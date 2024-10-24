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#<1 ... 2391239223932394 Додано: Чет 24 жов, 2024 15:49 барабашов написав: Не знал что с метками "утопленник" и "возгорание" машины годны только на запчасти.

Реально видел пикапы как у Понаеха(джип Гладиатор) с возгоранием акка уничтожившим пластиковое крыло и фару ну и всё в радиусе 10см вокруг(до двигателя не достало, там моторный отсек под V8 7литров спроэктирован, а не 3.6) и утопленный по фары в луже.

Такое элементарно ремонтируется, особенно во втором случае, и часто случается во время покатушек по бездорожью. Не знал что с метками "утопленник" и "возгорание" машины годны только на запчасти.Реально видел пикапы как у Понаеха(джип Гладиатор) с возгоранием акка уничтожившим пластиковое крыло и фару ну и всё в радиусе 10см вокруг(до двигателя не достало, там моторный отсек под V8 7литров спроэктирован, а не 3.6) и утопленный по фары в луже.Такое элементарно ремонтируется, особенно во втором случае, и часто случается во время покатушек по бездорожью.

Я не спец, что нашел в сети - то и пересказал. Но, скорее всего, автомобиль со сгоревшим пластиковым крылом и фарой не будут продавать как тотал. Даже в США. И приедет он с вполне нормальным документом, не вызвающим вопросов.

В принципе, по Польше немало "американцев" ездит. Как-то же прошли регистрацию. Я не спец, что нашел в сети - то и пересказал. Но, скорее всего, автомобиль со сгоревшим пластиковым крылом и фарой не будут продавать как тотал. Даже в США. И приедет он с вполне нормальным документом, не вызвающим вопросов.В принципе, по Польше немало "американцев" ездит. Как-то же прошли регистрацию. Gastarbaiter Повідомлень: 3453 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 16:40 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Як відомо, на форумі переважає звична в Україні думка про те, що треба не працювати, а отримувати гроші даром.

Коли говориш, що це не у всіх країнах так, то окремі представники учасників форуму розказують власну думку із серії «…», ну навіть не знаю, як ту серію назвати. Нехай буде без назви, не писати ж мені російські матюки з Сухачовки, як роблять тут деякі фахівці .

Щойно говорив з нашим українцем, який отримує в рік саме ту зазначену мною вище суму, яка викликала законний та виправданий ажіотаж.

Той факт, що якась там по пухка тітка отримує 500 000 000$ на рік, зовсім не хвилює: то є нормальним.

А 500к$ на рік - ненормальним (на їх думку).

Звісно, при цьому вони і подумати не можуть, що люди в своїй царині кваліфіковані і кваліфіковано працюють.

... Еміграція, заробітчанствоNews from USAЯк відомо,Коли говориш, що це не у всіх країнах так, то окремі представники учасників форуму розказують власну думку із серії «…», ну навіть не знаю, як ту серію назвати. Нехай буде без назви, не писати ж мені російські матюки з Сухачовки, як роблять тут деякі фахівці .Щойно говорив з нашим українцем, який отримує в рік саме ту зазначену мною вище суму, яка викликала законний та виправданий ажіотаж.Той факт, що якась там по пухка тітка отримує 500 000 000$ на рік, зовсім не хвилює: то є нормальним.А 500к$ на рік - ненормальним (на їх думку).Звісно, при цьому вони і подумати не можуть, що люди в своїй царині...

наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? хоча зараз приведуть приклад Успіха, який окрім свого бізнесу до війни намагався теж встромити рога туди, де обіцяли швидкі заробітки. так таких й в США достатньо - "рожеві папірці", нагадую



хто казав, що 500 куо на рік - це ненормально? ви читати вмієте? вам пишуть, що 500 куо - це доволі висока зп, яку отримує ... 1-2-3-5% - оце можливі варіанти. й дуже слушно зауважили, а ви про це навіть не кажете (бо напевне не знаєте) - що при такому рівні доходів зазвичай основна частина - це не зп, а бонуси, опціони та таке інше



