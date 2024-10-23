Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2389239023912392> Додано: Сер 23 жов, 2024 18:40 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили

Переважна більшість знайомих має ЗП від 25 до 35 тис. крон (1-1.4 тис Євро) "на руки", ІТ-шники отримують стандартні 3-4 тис. $, але податки досить високі: 15% на дохід і ще 17% соціальних і медичних страховок...

Там ще є якась схема зі штучними витратами, коли можна до 60% доходу списати, платити тільки 40% податків і податкова не перевіряє їх. Переважна більшість знайомих має ЗП від 25 до 35 тис. крон (1-1.4 тис Євро) "на руки", ІТ-шники отримують стандартні 3-4 тис. $, але податки досить високі: 15% на дохід і ще 17% соціальних і медичних страховок...Там ще є якась схема зі штучними витратами, коли можна до 60% доходу списати, платити тільки 40% податків і податкова не перевіряє їх. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3963 З нами з: 29.07.22 Подякував: 710 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:21 flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.

хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін

Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%. Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%. Gastarbaiter Повідомлень: 3450 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 572 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:34 Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.

1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік. 1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік. BIGor

Повідомлень: 9499 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1781 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:36 The_Rebel написав: wild.tomcat написав: цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати? цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?

Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)

П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі)П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну

Так у негров-арабов другой статус, они не получают социал через джобцентр. Они просто кантуются по программе политического убежища, работать или учить немецкий их не заставляют.



Что касается США, нет там исторической вины перед неграми у адекватных американцев, это навязываемый стереотип. Тем более, что большая часть эмигрантов из Европы приезжала на Север и никогда рабов не имела, да и вообще, массово ехали уже после их гражданской войны. А немцы 1-ю мировую проиграли из-за американцев, которые прислали в Европу миллион солдат в 1917-1918, так что можете выразить им за это благодарность Так у негров-арабов другой статус, они не получают социал через джобцентр. Они просто кантуются по программе политического убежища, работать или учить немецкий их не заставляют.Что касается США, нет там исторической вины перед неграми у адекватных американцев, это навязываемый стереотип. Тем более, что большая часть эмигрантов из Европы приезжала на Север и никогда рабов не имела, да и вообще, массово ехали уже после их гражданской войны. А немцы 1-ю мировую проиграли из-за американцев, которые прислали в Европу миллион солдат в 1917-1918, так что можете выразить им за это благодарность phantom_systems

Повідомлень: 2297 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:47 BIGor написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсіїна пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.

1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік. 1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік.

Скільки треба на перший внесок? 10% (= вартості 3 м.кв.)? 20% (= вартості 6 м.кв.)?

Ну і 700 євро на місяць на одного - не назвав би це "мівіна". Якщо, звичайно, не брати якусь модну автівку у кредит з платежем у 1500 євро/місяць. Скільки треба на перший внесок? 10% (= вартості 3 м.кв.)? 20% (= вартості 6 м.кв.)?Ну і 700 євро на місяць на одного - не назвав би це "мівіна". Якщо, звичайно, не брати якусь модну автівку у кредит з платежем у 1500 євро/місяць. Gastarbaiter Повідомлень: 3450 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 19:59 Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає? це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати. За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.



Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%. Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати.Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.

это успех! это успех! Прохожий Повідомлень: 13893 З нами з: 05.06.13 Подякував: 915 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 20:17 flyman написав: це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?

Тут Ви в нас фахівець, безумовно, бо писали якось що ще 1/4 сторіччя наполегливої роботи - і на пенсію назбираєте.

Тим більше турбуватися за хлопця, якому буде 25 років, не варто.

Як вимовляють на Філіппінах філіппінки своє улюблене філіппінське прислів"я - філіппінською мовою звісно: "Ang tanga ay mayaman sa pag-iisip!":

flyman написав: хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін

P.S. Приємно, що панове звернули увагу - як на мене на реально унікальний і одночасно реально дуже простий варіант гарного початку життя хлопця із Запоріжжя.

Для батьків випускників школи реально цікавий повчальний варіант: 1 рік вивчення чеської мови в Україні, потім 1 рік - в Чехії, навчався БЕЗКОШТОВНО в одному із класних університетів Європи, закінчив - знайшов дуже швидко роботу на території Чехії - майже щодня підвищує свій освітній рівень: не по барах Праги дегустує Гамбрінус або Старопрамен, а сидить в бібліотеці.

Ну і я зовсім НЕ впевнений, що дописувачі форуму отримують в ці дні чистими по 2 500 євро на місяць. Ну погодьтеся, люкс же!



Правильні та цікаві роздуми з приводу того, кУпить він чи не кУпить квартиру в Празі.

Питання правильне. Я в свої 25 років не мав купленої за власні гроші окремої квартири. Тут називали і навіть підраховували терміни в 2-3 роки. Я і в 27/28 ще не купив за свої гроші власну квартиру. Перша 1-к була вже мабуть в 28... Через рік - 2-к, ще через 3 роки - 3-к. Так що по термінах все ОК...

Я би тут враховував, що є у нього цікавий варіант - на дивитися сумними безпросвітними холодними ночами черговий сон, як 15-ти річна філіппінка приносить в маленьких жовтих рученьках біленьку курочку - а реально оженитися на дівчині з Праги. Чи не з Праги...

