flyman
Є опція «підсипати землі по вікна»??
Щоб наче з підвалу виглядати..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 21:30
flyman
Є опція «підсипати землі по вікна»??
Щоб наче з підвалу виглядати..
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:42
От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?
Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було?
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:49
Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри.
А так я вас розумію: хочеться - та колеться, та мама не дозволяє….
Буває…
Можна дивуватися вашій недосвідченості в питаннях оплати праці. Ви зовсім не в курсі реальних та середніх заробітних плат в Європі і таких же за освітою та посадами працівників в США та в Канаді.
Я ж тільки позавчора наводив приклад: людина працює в Стокгольмі та після податків отримує на руки 4000€. Для Європи то класна і досить висока зарплатня. Цікаво, що той самий хлопець, коли працював в Україні, отримував близько 4000$ на місяць (фальшивий ФОП) і реально відчував сете в шоколаді.
В Стокгольмі в принципі отримує не набагато більше - чистими на руки 4000€. І це забезпечує йому високий рівень життя, який ви не зможете досягнути ніколи. А він його має вже зараз.
Бачите, як цікаво получається: і пан rjkz вчив вас розуму як вчитель учня в школі, і я додавав інформацію/матеріали, а результат нульовий.
Буває…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 жов, 2024 23:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:54
M-Audio
Раніше у Андрюхи була одна радість… Коли десятки років ніхто тебе не кличе, не звертається, не любить, не хоче, то він йшов у Старбакс, щоб хоть бариста прокричав його імʼя..
Зараз і цього нема. ((
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 жов, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:55
Міленіал?
Де було написано "що погано"?
В кого спитати?
В акурта, в якого "$500K в рік після отримання диплому" перетворюються в $2K-$3K на руки в місяць, з яких $1К наскирдувати "на мівіні в коробці з холодильника"
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