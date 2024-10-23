Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2388238923902391 Додано: Сер 23 жов, 2024 18:40 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили

Переважна більшість знайомих має ЗП від 25 до 35 тис. крон (1-1.4 тис Євро) "на руки", ІТ-шники отримують стандартні 3-4 тис. $, але податки досить високі: 15% на дохід і ще 17% соціальних і медичних страховок...

Там ще є якась схема зі штучними витратами, коли можна до 60% доходу списати, платити тільки 40% податків і податкова не перевіряє їх. Переважна більшість знайомих має ЗП від 25 до 35 тис. крон (1-1.4 тис Євро) "на руки", ІТ-шники отримують стандартні 3-4 тис. $, але податки досить високі: 15% на дохід і ще 17% соціальних і медичних страховок...Там ще є якась схема зі штучними витратами, коли можна до 60% доходу списати, платити тільки 40% податків і податкова не перевіряє їх. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3963 З нами з: 29.07.22 Подякував: 710 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:21 flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.

хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін

Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%. Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%. Gastarbaiter Повідомлень: 3450 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 572 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34 Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.

1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік. 1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік. BIGor

Повідомлень: 9499 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1781 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:36 The_Rebel написав: wild.tomcat написав: цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати? цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?

Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)

П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну

Так у негров-арабов другой статус, они не получают социал через джобцентр. Они просто кантуются по программе политического убежища, работать или учить немецкий их не заставляют.



Что касается США, нет там исторической вины перед неграми у адекватных американцев, это навязываемый стереотип. Тем более, что большая часть эмигрантов из Европы приезжала на Север и никогда рабов не имела, да и вообще, массово ехали уже после их гражданской войны. А немцы 1-ю мировую проиграли из-за американцев, которые прислали в Европу миллион солдат в 1917-1918, так что можете выразить им за это благодарность Так у негров-арабов другой статус, они не получают социал через джобцентр. Они просто кантуются по программе политического убежища, работать или учить немецкий их не заставляют.Что касается США, нет там исторической вины перед неграми у адекватных американцев, это навязываемый стереотип. Тем более, что большая часть эмигрантов из Европы приезжала на Север и никогда рабов не имела, да и вообще, массово ехали уже после их гражданской войны. А немцы 1-ю мировую проиграли из-за американцев, которые прислали в Европу миллион солдат в 1917-1918, так что можете выразить им за это благодарность phantom_systems

Повідомлень: 2297 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:47 BIGor написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсіїна пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.

1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік. 1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік.

Скільки треба на перший внесок? 10% (= вартості 3 м.кв.)? 20% (= вартості 6 м.кв.)?

Ну і 700 євро на місяць на одного - не назвав би це "мівіна". Якщо, звичайно, не брати якусь модну автівку у кредит з платежем у 1500 євро/місяць. Скільки треба на перший внесок? 10% (= вартості 3 м.кв.)? 20% (= вартості 6 м.кв.)?Ну і 700 євро на місяць на одного - не назвав би це "мівіна". Якщо, звичайно, не брати якусь модну автівку у кредит з платежем у 1500 євро/місяць. Gastarbaiter Повідомлень: 3450 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:59 Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.



Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%. Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати.Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.

это успех! это успех! Прохожий Повідомлень: 13892 З нами з: 05.06.13 Подякував: 915 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 20:17 flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

Ну ви в найближчі 1/3 сторіччя на пенсію не назбираєте, то турбуватися за хлопця, якому буде 25 років, не варто.

Як кажуть на Філіппінах філіппінки "Дурень думкою багатіє":

flyman написав: хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін Ну ви в найближчі 1/3 сторіччя на пенсію не назбираєте, то турбуватися за хлопця, якому буде 25 років, не варто.Як кажуть на Філіппінах філіппінки "Дурень думкою багатіє": akurt

Повідомлень: 10205 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3761 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2388238923902391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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