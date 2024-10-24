flyman
Є опція «підсипати землі по вікна»??
Щоб наче з підвалу виглядати..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 21:30
flyman
Є опція «підсипати землі по вікна»??
Щоб наче з підвалу виглядати..
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:42
От скажіть чесно - у вас взагалі було щось кудись "докинути" одразу після закінчення навчання? Чи хоча б жити на власній, хоч і орендованій, але сплачуваній власноруч, території?
Зустрічаю і такі розмови, мов, це погано, що стільки кредитів пропонують, це ж візьми житло в кредит, машину в кредит, мандрівку в кредит, а потім пів життя впахувати "на дядю", і чи не знайдеться в молодої людини якогось більш приємного заняття, ніж впахувати? Кожного разу хочеться спитати: якщо в "молодої людини" є житло, машина, і можливість мандрувати, то чи не занадто це зухвало, вимагати, щоб ще й впахувати не треба було?
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:49
Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри.
А так я вас розумію: хочеться - та колеться, та мама не дозволяє….
Буває…
Можна дивуватися вашій недосвідченості в питаннях оплати праці. Ви зовсім не в курсі реальних та середніх заробітних плат в Європі і таких же за освітою та посадами працівників в США та в Канаді.
Я ж тільки позавчора наводив приклад: людина працює в Стокгольмі та після податків отримує на руки 4000€. Для Європи то класна і досить висока зарплатня. Цікаво, що той самий хлопець, коли працював в Україні, отримував близько 4000$ на місяць (фальшивий ФОП) і реально відчував сете в шоколаді.
В Стокгольмі в принципі отримує не набагато більше - чистими на руки 4000€. І це забезпечує йому високий рівень життя, який ви не зможете досягнути ніколи. А він його має вже зараз.
Бачите, як цікаво получається: і пан rjkz вчив вас розуму як вчитель учня в школі, і я додавав інформацію/матеріали, а результат нульовий.
Буває…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 жов, 2024 23:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 23 жов, 2024 22:55
Ви би ще запропонували порівняти з тим як було у 1913 р..
Де було написано "що погано"?
В кого спитати?
В акурта, в якого "$500K в рік після отримання диплому" перетворюються в $2K-$3K на руки в місяць, з яких $1К наскирдувати "на мівіні в коробці з холодильника".
От скажіть чесно, Міленіал?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 жов, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 жов, 2024 23:38
Додано: Чет 24 жов, 2024 00:01
Еміграція, заробітчанство
Жах. Ще й у супермаркетах - що ковбаси сто сортів, що сиру, бідній людині треба мучитися вибирати, а наскільки простіше, якщо всього по одному, а половини ніколи нема в наявності - жити простіше.
А ще кляті кав'ярні, булочні і всяка шаурма на кожному кроці, самі спокуси - всі навколо змовилися, щоб людина витратила все, залізла в ліміти по кредитці, і впахувала на дядю, щоб то відробити, але щодня тільки глибше в боргах.
Це все змова анунаків, рептилоїдів, олексіанців і тіньового світового уряду, 100%.
Додано: Чет 24 жов, 2024 07:35
Вважаєте, що в наш час треба обов'язково туди їхати, щоб з кимось поговорити?
Навіщо я, є і інші джерела:
На 12 місяців самі поділите? Судячи з того, що медіана не дуже відрізняється від середнього, можна припустити, що немає там такого, щоб якась значна частина (випускники американських університетів по-вашому) була в повному шоколаді (~500К річних), а основна маса жебракували на 2 тисячи. Розподіл більш рівномірний, тобто середній випускник отримує десь трохи вищу за сантехніка зарплату, а таких, щоб 500к - один відсоток. Хтось таки у цей відсоток попадає, тут сперечатися важко. Нагадаю, що взагалі людей з доходом 500к - трохи більше відсотка. Гадаю, з них більша частина тих, хто свої доходи отримує не у вигляді зарплати, і тут вже байдуже який університет та людина закінчила. Таких, щоб отримували такі гроші саме за свою працю на дядю -- менше статистичної похибки.
Так ніхто і не сперечається, коли ви наводите цифрм, що наближені до реальності.
Пан rjkz якраз тверезо оцінює реальність, і цифри, здається, наводив далеко не з метою зі мною посперечатися, а якраз більше навпаки.
Отож. Однак, перехід на особистості -- то не добра ознака, тому ласкаво прошу до бану.
Додано: Чет 24 жов, 2024 09:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Та в них, як і в нас, не все так просто. Коли спілкуєшся з ІТшниками то вони теж не розуміють, що існують люди які живуть на ЗП 20 тис. грн. в місті, і 8-10 десь в селі, аналогічно селяни вважають, що 1000$ - це космічна зарплата, яку мають тільки депутати.
В США лікарі теж не розуміють простих смертних, які не заробляють 500k$, а роботяги із заводу мріють про 50k$...
P.S. Хтось на форумі розбирається в законах з авто: тут мені знайомі сказали, що в ЄС є якась проблема із реєстрацією авто, яке було завезено із США в Україну, але нема проблем із авто з Китаю...
Додано: Чет 24 жов, 2024 10:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 24 жов, 2024 10:24
В Испании сейчас MG активно рекламируются, наверное с прошлой осени во всех ТЦ стоят + куча баннеров, девочки вокруг бегают рекламируют. Ну и на дорогах их так заметно больше за этот год стало.
Я сам подумывал его купить, но потом все-таки на нисане остановился, решил не экспериментировать.
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