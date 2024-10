Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2391239223932394> Додано: Чет 24 жов, 2024 10:31 Дюрі-бачі

При продаже битка в штатах с аукциона на тайтле ставятся метки о повреждениях, типа были ли критические разрушения трансмиссии, каркаса, двигателя, заводится авто или нет, короче подлежит ли ремонту.

Естественно в ЕС при выдаче(попытке их получить) номеров ЕС по ВИНу видят всю эту информацию(которую прогрессивные наши разводилы небесплатно удаляют с общеизвестных статистических сайтов) и часто принимают решение об отказе от регистрации некоторых спорных авто.

И не забывайте что в европе оранжевые поворотники. У нас на это не обращают внимания. барабашов Повідомлень: 4475 З нами з: 16.06.15 Подякував: 282 раз. Подякували: 351 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 10:32 M-Audio написав: akurt написав: Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри. Все нормально: пройде час, відвідаєте США, зустрінетесь з нашими українцями та помацаєте рученьками саме такі цифри. Вважаєте, що в наш час треба обов'язково туди їхати, щоб з кимось поговорити?

Можна дивуватися вашій недосвідченості в питаннях оплати праці. Ви зовсім не в курсі реальних та середніх заробітних плат в Європі і таких же за освітою та посадами працівників в США та в Канаді. Навіщо я, є і інші джерела:

The average annual average salary in the U.S. is $63,795. The median annual salary, which is often less skewed by outlying numbers, is $59,384 На 12 місяців самі поділите? Судячи з того, що медіана не дуже відрізняється від середнього, можна припустити, що немає там такого, щоб якась значна частина (випускники американських університетів по-вашому) була в повному шоколаді (~500К річних), а основна маса жебракували на 2 тисячи. Розподіл більш рівномірний, тобто середній випускник отримує десь трохи вищу за сантехніка зарплату, а таких, щоб 500к - один відсоток. Хтось таки у цей відсоток попадає, тут сперечатися важко. Нагадаю, що взагалі людей з доходом 500к - трохи більше відсотка. Гадаю, з них більша частина тих, хто свої доходи отримує не у вигляді зарплати, і тут вже байдуже який університет та людина закінчила. Таких, щоб отримували такі гроші саме за свою працю на дядю -- менше статистичної похибки.

Я ж тільки позавчора наводив приклад: людина працює в Стокгольмі та після податків отримує на руки 4000€. Так ніхто і не сперечається, коли ви наводите цифрм, що наближені до реальності.

Бачите, як цікаво получається: і пан rjkz вчив вас розуму як вчитель учня в школі, і я додавав інформацію/матеріали, а результат нульовий. Пан rjkz якраз тверезо оцінює реальність, і цифри, здається, наводив далеко не з метою зі мною посперечатися, а якраз більше навпаки.

Буває… Отож. Однак, перехід на особистості -- то не добра ознака, тому ласкаво прошу до бану. Вважаєте, що в наш час треба обов'язково туди їхати, щоб з кимось поговорити?Навіщо я, є і інші джерела:На 12 місяців самі поділите? Судячи з того, що медіана не дуже відрізняється від середнього, можна припустити, що немає там такого, щоб якась значна частина (випускники американських університетів по-вашому) була в повному шоколаді (~500К річних), а основна маса жебракували на 2 тисячи. Розподіл більш рівномірний, тобто середній випускник отримує десь трохи вищу за сантехніка зарплату, а таких, щоб 500к - один відсоток. Хтось таки у цей відсоток попадає, тут сперечатися важко. Нагадаю, що взагалі людей з доходом 500к - трохи більше відсотка. Гадаю, з них більша частина тих, хто свої доходи отримує не у вигляді зарплати, і тут вже байдуже який університет та людина закінчила. Таких, щоб отримували такі гроші саме за свою працю на дядю -- менше статистичної похибки.Так ніхто і не сперечається, коли ви наводите цифрм, що наближені до реальності.Пан rjkz якраз тверезо оцінює реальність, і цифри, здається, наводив далеко не з метою зі мною посперечатися, а якраз більше навпаки.Отож. Однак, перехід на особистості -- то не добра ознака, тому ласкаво прошу до бану.

В двух словах - пейсатель песдит шо дышит, а дышит часто-часто??? В двух словах - пейсатель песдит шо дышит, а дышит часто-часто??? барабашов Повідомлень: 4475 З нами з: 16.06.15 Подякував: 282 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 11:02 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: нема проблем із авто з Китаю нема проблем із авто з Китаю



бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули) бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули)

Китайські бренди не продаються в США. Отже, виготовляються під європейські стандарти. Автосалони китайців є у Польщі, хоч на дорогах якось їх не бачив поки що.