А чому і ні? Купа приємних прикладів - он один випускник позаштатного - на сьогодні НЕІСНУЮЧОГО (!) університету один раз вдало оженився і ось результат: у п'ятницю 18 жовтня, група ТАС і Getin Holding підписали договір купівлі-продажу 100% акцій Idea Bank... Получається ж...

Ви ж знаєте: ДО КОЖНОГО один раз в житті підійде тендітна пані та лагідно погладить по плечах: "Підеш зі мною в світле сите життя в достатку?", і треба буде швидко та рішуче НЕ оформлювати собі інвалідність ІІ групи (пожиттєво), а вибрати тільки один варіант з двох:

- Отвали, старая, мі з пацанами на піво - будемо ужиратися Гамбрінусом и Стропраменом. Догонимся Крушовицами. Не до тебя будет...

- Так! Так, пані Доля, я вже йду! Я з Вами! Дякую! Тут Ви в нас фахівець, безумовно, бо писали якось що ще 1/4 сторіччя наполегливої роботи - і на пенсію назбираєте.Тим більше турбуватися за хлопця, якому буде 25 років, не варто.Як вимовляють на Філіппінах філіппінки своє улюблене філіппінське прислів"я - філіппінською мовою звісно: "Ang tanga ay mayaman sa pag-iisip!":Приємно, що панове звернули увагу - як на мене на реально унікальний і одночасно реально дуже простий варіант гарного початку життя хлопця із Запоріжжя.Для батьків випускників школи реально цікавий повчальний варіант: 1 рік вивчення чеської мови в Україні, потім 1 рік - в Чехії, навчався БЕЗКОШТОВНО в одному із класних університетів Європи, закінчив - знайшов дуже швидко роботу на території Чехії - майже щодня підвищує свій освітній рівень: не по барах Праги дегустує Гамбрінус або Старопрамен, а сидить в бібліотеці.Ну і я зовсім НЕ впевнений, що дописувачі форуму отримують в ці дні чистими по 2 500 євро на місяць. Ну погодьтеся, люкс же!Правильні та цікаві роздуми з приводу того, кУпить він чи не кУпить квартиру в Празі.Питання правильне. Я в свої 25 років не мав купленої за власні гроші окремої квартири. Тут називали і навіть підраховували терміни в 2-3 роки. Я і в 27/28 ще не купив за свої гроші власну квартиру. Перша 1-к була вже мабуть в 28... Через рік - 2-к, ще через 3 роки - 3-к. Так що по термінах все ОК...Я би тут враховував, що є у нього цікавий варіант - на дивитися сумними безпросвітними холодними ночами черговий сон, як 15-ти річна філіппінка приносить в маленьких жовтих рученьках біленьку курочку - а реально оженитися на дівчині з Праги. Чи не з Праги...А чому і ні? Купа приємних прикладів - он один випускник позаштатного - на сьогодні НЕІСНУЮЧОГО (!) університету один раз вдало оженився і ось результат: у п'ятницю 18 жовтня, група ТАС і Getin Holding підписали договір купівлі-продажу 100% акцій Idea Bank... Получається ж...Ви ж знаєте: ДО КОЖНОГО один раз в житті підійде тендітна пані та лагідно погладить по плечах: "Підеш зі мною в світле сите життя в достатку?", і треба буде швидко та рішуче НЕ оформлювати собі інвалідність ІІ групи (пожиттєво), а вибрати тільки один варіант з двох:- Отвали, старая, мі з пацанами на піво - будемо ужиратися Гамбрінусом и Стропраменом. Догонимся Крушовицами. Не до тебя будет...- Так! Так,, я вже йду! Я з Вами! Дякую! Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 жов, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10206 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3761 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 21:06 Gastarbaiter написав: Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%. Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.

жир! жир! flyman

Повідомлень: 36947 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 21:26 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1135642698083983&id=100049147915182&_rdr

Це трапилося! Будинок Ілона Маска за 10 000 доларів Нарешті вийшов на ринок

Ілон Маск готовий змінити майбутнє доступного житла за допомогою революційного будинку за 10 000 доларів, найновішої інновації, яка може переосмислити ринок житла. Цей невеликий, енергоефективний та технологічно просунутий будинок, створений компанією Маска, встановлює новий рівень сталого життя. Картина, що володіє ознаками футуристичості, замістським будинком, який коштує менше за деякі смартфони концепція, яка швидко стає реальністю.

як тобі, Ілон МаскЦе трапилося! Будинок Ілона Маска за 10 000 доларів Нарешті вийшов на ринокІлон Маск готовий змінити майбутнє доступного житла за допомогою революційного будинку за 10 000 доларів, найновішої інновації, яка може переосмислити ринок житла. Цей невеликий, енергоефективний та технологічно просунутий будинок, створений компанією Маска, встановлює новий рівень сталого життя. Картина, що володіє ознаками футуристичості, замістським будинком, який коштує менше за деякі смартфони концепція, яка швидко стає реальністю. Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 жов, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 36947 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 21:27 Прохожий у власний прогорклий "Жир".

Ми цінуємо його за золоті слова, а не забруднені в жир...

Ну навіщо ж вимазувати розрахунки панау власний прогорклий "Жир".Ми цінуємо його за, а не забруднені в жир... akurt

Повідомлень: 10206 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3761 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2389239023912392> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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