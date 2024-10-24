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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2391239223932394
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:49

  барабашов написав:Не знал что с метками "утопленник" и "возгорание" машины годны только на запчасти.
Реально видел пикапы как у Понаеха(джип Гладиатор) с возгоранием акка уничтожившим пластиковое крыло и фару ну и всё в радиусе 10см вокруг(до двигателя не достало, там моторный отсек под V8 7литров спроэктирован, а не 3.6) и утопленный по фары в луже.
Такое элементарно ремонтируется, особенно во втором случае, и часто случается во время покатушек по бездорожью.

Я не спец, что нашел в сети - то и пересказал. Но, скорее всего, автомобиль со сгоревшим пластиковым крылом и фарой не будут продавать как тотал. Даже в США. И приедет он с вполне нормальным документом, не вызвающим вопросов.
В принципе, по Польше немало "американцев" ездит. Как-то же прошли регистрацию.
Gastarbaiter
 
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