А щодо американців, то для відповідності європейським нормам треба, як пишуть, замінити: фари, покажчики поворотів, додати протитуманки і, можливо, лічник у км. Крім того пишуть, що не реєструють биткі з сертифікатами scrap, flood, fire, junk, for parts only. Тобто те, що у Неньці вирішують за 300 чи скільки там доларів. Китайські бренди не продаються в США. Отже, виготовляються під європейські стандарти. Автосалони китайців є у Польщі, хоч на дорогах якось їх не бачив поки що.А щодо американців, то для відповідності європейським нормам треба, як пишуть, замінити: фари, покажчики поворотів, додати протитуманки і, можливо, лічник у км. Крім того пишуть, що не реєструють биткі з сертифікатами scrap, flood, fire, junk, for parts only. Тобто те, що у Неньці вирішують за 300 чи скільки там доларів. Gastarbaiter Повідомлень: 3453 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 11:30 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: нема проблем із авто з Китаю нема проблем із авто з Китаю

бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули) бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули)

Я зараз живу у Франції - дуже часто та багато їзджу за кермом - не бачив жодного "китайця".

Дивує приємно "автопатріотизм": мабуть 2/3 - авто французських марок. Всі досить "скромні" невеличкі - якщо зустрінеш Пежо 508 або Пежо 5008, навіть дивуєшся.

З іноземних марок найчастіше зустрічаєш КІА, VW, Honda.

За останні 2 місяці бачив Tesla 1 чи 2 рази. Я зараз живу у Франції - дуже часто та багато їзджу за кермом - не бачив жодного "китайця".Дивує приємно "автопатріотизм": мабуть 2/3 - авто французських марок. Всі досить "скромні" невеличкі - якщо зустрінеш Пежо 508 або Пежо 5008, навіть дивуєшся.З іноземних марок найчастіше зустрічаєш КІА, VW, Honda.За останні 2 місяці бачив Tesla 1 чи 2 рази. akurt

Повідомлень: 10211 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 12:11 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Можна по-різному відноситися до блогера "Канадський Марк", - нашого українського і вже років 20 - канадського (я спочатку ніяк не міг звикнути до його канадсько-карпатського акценту), але в нього вже більше 120 000 підписників, "Срібна кнопка", і він реально цікаво розказує про актуальні проблеми українців в Канаді.

Про проблеми еміграції. Тут ще реально цікаво те, що його малим хлопчиком 20 років тому вивіз в Канаду батько і він НЕ ЗАГУБИВСЯ у непростому канадському житті.

Не втратив ні мову, ні розум, ні гроші.

Гадаю, що останній його репортаж про те, як та чому НЕ ПОЛУЧИЛОСЯ у наших людей в Канаді - сподобається всім.

Люди реально влетіли на великі гроші. Не змогли розпорядитися вірно!



Причина банальна - і ми на цій гілці часто про це говорили: немає професій//навичок/вміння та не знають мови - немає наполегливості та бажання - все закінчується погано.



Коли я дивися першу історію - то здавалося, що він розказує про родину моєї племінниці, бо все те саме: двоє дітей (10 та 12 років) та чоловік - повний НЕРОБА.

Як сказала мені племінниця ще 10 років тому: "У мого чоловіка золоті руки, але вони виросли із дупи". Досі НЕ ПРацює. Це з 27 лютого. А племінниця працює "до впаду", тому що так само, як курка захищає своїх курчат, так і вона розуміє, що майбутнє її дітей в Канаді. Але падає з ніг реально...

Нероба інколи підробляє на доставці піци багатим людям... Слава Богу, хоч ходить на курси англійської мови...



Дивимося. Рекомендую. Історія двох українських родин, у яких НЕ получилося в Канаді та повернулися...

akurt

Повідомлень: 10211 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 13:29 akurt чесно здивувало в цих історіях:

1. Чому такий малий розмір депозиту (всього 1k CAD), невже не стандартні 1-3 місячні плати?

2. Депозит десь колись вертають в повному обсязі, що люди на це розраховувавли? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3968 З нами з: 29.07.22 Подякував: 714 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 14:39 Ну маємо те, що маємо.

Наскільки мені відомо, в Україні депозит дорівнює розміру оплати за 1 місяць.