й особисто ви якраз конфліктуєте з людьми, які кваліфіковані в своїй царині, не знаю навіть чому й чим ви займаєтесь - щось не схоже на якусь постійну роботу... напевне гроші з неба падають... або десь виростають наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? хоча зараз приведуть приклад Успіха, який окрім свого бізнесу до війни намагався теж встромити рога туди, де обіцяли швидкі заробітки. так таких й в США достатньо - "рожеві папірці", нагадуюхто казав, що 500 куо на рік - це ненормально? ви читати вмієте? вам пишуть, що 500 куо - це доволі висока зп, яку отримує ... 1-2-3-5% - оце можливі варіанти. й дуже слушно зауважили, а ви про це навіть не кажете (бо напевне не знаєте) - що при такому рівні доходів зазвичай основна частина - це не зп, а бонуси, опціони та таке іншей особисто ви якраз конфліктуєте з людьми, які кваліфіковані в своїй царині, не знаю навіть чомуй чим ви займаєтесь - щось не схоже на якусь постійну роботу... напевне гроші з неба падають... або десь виростають Shaman

Повідомлень: 7126 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1503 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 16:43 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром?

Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні. Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3970 З нами з: 29.07.22 Подякував: 714 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 16:53 Мені приємно, пане Шаман, що ви ретельно перечитали кожне моє слово. Ви реальний цензор та оцінювач. Ну а вже так часто мене називали то брехуном, то бароном, то маркізом, то герцогом, що реально приємно. Дякую.

Єдине зауваження: не чипайте гливкими руками пана Успіх.

По-перше, він заробляв гроші своїм горбом, і заробляв щоденно і не хабарями. А жінка працює вчителем школи. Не вам лізти в їх прибутки та збереження.

По-друге, дуже мудро пан Успіх вклався, радився з усіма учасниками форуму, ретельно вислухував та потім сам приймав рішення. Своїм вкладенням заробленого як ФОП перейшов дорогу багатьом озлобленим дописувачам. За того маленького «Смарта» багато хто його готовий зʼїсти.

По-третє, і це головне: нагадаю, що на відміну від багатьох, батько двох хлопчиків вже третій рік на фронті. Боронить вас особисто. І мене. І інших.

Тому сходіть в церкву, перехрестіться та поставте свічку до ікони Миколи-чудотворця.

Бог же все бачить, не забувайте.



Нагадаю вам тему гілки:

«Еміграція, заробітчанство».

Якщо маєте щось сказати з цього приводу: послухаємо з цікавістю.

Повторюся: якщо маєте щось сказати щодо Еміграції. Та щодо Заробітчанства в еміграції. akurt

Повідомлень: 10213 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 17:28 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром?

Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні. Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні.

Цікаві та несподівані мрії.

Здивували трохи. Схоже на фантазію із серії створення «Міста щастя».

Але я не впевнений, що це може бути реальною метою людей.

Хоча б тому, що:

- ідея всебічної рівності людей та лозунгу «От каждого по способности, каждому - по потребности» провалилася в глибоку яму разом із стуком труни ідеологів.

- безумовно вам, як нікому іншому, відомою є фраза про те, що практика - це краща перевірка теорії. Теорія щодня підказує, що жадібності немає межі - сьогодні схопили черговий мільйон доларів США у на сьогодні нещасній країні, яка є в стані війни.

- по третє, але була «уравніловка» в оплаті праці, і ні до чого гарного вона не привела. Весь світ пішов іншим шляхом: регулювання доходів податковими ставками. Фактично людина ділиться (!) заробленим щ іншими. Я про цю ідею: поділитися великим заробленим почувсвперше від нашої людини, яка переїхала жити в Швецію. Було досить несподівано почути, що він віддає в якості податків 50% прибутків і тим пишається. А пишається тому, що він власними очі а бачить куди прямо зараз в цей день і в цю годину йдуть його гроші: прямо зараз на користь іншим, і він це і бачить, в може помацати прямо зараз.

Я про це - про регулювання податками прибутків - вперше почув в Австрії від нашої людини, яка взяла в оренду невеличкий готель на околиці Відня. Я думав, що всі австрійці мільйонери, а виявилося, що це зовсім не так і держава дуже цікаво регулює прибутки та податки.



Ідемо далі: всі люди різні за зростом, тулубом, мʼязами та начинкою черепної коробки. Якщо у всіх буде однаковий рівень винагороди, то Ілон Маск, або Стів Возняк будуть однаково - як ви або я - отримувати по 600€ на місяць і це не буде стимулювати їх придумувати щось нове далі.

Це все було в історії: здавалося б: ну сидить в тюрмі («шарашка») ЗЕК на імʼя Сергій Корольов: годують, є унітаз і є одяг, тепло, ну створюй літаки, або ракети і далі.

