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akurt написав:Зовсім недавно закінчив університет син приятелів. Університет в Чехії, Прага. ... Молодий спеціаліст. Інформація на ранок 24 жовтня: Вже місяць як працює. Роботодавець: продуктова австрійська корпорація «Альберт». Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші: - Брудними 3 тис $. - Чистими 2.5 тис $. Йому подобається. З недоліків: багато треба вивчати. Часто працює в бібліотеці. Є плани вступу в докторантуру.
це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
akurt написав:Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші: - Брудними 3 тис $. - Чистими 2.5 тис $.
... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".
Але більш-менш ув'язується із реальною картиною.
ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка?