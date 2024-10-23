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The_Rebel написав:ніж заробітчанином/переселенцем у Чехії, там наші біженці мають тисячку від сили
Переважна більшість знайомих має ЗП від 25 до 35 тис. крон (1-1.4 тис Євро) "на руки", ІТ-шники отримують стандартні 3-4 тис. $, але податки досить високі: 15% на дохід і ще 17% соціальних і медичних страховок... Там ще є якась схема зі штучними витратами, коли можна до 60% доходу списати, платити тільки 40% податків і податкова не перевіряє їх.
flyman написав:це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін
Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.
flyman написав:це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік.
wild.tomcat написав:цікаво, а вони у відношенні до інших "доїзджеючих", арабів там різних та інших подібних, у яких їх "клава/зульфія" сидить вдома з купою дітей, та й чоловік напевно нікуди на роботу не поспішає, теж так роблять, чи тільки до українців? чи до арабів якось сс..тно. незручно психологу зайвий раз підстрибувати?
Ага, там походу араби то титульна нація, щось типу як чорні/негри в США. Що там, що там під ці групи приймають закони, які дають їм можливість не працювати. А оплачують банкет місцеві білі) П.с. У випадку США, то там ще може залишилася якась історична вина за роки рабства. А ось німці що винні арабам... Якщо так розібратися, то більше вони нам завдали шкоди у 2СВ, а також у 1СВ, коли викачали ресурси і кинули на поталу членіну
Так у негров-арабов другой статус, они не получают социал через джобцентр. Они просто кантуются по программе политического убежища, работать или учить немецкий их не заставляют.
Что касается США, нет там исторической вины перед неграми у адекватных американцев, это навязываемый стереотип. Тем более, что большая часть эмигрантов из Европы приезжала на Север и никогда рабов не имела, да и вообще, массово ехали уже после их гражданской войны. А немцы 1-ю мировую проиграли из-за американцев, которые прислали в Европу миллион солдат в 1917-1918, так что можете выразить им за это благодарность
flyman написав:це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
1 м2 коштує 5 тис Євро, ЗП в нього 2,5 тис Євро. За два роки в режимі мівіна і життя під мостом в холодильнику - виходить 12 м2. За три роки 18 м2. Реально думаю там можна скирдувати 1 тис. це 2 з гаком метра в рік.
Скільки треба на перший внесок? 10% (= вартості 3 м.кв.)? 20% (= вартості 6 м.кв.)? Ну і 700 євро на місяць на одного - не назвав би це "мівіна". Якщо, звичайно, не брати якусь модну автівку у кредит з платежем у 1500 євро/місяць.
flyman написав:це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
За 2-3 роки назбирає, якщо гроші не тринькати.
Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.
flyman написав:це він до пенсії на перший внесок на пражзьку кавалірку назбирає?
Тут Ви в нас фахівець, безумовно, бо писали якось що ще 1/4 сторіччя наполегливої роботи - і на пенсію назбираєте. Тим більше турбуватися за хлопця, якому буде 25 років, не варто. Як вимовляють на Філіппінах філіппінки своє улюблене філіппінське прислів"я - філіппінською мовою звісно: "Ang tanga ay mayaman sa pag-iisip!":
flyman написав:хіба що домовиться працювати віддалено із Філіпін
P.S. Приємно, що панове звернули увагу - як на мене на реально унікальний і одночасно реально дуже простий варіант гарного початку життя хлопця із Запоріжжя. Для батьків випускників школи реально цікавий повчальний варіант: 1 рік вивчення чеської мови в Україні, потім 1 рік - в Чехії, навчався БЕЗКОШТОВНО в одному із класних університетів Європи, закінчив - знайшов дуже швидко роботу на території Чехії - майже щодня підвищує свій освітній рівень: не по барах Праги дегустує Гамбрінус або Старопрамен, а сидить в бібліотеці. Ну і я зовсім НЕ впевнений, що дописувачі форуму отримують в ці дні чистими по 2 500 євро на місяць. Ну погодьтеся, люкс же!
Правильні та цікаві роздуми з приводу того, кУпить він чи не кУпить квартиру в Празі. Питання правильне. Я в свої 25 років не мав купленої за власні гроші окремої квартири. Тут називали і навіть підраховували терміни в 2-3 роки. Я і в 27/28 ще не купив за свої гроші власну квартиру. Перша 1-к була вже мабуть в 28... Через рік - 2-к, ще через 3 роки - 3-к. Так що по термінах все ОК... Я би тут враховував, що є у нього цікавий варіант - на дивитися сумними безпросвітними холодними ночами черговий сон, як 15-ти річна філіппінка приносить в маленьких жовтих рученьках біленьку курочку - а реально оженитися на дівчині з Праги. Чи не з Праги... А чому і ні? Купа приємних прикладів - он один випускник позаштатного - на сьогодні НЕІСНУЮЧОГО (!) університету один раз вдало оженився і ось результат: у п'ятницю 18 жовтня, група ТАС і Getin Holding підписали договір купівлі-продажу 100% акцій Idea Bank... Получається ж... Ви ж знаєте: ДО КОЖНОГО один раз в житті підійде тендітна пані та лагідно погладить по плечах: "Підеш зі мною в світле сите життя в достатку?", і треба буде швидко та рішуче НЕ оформлювати собі інвалідність ІІ групи (пожиттєво), а вибрати тільки один варіант з двох: - Отвали, старая, мі з пацанами на піво - будемо ужиратися Гамбрінусом и Стропраменом. Догонимся Крушовицами. Не до тебя будет... - Так! Так, пані Доля, я вже йду! Я з Вами! Дякую!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 жов, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Чистими 2500, оренда десь 800, ще 700 на життя (це навіть не 140 - 100% вистачить ). Ну і десь 1000 на місяць можна відкладати. При ціні у 5000 євро/м.кв. за рік можна наскирдувати на 2.5 м.кв. Кавалірка- 30 м.кв., за рік збирається 8.3%.
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Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 жов, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.