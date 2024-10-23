Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2388238923902391> Додано: Сер 23 жов, 2024 16:41 Игорь Алексеевич написав: "Чоловіків – не фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат Джерело: https://biz.censor.net/n3516365 "Чоловіків – не фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат Джерело:

поляків жаба дусить поляків жаба дусить flyman

Повідомлень: 36949 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 16:47 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Їдете в Туреччину, але там в шортах не походиш. Їдете в Туреччину, але там в шортах не походиш.

Чого це? Чого це? Faceless

Модератор Повідомлень: 35504 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8064 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 16:50 Faceless написав: flyman написав: Їдете в Туреччину, але там в шортах не походиш. Їдете в Туреччину, але там в шортах не походиш.

Чого це? Чого це?

по уставу не положено по уставу не положено flyman

Повідомлень: 36949 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 16:55 akurt написав: Зовсім недавно закінчив університет син приятелів.

Університет в Чехії, Прага.

...

Молодий спеціаліст.

Інформація на ранок 24 жовтня:

Вже місяць як працює.

Роботодавець: продуктова австрійська корпорація «Альберт».

Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:

- Брудними 3 тис $.

- Чистими 2.5 тис $.

Йому подобається.

З недоліків: багато треба вивчати. Часто працює в бібліотеці.

Є плани вступу в докторантуру. Зовсім недавно закінчив університет син приятелів.Університет в Чехії, Прага....Молодий спеціаліст.Інформація на ранок 24 жовтня:Вже місяць як працює.Роботодавець: продуктова австрійська корпорація «Альберт».Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:- Брудними 3 тис $.- Чистими 2.5 тис $.Йому подобається.З недоліків: багато треба вивчати. Часто працює в бібліотеці.Є плани вступу в докторантуру.

це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? flyman

Повідомлень: 36949 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 17:19 flyman написав: Игорь Алексеевич написав: "Чоловіків – не фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат Джерело: https://biz.censor.net/n3516365 "Чоловіків – не фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат Джерело:

поляків жаба дусить поляків жаба дусить

Заголовок - клікбейт. Насправді Німеччина перетягнула на себе велику долю трудового рурсу з Польщі - платників податків. Тому цей Сікорський біситься. Заголовок - клікбейт. Насправді Німеччина перетягнула на себе велику долю трудового рурсу з Польщі - платників податків. Тому цей Сікорський біситься. BIGor

Повідомлень: 9498 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1781 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 17:22 akurt написав: Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:

- Брудними 3 тис $.

- Чистими 2.5 тис $.

Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:- Брудними 3 тис $.- Чистими 2.5 тис $.

... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".



Але більш-менш ув'язується із реальною картиною. ... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".Але більш-менш ув'язується із реальною картиною. M-Audio Повідомлень: 3228 З нами з: 23.03.11 Подякував: 611 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 17:28 M-Audio написав: akurt написав: Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:

- Брудними 3 тис $.

- Чистими 2.5 тис $.

Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:- Брудними 3 тис $.- Чистими 2.5 тис $.

... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".



Але більш-менш ув'язується із реальною картиною. ... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".Але більш-менш ув'язується із реальною картиною.

ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка? ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка? flyman

Повідомлень: 36949 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 18:08 flyman написав: M-Audio написав: akurt написав: Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:

- Брудними 3 тис $.

- Чистими 2.5 тис $.

Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:- Брудними 3 тис $.- Чистими 2.5 тис $.

... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".



Але більш-менш ув'язується із реальною картиною. ... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".Але більш-менш ув'язується із реальною картиною.

ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка? ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка?

Все ж це краще, ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили і то якщо більше ніж 8 годин працювати за них. Та і хлопець на старті кар'єри. Але дійсно, навіть якщо людина має зп більше середньої, то у такому дорогому місті як Прага треба буде півжиття за квартиру працювати. Там середня вартість кв. м. вже 5000 Євро. Все ж це краще, ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили і то якщо більше ніж 8 годин працювати за них. Та і хлопець на старті кар'єри. Але дійсно, навіть якщо людина має зп більше середньої, то у такому дорогому місті як Прага треба буде півжиття за квартиру працювати. Там середня вартість кв. м. вже 5000 Євро. The_Rebel

Повідомлень: 458 З нами з: 01.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 18:16 flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. Gastarbaiter Повідомлень: 3448 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 18:27 Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.

хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін flyman

Повідомлень: 36949 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2388238923902391> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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