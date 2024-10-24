RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2392239323942395
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 18:33

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- ідея всебічної рівності людей та лозунгу «От каждого по способности, каждому - по потребности» провалилася в глибоку яму разом із стуком труни ідеологів.

При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...

Хі-хі, реально цікаві несподівані думки.
Ой, не знаю, чи всі погоджуються…

Я про 20 кв.м вже не погоджуюся…
Lanos - класса тачка, в мене була корейського збирання, але чи вона і далі є «класною» - думаю в першу чергу пан барабашов не погодиться таку мати… незважаючи на те, що Lanos - на латинській мові «Наша радість»…

P.S. Пан Gastarbaiter класно написав! Все вірно.
Про Францію підтверджую: дохід менше 11000€ на рік, податків нуль. Багато людей так і отримують. В чеках в магазині ПДВ символічне: 5%.
Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м. Зараз на відстані від мене десь в 75 м саме така квартира: другий поверх, живе бабуся з собачкою. Реально квартира маркіза, розташована на другому поверсі старовинного замка.
На першому поверсі - приміщення мерії містечка. Там же взагалі цікава подія: виселявся дядько, який займав «соціальне житло» - не повірите - 22(!) роки. Получається всі 22 роки дядько, зовні схожий на професора математики, жив в соціальному житлі: сьогодні переїхав до дочки.
Там пільгова оплата: оренда 450€ на місяць плюс комунальні витрати.
Дядько викликав автівку з магазину, типу «Комісійний» - все забирають безкоштовно. При чому «все» від слова «все». Мене попросили допомогти забрати наші люди деревʼяну двоспальну кровать та двокамерний холодильник.
В магазин людина віддала абсолютно все безкоштовно, і нашим людям віддала безкоштовно.
Ось і відбувався «перерозподіл власності».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10215
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3762 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:11

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...

Для того, щоб кожному безробітному роздати по кавалірці та ланосу, треба буде щоб ті, хто має середню та більше з/п, значну частину цієї з/п віддавали на фінансування цього соціалістичного раю у вигляді податків та підвищєних цін.
Зараз як раз займаюся бюджетом нарахувань на з/п по різних країнах, де працює компанія. Так от, найбільше навантаження для працедавця у Франції - десь біля 50%. Ще з працівника знімають щось біля 30% на усілялкі соціали і податок з з/п за прогресивною шкалою (з 10000 євро/міс. ще 40% податку). От і рахуйте, скільки увесь цей соціалізм коштує. Так це вони ще базовий дохід не ввели! Потім, мабуть, взагалі з з/п середнього класу буде лише 20% залишатися.
Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу.

А в Польщі хіба не те саме? Поріг підвищеної ставки податку 32% (додатково до інших платежів в ПФ ітд) - 120 тис зл (це 28 тис Євро в рік, чи 2300 Євро в місяць). Тобто людина яка заробляє більше 2300 Євро місяць брутто - вважається вже заможною! :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9501
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1781 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м.

Ну це на словах вони вже побудували комунізм, а в реальності це виглядає так
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9501
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1781 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:23

Ну так то те саме, що і в Сан Фоанцисько, і в Лос Анджелесі: всім хочеться жити в Парижі біля Триумфальноі арки або поруч з будинком співачки Даліда.
В Україні ж всі не лізуть жити на Університетську або Банкову, або на Хрещатику бути сусідом Андрія Данилко в Києві…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10215
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3762 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2392239323942395
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4304)
24.10.2024 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.