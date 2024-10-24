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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 10:31
Дюрі-бачі
При продаже битка в штатах с аукциона на тайтле ставятся метки о повреждениях, типа были ли критические разрушения трансмиссии, каркаса, двигателя, заводится авто или нет, короче подлежит ли ремонту.
Естественно в ЕС при выдаче(попытке их получить) номеров ЕС по ВИНу видят всю эту информацию(которую прогрессивные наши разводилы небесплатно удаляют с общеизвестных статистических сайтов) и часто принимают решение об отказе от регистрации некоторых спорных авто.
И не забывайте что в европе оранжевые поворотники. У нас на это не обращают внимания.
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барабашов
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Додано: Чет 24 жов, 2024 10:32
M-Audio написав: akurt написав:
Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри.
Вважаєте, що в наш час треба обов'язково туди їхати, щоб з кимось поговорити?
Можна дивуватися вашій недосвідченості в питаннях оплати праці. Ви зовсім не в курсі реальних та середніх заробітних плат в Європі і таких же за освітою та посадами працівників в США та в Канаді.
Навіщо я, є і інші джерела:
The average annual average salary in the U.S. is $63,795. The median annual salary, which is often less skewed by outlying numbers, is $59,384
На 12 місяців самі поділите? Судячи з того, що медіана не дуже відрізняється від середнього, можна припустити, що немає там такого, щоб якась значна частина (випускники американських університетів по-вашому) була в повному шоколаді (~500К річних), а основна маса жебракували на 2 тисячи. Розподіл більш рівномірний, тобто середній випускник отримує десь трохи вищу за сантехніка зарплату, а таких, щоб 500к - один відсоток. Хтось таки у цей відсоток попадає, тут сперечатися важко. Нагадаю, що взагалі людей з доходом 500к - трохи більше відсотка. Гадаю, з них більша частина тих, хто свої доходи отримує не у вигляді зарплати, і тут вже байдуже який університет та людина закінчила. Таких, щоб отримували такі гроші саме за свою працю на дядю -- менше статистичної похибки.
Я ж тільки позавчора наводив приклад: людина працює в Стокгольмі та після податків отримує на руки 4000€.
Так ніхто і не сперечається, коли ви наводите цифрм, що наближені до реальності.
Бачите, як цікаво получається: і пан rjkz вчив вас розуму як вчитель учня в школі, і я додавав інформацію/матеріали, а результат нульовий.
Пан rjkz якраз тверезо оцінює реальність, і цифри, здається, наводив далеко не з метою зі мною посперечатися, а якраз більше навпаки.
Буває…
Отож. Однак, перехід на особистості -- то не добра ознака, тому ласкаво прошу до бану.
В двух словах - пейсатель песдит шо дышит, а дышит часто-часто???
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барабашов
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:02
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
нема проблем із авто з Китаю
бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули)
Китайські бренди не продаються в США. Отже, виготовляються під європейські стандарти. Автосалони китайців є у Польщі, хоч на дорогах якось їх не бачив поки що.
А щодо американців, то для відповідності європейським нормам треба, як пишуть, замінити: фари, покажчики поворотів, додати протитуманки і, можливо, лічник у км. Крім того пишуть, що не реєструють биткі з сертифікатами scrap, flood, fire, junk, for parts only. Тобто те, що у Неньці вирішують за 300 чи скільки там доларів.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:30
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
нема проблем із авто з Китаю
бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули)
Я зараз живу у Франції - дуже часто та багато їзджу за кермом - не бачив жодного "китайця".
Дивує приємно "автопатріотизм": мабуть 2/3 - авто французських марок. Всі досить "скромні" невеличкі - якщо зустрінеш Пежо 508
або Пежо 5008
, навіть дивуєшся.
З іноземних марок найчастіше зустрічаєш КІА, VW, Honda.
За останні 2 місяці бачив Tesla
1 чи 2 рази.
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akurt
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:11
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Можна по-різному відноситися до блогера "Канадський Марк", - нашого українського і вже років 20 - канадського (я спочатку ніяк не міг звикнути до його канадсько-карпатського акценту), але в нього вже більше 120 000 підписників, "Срібна кнопка", і він реально цікаво розказує про актуальні проблеми українців в Канаді.
Про проблеми еміграції. Тут ще реально цікаво те, що його малим хлопчиком 20 років тому вивіз в Канаду батько і він НЕ ЗАГУБИВСЯ у непростому канадському житті.
Не втратив ні мову, ні розум, ні гроші.
Гадаю, що останній його репортаж про те, як та чому НЕ ПОЛУЧИЛОСЯ у наших людей в Канаді - сподобається всім.
Люди реально влетіли на великі гроші. Не змогли розпорядитися вірно!
