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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 18:40
The_Rebel написав:
ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили
Переважна більшість знайомих має ЗП від 25 до 35 тис. крон (1-1.4 тис Євро) "на руки", ІТ-шники отримують стандартні 3-4 тис. $, але податки досить високі: 15% на дохід і ще 17% соціальних і медичних страховок...
Там ще є якась схема зі штучними витратами, коли можна до 60% доходу списати, платити тільки 40% податків і податкова не перевіряє їх.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:21
flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін
Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить
). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34
Gastarbaiter написав: flyman написав:
це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:36
The_Rebel написав: wild.tomcat написав:
цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?
Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)
П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну
Так у негров-арабов другой статус, они не получают социал через джобцентр. Они просто кантуются по программе политического убежища, работать или учить немецкий их не заставляют.
Что касается США, нет там исторической вины перед неграми у адекватных американцев, это навязываемый стереотип. Тем более, что большая часть эмигрантов из Европы приезжала на Север и никогда рабов не имела, да и вообще, массово ехали уже после их гражданской войны. А немцы 1-ю мировую проиграли из-за американцев, которые прислали в Европу миллион солдат в 1917-1918, так что можете выразить им за это благодарность
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:47
BIGor написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
це він до пенсії на перший внесок
на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік.
Скільки треба на перший внесок? 10% (= вартості 3 м.кв.)? 20% (= вартості 6 м.кв.)?
Ну і 700 євро на місяць на одного - не назвав би це "мівіна". Якщо, звичайно, не брати якусь модну автівку у кредит з платежем у 1500 євро/місяць.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:59
Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить
). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв.
Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 20:17
flyman написав:
це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
Ну ви в найближчі 1/3 сторіччя на пенсію не назбираєте, то турбуватися за хлопця, якому буде 25 років, не варто.
Як кажуть на Філіппінах філіппінки "Дурень думкою багатіє":
flyman написав:
хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін
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