В Туреччині - зазвичай було за 1-2 місяці, в 2022 році під час шаленого ажіотажу придумали брати депозит навіть за квартал або півріччя (на цьому в 2023 році погоріли багато росіянців, яким відмовили у картці ВНП та вони повинні були на протязі 10 днів залишити Туреччину: їм нічого не повертали ).

Здається, в США взагалі не беруть депозит.

Родина племінниці в Канаді здається (вже забув) залишила депозит в сумі 600 С$.

Хазяїн - барин… akurt

Повідомлень: 10211 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 14:43







Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення: Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4492 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1017 раз. Подякували: 1988 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 14:52 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Як відомо, на форумі переважає звична в Україні думка про те, що треба не працювати, а отримувати гроші даром.

Коли говориш, що це не у всіх країнах так, то окремі представники учасників форуму розказують власну думку із серії «…», ну навіть не знаю, як ту серію назвати. Нехай буде без назви, не писати ж мені російські матюки з Сухачовки, як роблять тут деякі фахівці .

Щойно говорив з нашим українцем, який отримує в рік саме ту зазначену мною вище суму, яка викликала законний та виправданий ажіотаж.

Той факт, що якась там по пухка тітка отримує 500 000 000$ на рік, зовсім не хвилює: то є нормальним.

А 500к$ на рік - ненормальним (на їх думку).

Звісно, при цьому вони і подумати не можуть, що люди в своїй царині кваліфіковані і кваліфіковано працюють.

Ну що, результат короткої розмови: реально сидять зранку до вечора за екранами моніторів - в голови не відривають. Дуже важлива та складна робота.

Звісно, в такому авралі винувате керівництво: наші українці говорять, що менше треба було щедро влітку роздавати відпусток.

Тепер не до відпусток.

У наших хлопців зірвався відпочинок на любимих Гавайях.

Якийсь там «Час «Ч»» 1 листопада.

Подивимося, чи справляться,

Наші люди вміють працювати!

За аналогією з прислівʼям «Відкривають тому, хто стукає!» получається дуже просто; «Добре платять тому, хто вміє працювати!» akurt

Повідомлень: 10211 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 14:56 Gastarbaiter написав: BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: нема проблем із авто з Китаю нема проблем із авто з Китаю



бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули) бо їх тупо нема. насправді не знаю що де і як, але поляки про черрі не чули)

Китайські бренди не продаються в США. Отже, виготовляються під європейські стандарти. Автосалони китайців є у Польщі, хоч на дорогах якось їх не бачив поки що.

А щодо американців, то для відповідності європейським нормам треба, як пишуть, замінити: фари, покажчики поворотів, додати протитуманки і, можливо, лічник у км. Крім того пишуть, що не реєструють биткі з сертифікатами scrap, flood, fire, junk, for parts only. Тобто те, що у Неньці вирішують за 300 чи скільки там доларів. Китайські бренди не продаються в США. Отже, виготовляються під європейські стандарти. Автосалони китайців є у Польщі, хоч на дорогах якось їх не бачив поки що.А щодо американців, то для відповідності європейським нормам треба, як пишуть, замінити: фари, покажчики поворотів, додати протитуманки і, можливо, лічник у км. Крім того пишуть, що не реєструють биткі з сертифікатами scrap, flood, fire, junk, for parts only. Тобто те, що у Неньці вирішують за 300 чи скільки там доларів.

Не знал что с метками "утопленник" и "возгорание" машины годны только на запчасти.

Реально видел пикапы как у Понаеха(джип Гладиатор) с возгоранием акка уничтожившим пластиковое крыло и фару ну и всё в радиусе 10см вокруг(до двигателя не достало, там моторный отсек под V8 7литров спроэктирован, а не 3.6) и утопленный по фары в луже.

Такое элементарно ремонтируется, особенно во втором случае, и часто случается во время покатушек по бездорожью. Не знал что с метками "утопленник" и "возгорание" машины годны только на запчасти.Реально видел пикапы как у Понаеха(джип Гладиатор) с возгоранием акка уничтожившим пластиковое крыло и фару ну и всё в радиусе 10см вокруг(до двигателя не достало, там моторный отсек под V8 7литров спроэктирован, а не 3.6) и утопленный по фары в луже.Такое элементарно ремонтируется, особенно во втором случае, и часто случается во время покатушек по бездорожью. барабашов Повідомлень: 4475 З нами з: 16.06.15 Подякував: 282 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2391239223932394> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless