисловості.
Хлопець вчився чеською мовою. Це сталося дуже просто: один рік навчався цій мові в Україні, другий рік - вже в Чехії. Для пана Bolt персонально: навчання безкоштовне. А диплом писав і захищав англійською. Факультет - хімічна інженерія. Спеціальність інженер данних в хіміі-програміст.
Місяць тому проходив співбесіду на нову роботу. Молодий спеціаліст. Інформація на ранок 24 жовтня: Вже місяць як працює. Роботодавець: продуктова австрійська корпорація «Альберт». Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші: - Брудними 3 тис $. - Чистими 2.5 тис $. Йому подобається. З недоліків: багато треба вивчати. Часто працює в бібліотеці. Є плани вступу в докторантуру.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 жов, 2024 14:28, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:Змінив кум психолога. Нова психологиня почала ту ж пісню співати: "кума, яка сидить вдома з 2 малими дітьми, то неправильно - потрібно змінювати життя, кум - тиран і він чинить економічне насилля над кумою тим, що 100% фінансово забезпечує родину, для мене це особливо дивно, враховуючи що в куми є кредитка українська з лімітом 30 тис. грн, кум щомісяця закриває борг і не питає куди вона їх тратить, не кажучи вже про "валізу з готівкою". кумі потрібно ходити на окремі сеанси психотерапії". Якось вони про малу і її проблеми майже не говорять, ніби всі вони від неправильної моделі родини.
P.S. В гімназії булінг повністю припинився, каже, що хлопці її бояться після обіцянки, що зробить їм "посмішку як у Джокера" і навіть вчителям не здали, що в неї був ніж з собою. Хрест дозволили носити, але приховуючи шарфом. І навіть якісь подруги почали з'являтись.
Як писав rjkz "в нас так не прийнято". Їдете в Туреччину, але там в шортах не походиш. Як то кажуть, із своїм самоваром до чужої мечеті не ходять.
з.і. от так в боях за хрестик на деколті виростає хресна мама мафії
Дюрі-бачі написав:Я вже писав тут: там кума дуже незадоволена тим, що в Україні був власний дім, а тепер не дуже велика квартира, були слуги, зокрема кухарка/домробітниця/няня, яка їй у всьому допомагала і водій/кур'єр/садівник, а тепер нема, як і репетиторів нема по всім предметам в старшої доньки, зараз тільки по мові та по історії...
саме тому потрібна допомога психолога (збити корону і спиляти мушку)