Причина банальна - і ми на цій гілці часто про це говорили: немає професій//навичок/вміння та не знають мови - немає наполегливості та бажання - все закінчується погано.
Коли я дивися першу історію - то здавалося, що він розказує про родину моєї племінниці, бо все те саме: двоє дітей (10 та 12 років) та чоловік - повний НЕРОБА.
Як сказала мені племінниця ще 10 років тому: "У мого чоловіка золоті руки, але вони виросли із дупи". Досі НЕ ПРацює. Це з 27 лютого. А племінниця працює "до впаду", тому що так само, як курка захищає своїх курчат, так і вона розуміє, що майбутнє її дітей в Канаді. Але падає з ніг реально...
Нероба інколи підробляє на доставці піци багатим людям... Слава Богу, хоч ходить на курси англійської мови...
Дивимося. Рекомендую. Історія двох українських родин, у яких НЕ получилося в Канаді та повернулися...
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akurt
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Додано: Чет 24 жов, 2024 13:29
akurt чесно здивувало в цих історіях:
1. Чому такий малий розмір депозиту (всього 1k CAD), невже не стандартні 1-3 місячні плати?
2. Депозит десь колись вертають в повному обсязі, що люди на це розраховувавли?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 24 жов, 2024 14:39
Ну маємо те, що маємо.
Наскільки мені відомо, в Україні депозит дорівнює розміру оплати за 1 місяць.
В Туреччині - зазвичай було за 1-2 місяці, в 2022 році під час шаленого ажіотажу придумали брати депозит навіть за квартал або півріччя (на цьому в 2023 році погоріли багато росіянців, яким відмовили у картці ВНП та вони повинні були на протязі 10 днів залишити Туреччину: їм нічого не повертали ).
Здається, в США взагалі не беруть депозит.
Родина племінниці в Канаді здається (вже забув) залишила депозит в сумі 600 С$.
Хазяїн - барин…
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akurt
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Додано: Чет 24 жов, 2024 14:43
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Ірина_
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Додано: Чет 24 жов, 2024 14:52
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Як відомо, на форумі переважає звична в Україні думка про те, що треба не працювати, а отримувати гроші даром.
Коли говориш, що це не у всіх країнах так, то окремі представники учасників форуму розказують власну думку із серії «…», ну навіть не знаю, як ту серію назвати. Нехай буде без назви, не писати ж мені російські матюки з Сухачовки, як роблять тут деякі фахівці .
Щойно говорив з нашим українцем, який отримує в рік саме ту зазначену мною вище суму, яка викликала законний та виправданий ажіотаж.
Той факт, що якась там по пухка тітка отримує 500 000 000$ на рік, зовсім не хвилює: то є нормальним.
А 500к$ на рік - ненормальним (на їх думку).
Звісно, при цьому вони і подумати не можуть, що люди в своїй царині кваліфіковані і кваліфіковано працюють.
Ну що, результат короткої розмови: реально сидять зранку до вечора за екранами моніторів - в голови не відривають. Дуже важлива та складна робота.
Звісно, в такому авралі винувате керівництво: наші українці говорять, що менше треба було щедро влітку роздавати відпусток.
Тепер не до відпусток.
У наших хлопців зірвався відпочинок на любимих Гавайях.
Якийсь там «Час «Ч»» 1 листопада.
Подивимося, чи справляться,
Наші люди вміють працювати!
За аналогією з прислівʼям «Відкривають тому, хто стукає!» получається дуже просто; «Добре платять тому, хто вміє працювати!»
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akurt
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Додано: Чет 24 жов, 2024 14:56
Gastarbaiter написав: BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
нема проблем із авто з Китаю
бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули)
Китайські бренди не продаються в США. Отже, виготовляються під європейські стандарти. Автосалони китайців є у Польщі, хоч на дорогах якось їх не бачив поки що.
А щодо американців, то для відповідності європейським нормам треба, як пишуть, замінити: фари, покажчики поворотів, додати протитуманки і, можливо, лічник у км. Крім того пишуть, що не реєструють биткі з сертифікатами scrap, flood, fire, junk, for parts only. Тобто те, що у Неньці вирішують за 300 чи скільки там доларів.
Не знал что с метками "утопленник" и "возгорание" машины годны только на запчасти.
Реально видел пикапы как у Понаеха(джип Гладиатор) с возгоранием акка уничтожившим пластиковое крыло и фару ну и всё в радиусе 10см вокруг(до двигателя не достало, там моторный отсек под V8 7литров спроэктирован, а не 3.6) и утопленный по фары в луже.
Такое элементарно ремонтируется, особенно во втором случае, и часто случается во время покатушек по бездорожью.
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барабашов
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