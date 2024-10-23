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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2387238823892390
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:41

  Игорь Алексеевич написав:"Чоловіків – не фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат Джерело: https://biz.censor.net/n3516365

поляків жаба дусить
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Їдете в Туреччину, але там в шортах не походиш.

Чого це?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:50

  Faceless написав:
  flyman написав:Їдете в Туреччину, але там в шортах не походиш.

Чого це?

по уставу не положено
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:55

  akurt написав:Зовсім недавно закінчив університет син приятелів.
Університет в Чехії, Прага.
...
Молодий спеціаліст.
Інформація на ранок 24 жовтня:
Вже місяць як працює.
Роботодавець: продуктова австрійська корпорація «Альберт».
Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:
- Брудними 3 тис $.
- Чистими 2.5 тис $.
Йому подобається.
З недоліків: багато треба вивчати. Часто працює в бібліотеці.
Є плани вступу в докторантуру.

це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:19

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:"Чоловіків – не фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат Джерело: https://biz.censor.net/n3516365

поляків жаба дусить

Заголовок - клікбейт. Насправді Німеччина перетягнула на себе велику долю трудового рурсу з Польщі - платників податків. Тому цей Сікорський біситься.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:22

  akurt написав:Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:
- Брудними 3 тис $.
- Чистими 2.5 тис $.

... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".

Але більш-менш ув'язується із реальною картиною.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:28

  M-Audio написав:
  akurt написав:Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:
- Брудними 3 тис $.
- Чистими 2.5 тис $.

... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".

Але більш-менш ув'язується із реальною картиною.

ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка?
flyman
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