RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2389239023912392
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:30

flyman
Є опція «підсипати землі по вікна»??
Щоб наче з підвалу виглядати..
Hotab
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:42

  flyman написав:
  M-Audio написав:
  akurt написав:Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:
- Брудними 3 тис $.
- Чистими 2.5 тис $.

ага, а за оренду віддай, за каву в старбаксі відслюняв, за макбургер в ресторані швидкої шкідливої їди заплати, з телицями в кабаку погуди, і скільки залишиться на кінець місяця докинути в пузо порцелянового поросятка?

От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?

Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було?
M-Audio
 
Повідомлень: 3229
З нами з: 23.03.11
Подякував: 611 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:49

  M-Audio написав:
  akurt написав:Далі чисто для пана flyman, який ретельно слідкує, щоби відразу після закінчення університету ніхто не отримував нормальні гроші:
- Брудними 3 тис $.
- Чистими 2.5 тис $.

... що "трошки" (рази в три-чотири) відрізняється від планів в перший рік після закінчення отримувать "жалюгідні 160к на рік". Не кажучи навіть про "вихід через 5 років на 500к".

Але більш-менш ув'язується із реальною картиною.

Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри.
А так я вас розумію: хочеться - та колеться, та мама не дозволяє….
Буває…

Можна дивуватися вашій недосвідченості в питаннях оплати праці. Ви зовсім не в курсі реальних та середніх заробітних плат в Європі і таких же за освітою та посадами працівників в США та в Канаді.
Я ж тільки позавчора наводив приклад: людина працює в Стокгольмі та після податків отримує на руки 4000€. Для Європи то класна і досить висока зарплатня. Цікаво, що той самий хлопець, коли працював в Україні, отримував близько 4000$ на місяць (фальшивий ФОП) і реально відчував сете в шоколаді.
В Стокгольмі в принципі отримує не набагато більше - чистими на руки 4000€. І це забезпечує йому високий рівень життя, який ви не зможете досягнути ніколи. А він його має вже зараз.
Бачите, як цікаво получається: і пан rjkz вчив вас розуму як вчитель учня в школі, і я додавав інформацію/матеріали, а результат нульовий.
Буває…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 жов, 2024 23:01, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10207
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3762 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:54

M-Audio


за каву в старбаксі відслюняв,


Раніше у Андрюхи була одна радість… Коли десятки років ніхто тебе не кличе, не звертається, не любить, не хоче, то він йшов у Старбакс, щоб хоть бариста прокричав його імʼя..
Зараз і цього нема. ((
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 жов, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:55

  M-Audio написав:От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?

Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було?

Ви би ще запропонували порівняти з тим як було у 1913 р..
Де було написано "що погано"?
В кого спитати?
В акурта, в якого "$500K в рік після отримання диплому" перетворюються в $2K-$3K на руки в місяць, з яких $1К наскирдувати "на мівіні в коробці з холодильника".
От скажіть чесно, Міленіал?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 жов, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36949
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:38

  Прохожий написав:это успех! :mrgreen:

Не всім пощастило мати маму - голову МСЕК. Більшості таки доводиться працювати та збирати на житло.
Як варіант можна позбирати півроку та взяти трьошку у Покровську без усяких кредитів.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 26.02.18
Подякував: 690 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 00:01

Еміграція, заробітчанство

M-Audio написав:Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю"

Жах. Ще й у супермаркетах - що ковбаси сто сортів, що сиру, бідній людині треба мучитися вибирати, а наскільки простіше, якщо всього по одному, а половини ніколи нема в наявності - жити простіше.
А ще кляті кав'ярні, булочні і всяка шаурма на кожному кроці, самі спокуси - всі навколо змовилися, щоб людина витратила все, залізла в ліміти по кредитці, і впахувала на дядю, щоб то відробити, але щодня тільки глибше в боргах.
Це все змова анунаків, рептилоїдів, олексіанців і тіньового світового уряду, 100%.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35506
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8065 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 2389239023912392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (665)
23.10.2024 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.