Дюрі-бачі написав:
При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...
Хі-хі, реально цікаві несподівані думки.
Ой, не знаю, чи всі погоджуються…
Я про 20 кв.м вже не погоджуюся…
Lanos - класса тачка, в мене була корейського збирання, але чи вона і далі є «класною» - думаю в першу чергу пан барабашов не погодиться таку мати… незважаючи на те, що Lanos - на латинській мові «Наша радість»…
P.S. Пан Gastarbaiter класно написав! Все вірно.
Про Францію підтверджую: дохід менше 11000€ на рік, податків нуль. Багато людей так і отримують. В чеках в магазині ПДВ символічне: 5%.
Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м. Зараз на відстані від мене десь в 75 м саме така квартира: другий поверх, живе бабуся з собачкою. Реально квартира маркіза, розташована на другому поверсі старовинного замка.
На першому поверсі - приміщення мерії містечка. Там же взагалі цікава подія: виселявся дядько, який займав «соціальне житло» - не повірите - 22(!) роки. Получається всі 22 роки дядько, зовні схожий на професора математики, жив в соціальному житлі: сьогодні переїхав до дочки.
Там пільгова оплата: оренда 450€ на місяць плюс комунальні витрати.
Дядько викликав автівку з магазину, типу «Комісійний» - все забирають безкоштовно. При чому «все» від слова «все». Мене попросили допомогти забрати наші люди деревʼяну двоспальну кровать та двокамерний холодильник.
В магазин людина віддала абсолютно все безкоштовно, і нашим людям віддала безкоштовно.
Ось і відбувався «перерозподіл власності».