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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2389239023912392 Додано: Сер 23 жов, 2024 21:30 flyman

Є опція «підсипати землі по вікна»??

Щоб наче з підвалу виглядати.. Hotab Повідомлень: 13485 З нами з: 15.02.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 2279 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 22:42 flyman написав: M-Audio написав: akurt написав: Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:

- Брудними 3 тис $.

- Чистими 2.5 тис $.

Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:- Брудними 3 тис $.- Чистими 2.5 тис $.

ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка? ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка?

От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?



Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було? От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було? M-Audio Повідомлень: 3229 З нами з: 23.03.11 Подякував: 611 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 22:49 M-Audio написав: akurt написав: Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:

- Брудними 3 тис $.

- Чистими 2.5 тис $.

Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:- Брудними 3 тис $.- Чистими 2.5 тис $.

... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".



Але більш-менш ув'язується із реальною картиною. ... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".Але більш-менш ув'язується із реальною картиною.

Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри.

А так я вас розумію: хочеться - та колеться, та мама не дозволяє….

Буває…



Можна дивуватися вашій недосвідченості в питаннях оплати праці. Ви зовсім не в курсі реальних та середніх заробітних плат в Європі і таких же за освітою та посадами працівників в США та в Канаді.

Я ж тільки позавчора наводив приклад: людина працює в Стокгольмі та після податків отримує на руки 4000€. Для Європи то класна і досить висока зарплатня. Цікаво, що той самий хлопець, коли працював в Україні, отримував близько 4000$ на місяць (фальшивий ФОП) і реально відчував сете в шоколаді.

В Стокгольмі в принципі отримує не набагато більше - чистими на руки 4000€. І це забезпечує йому високий рівень життя, який ви не зможете досягнути ніколи. А він його має вже зараз.

Бачите, як цікаво получається: і пан rjkz вчив вас розуму як вчитель учня в школі, і я додавав інформацію/матеріали, а результат нульовий.

Буває… Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри.А так я вас розумію: хочеться - та колеться, та мама не дозволяє….Буває…Можна дивуватися вашій недосвідченості в питаннях оплати праці. Ви зовсім не в курсі реальних та середніх заробітних плат в Європі і таких же за освітою та посадами працівників в США та в Канаді.Я ж тільки позавчора наводив приклад: людина працює в Стокгольмі та після податків отримує на руки 4000€. Для Європи то класна і досить висока зарплатня. Цікаво, що той самий хлопець, коли працював в Україні, отримував близько 4000$ на місяць (фальшивий ФОП) і реально відчував сете в шоколаді.В Стокгольмі в принципі отримує не набагато більше - чистими на руки 4000€. І це забезпечує йому високий рівень життя, який ви не зможете досягнути ніколи. А він його має вже зараз.Бачите, як цікаво получається: і пан rjkz вчив вас розуму як вчитель учня в школі, і я додавав інформацію/матеріали, а результат нульовий.Буває… Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 жов, 2024 23:01, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10207 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 22:54 M-Audio





за каву в старбаксі відслюняв,





Раніше у Андрюхи була одна радість… Коли десятки років ніхто тебе не кличе, не звертається, не любить, не хоче, то він йшов у Старбакс, щоб хоть бариста прокричав його імʼя..

Зараз і цього нема. (( Раніше у Андрюхи була одна радість… Коли десятки років ніхто тебе не кличе, не звертається, не любить, не хоче, то він йшов у Старбакс, щоб хоть бариста прокричав його імʼя..Зараз і цього нема. (( Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 жов, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 13485 З нами з: 15.02.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 2279 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 22:55 M-Audio написав: От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?



Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було? От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було?

Ви би ще запропонували порівняти з тим як було у 1913 р..

Де було написано "що погано"?

В кого спитати?

В акурта, в якого "$500K в рік після отримання диплому" перетворюються в $2K-$3K на руки в місяць, з яких $1К наскирдувати "на мівіні в коробці з холодильника".

От скажіть чесно, Міленіал? Ви би ще запропонували порівняти з тим як було у 1913 р..Де було написано "що погано"?В кого спитати?В акурта, в якого "$500K в рік після отримання диплому" перетворюються в $2K-$3K на руки в місяць, з яких $1К наскирдувати "на мівіні в коробці з холодильника".От скажіть чесно, Міленіал? Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 жов, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 36949 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2024 23:38 Прохожий написав: это успех! это успех!

Не всім пощастило мати маму - голову МСЕК. Більшості таки доводиться працювати та збирати на житло.

Як варіант можна позбирати півроку та взяти трьошку у Покровську без усяких кредитів. Не всім пощастило мати маму - голову МСЕК. Більшості таки доводиться працювати та збирати на житло.Як варіант можна позбирати півроку та взяти трьошку у Покровську без усяких кредитів. Gastarbaiter Повідомлень: 3451 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 573 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 00:01 Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю"

Жах. Ще й у супермаркетах - що ковбаси сто сортів, що сиру, бідній людині треба мучитися вибирати, а наскільки простіше, якщо всього по одному, а половини ніколи нема в наявності - жити простіше.

А ще кляті кав'ярні, булочні і всяка шаурма на кожному кроці, самі спокуси - всі навколо змовилися, щоб людина витратила все, залізла в ліміти по кредитці, і впахувала на дядю, щоб то відробити, але щодня тільки глибше в боргах.

Це все змова анунаків, рептилоїдів, олексіанців і тіньового світового уряду, 100%. Жах. Ще й у супермаркетах - що ковбаси сто сортів, що сиру, бідній людині треба мучитися вибирати, а наскільки простіше, якщо всього по одному, а половини ніколи нема в наявності - жити простіше.А ще кляті кав'ярні, булочні і всяка шаурма на кожному кроці, самі спокуси - всі навколо змовилися, щоб людина витратила все, залізла в ліміти по кредитці, і впахувала на дядю, щоб то відробити, але щодня тільки глибше в боргах.Це все змова анунаків, рептилоїдів, олексіанців і тіньового світового уряду, 100%. Faceless

Модератор Повідомлень: 35506 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8065 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2389239023912392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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