Ну за миску супу і створював…

Але ж азарту не було, творчого польоту думок…

Із цієї серії ж дуже цікаве оповідання у письменника - уродженця України (Камʼянець-Подільський) Михайла Веллера - із серії «Легенды Невского проспекта». Там рожалаідь про те, як академік і світило повів все життя в закритому секретному містечку, де жив як у Бога да падузою, їв червону та чорну ікру із золотих тарілок, все було більше ніж чудово з однією умовою: ніколи в житті він не був да парканом цього секретного містечка, але один раз в житті несподівано - як пригода - прав в Лондон, і що було далі. Рекомендую почитати. Здається то бувальщина. Реально знайдіть та прочитайте. Дуже несподівано.



Пишаюся: особисто був знайомий з одним академіком АН України. Він якось сказав: «А чого всі думають, що теоретичний матеріал обовʼязково повинен передувати лабораторній роботі? Зробити навпаки - це цікавіше і інколи корисніше».

Так що думка ваша цікава, несподівана, але щоденна практика підказує, що не підлягає використанню…

Але цікаво реально. Цікаві та несподівані мрії.Здивували трохи. Схоже на фантазію із серії створення «Міста щастя».Але я не впевнений, що це може бути реальною метою людей.Хоча б тому, що:- ідея всебічної рівності людей та лозунгу «От каждого по способности, каждому - по потребности» провалилася в глибоку яму разом із стуком труни ідеологів.- безумовно вам, як нікому іншому, відомою є фраза про те, що практика - це краща перевірка теорії. Теорія щодня підказує, що жадібності немає межі - сьогодні схопили черговий мільйон доларів США у на сьогодні нещасній країні, яка є в стані війни.- по третє, але була «уравніловка» в оплаті праці, і ні до чого гарного вона не привела. Весь світ пішов іншим шляхом: регулювання доходів податковими ставками. Фактично людина ділиться (!) заробленим щ іншими. Я про цю ідею: поділитися великим заробленим почувсвперше від нашої людини, яка переїхала жити в Швецію. Було досить несподівано почути, що він віддає в якості податків 50% прибутків і тим пишається. А пишається тому, що він власними очі а бачить куди прямо зараз в цей день і в цю годину йдуть його гроші: прямо зараз на користь іншим, і він це і бачить, в може помацати прямо зараз.Я про це - про регулювання податками прибутків - вперше почув в Австрії від нашої людини, яка взяла в оренду невеличкий готель на околиці Відня. Я думав, що всі австрійці мільйонери, а виявилося, що це зовсім не так і держава дуже цікаво регулює прибутки та податки.Ідемо далі: всі люди різні за зростом, тулубом, мʼязами та начинкою черепної коробки. Якщо у всіх буде однаковий рівень винагороди, то Ілон Маск, або Стів Возняк будуть однаково - як ви або я - отримувати по 600€ на місяць і це не буде стимулювати їх придумувати щось нове далі.Це все було в історії: здавалося б: ну сидить в тюрмі («шарашка») ЗЕК на імʼя Сергій Корольов: годують, є унітаз і є одяг, тепло, ну створюй літаки, або ракети і далі.Ну за миску супу і створював…Але ж азарту не було, творчого польоту думок…Із цієї серії ж дуже цікаве оповідання у письменника - уродженця України (Камʼянець-Подільський) Михайла Веллера - із серії «Легенды Невского проспекта». Там рожалаідь про те, як академік і світило повів все життя в закритому секретному містечку, де жив як у Бога да падузою, їв червону та чорну ікру із золотих тарілок, все було більше ніж чудово з однією умовою: ніколи в житті він не був да парканом цього секретного містечка, але один раз в житті несподівано - як пригода - прав в Лондон, і що було далі. Рекомендую почитати. Здається то бувальщина. Реально знайдіть та прочитайте. Дуже несподівано.Пишаюся: особисто був знайомий з одним академіком АН України. Він якось сказав: «А чого всі думають, що теоретичний матеріал обовʼязково повинен передувати лабораторній роботі? Зробити навпаки - це цікавіше і інколи корисніше».Так що думка ваша цікава, несподівана, але щоденна практика підказує, що не підлягає використанню…Але цікаво реально. akurt

Повідомлень: 10213 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2391239223932394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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