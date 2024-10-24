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#<1 ... 2392239323942395 Додано: Чет 24 жов, 2024 18:33 Дюрі-бачі написав: akurt написав: - ідея всебічної рівності людей та лозунгу «От каждого по способности, каждому - по потребности» провалилася в глибоку яму разом із стуком труни ідеологів. - ідея всебічної рівності людей та лозунгу «От каждого по способности, каждому - по потребности» провалилася в глибоку яму разом із стуком труни ідеологів.

При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.

Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли... При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...

Хі-хі, реально цікаві несподівані думки.

Ой, не знаю, чи всі погоджуються…



Я про 20 кв.м вже не погоджуюся…

Lanos - класса тачка, в мене була корейського збирання, але чи вона і далі є «класною» - думаю в першу чергу пан барабашов не погодиться таку мати… незважаючи на те, що Lanos - на латинській мові «Наша радість»…



P.S. Пан Gastarbaiter класно написав! Все вірно.

Про Францію підтверджую: дохід менше 11000€ на рік, податків нуль. Багато людей так і отримують. В чеках в магазині ПДВ символічне: 5%.

Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м. Зараз на відстані від мене десь в 75 м саме така квартира: другий поверх, живе бабуся з собачкою. Реально квартира маркіза, розташована на другому поверсі старовинного замка.

На першому поверсі - приміщення мерії містечка. Там же взагалі цікава подія: виселявся дядько, який займав «соціальне житло» - не повірите - 22(!) роки. Получається всі 22 роки дядько, зовні схожий на професора математики, жив в соціальному житлі: сьогодні переїхав до дочки.

Там пільгова оплата: оренда 450€ на місяць плюс комунальні витрати.

Дядько викликав автівку з магазину, типу «Комісійний» - все забирають безкоштовно. При чому «все» від слова «все». Мене попросили допомогти забрати наші люди деревʼяну двоспальну кровать та двокамерний холодильник.

В магазин людина віддала абсолютно все безкоштовно, і нашим людям віддала безкоштовно.

Ось і відбувався «перерозподіл власності». Хі-хі, реально цікаві несподівані думки.Ой, не знаю, чи всі погоджуються…Я про 20 кв.м вже не погоджуюся…Lanos - класса тачка, в мене була корейського збирання, але чи вона і далі є «класною» - думаю в першу чергу пан барабашов не погодиться таку мати… незважаючи на те, що Lanos - на латинській мові «Наша радість»…P.S. Пан Gastarbaiter класно написав! Все вірно.Про Францію підтверджую: дохід менше 11000€ на рік, податків нуль. Багато людей так і отримують. В чеках в магазині ПДВ символічне: 5%.Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м. Зараз на відстані від мене десь в 75 м саме така квартира: другий поверх, живе бабуся з собачкою. Реально квартира маркіза, розташована на другому поверсі старовинного замка.На першому поверсі - приміщення мерії містечка. Там же взагалі цікава подія: виселявся дядько, який займав «соціальне житло» - не повірите - 22(!) роки. Получається всі 22 роки дядько, зовні схожий на професора математики, жив в соціальному житлі: сьогодні переїхав до дочки.Там пільгова оплата: оренда 450€ на місяць плюс комунальні витрати.Дядько викликав автівку з магазину, типу «Комісійний» - все забирають безкоштовно. При чому «все» від слова «все». Мене попросили допомогти забрати наші люди деревʼяну двоспальну кровать та двокамерний холодильник.В магазин людина віддала абсолютно все безкоштовно, і нашим людям віддала безкоштовно.Ось і відбувався «перерозподіл власності». akurt

Повідомлень: 10215 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 19:11 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.

Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли... При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...

Для того, щоб кожному безробітному роздати по кавалірці та ланосу, треба буде щоб ті, хто має середню та більше з/п, значну частину цієї з/п віддавали на фінансування цього соціалістичного раю у вигляді податків та підвищєних цін.

Зараз як раз займаюся бюджетом нарахувань на з/п по різних країнах, де працює компанія. Так от, найбільше навантаження для працедавця у Франції - десь біля 50%. Ще з працівника знімають щось біля 30% на усілялкі соціали і податок з з/п за прогресивною шкалою (з 10000 євро/міс. ще 40% податку). От і рахуйте, скільки увесь цей соціалізм коштує. Так це вони ще базовий дохід не ввели! Потім, мабуть, взагалі з з/п середнього класу буде лише 20% залишатися.

Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу. Для того, щоб кожному безробітному роздати по кавалірці та ланосу, треба буде щоб ті, хто має середню та більше з/п, значну частину цієї з/п віддавали на фінансування цього соціалістичного раю у вигляді податків та підвищєних цін.Зараз як раз займаюся бюджетом нарахувань на з/п по різних країнах, де працює компанія. Так от, найбільше навантаження для працедавця у Франції - десь біля 50%. Ще з працівника знімають щось біля 30% на усілялкі соціали і податок з з/п за прогресивною шкалою (з 10000 євро/міс. ще 40% податку). От і рахуйте, скільки увесь цей соціалізм коштує. Так це вони ще базовий дохід не ввели! Потім, мабуть, взагалі з з/п середнього класу буде лише 20% залишатися.Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу.

А в Польщі хіба не те саме? Поріг підвищеної ставки податку 32% (додатково до інших платежів в ПФ ітд) - 120 тис зл (це 28 тис Євро в рік, чи 2300 Євро в місяць). Тобто людина яка заробляє більше 2300 Євро місяць брутто - вважається вже заможною! А в Польщі хіба не те саме? Поріг підвищеної ставки податку 32% (додатково до інших платежів в ПФ ітд) - 120 тис зл (це 28 тис Євро в рік, чи 2300 Євро в місяць). Тобто людина яка заробляє більше 2300 Євро місяць брутто - вважається вже заможною! BIGor

Повідомлень: 9501 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1781 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 19:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м. Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м.

Ну це на словах вони вже побудували комунізм, а в реальності це виглядає так

Ну це на словах вони вже побудували комунізм, а в реальності це виглядає так BIGor

Повідомлень: 9501 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1781 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 19:23 Ну так то те саме, що і в Сан Фоанцисько, і в Лос Анджелесі: всім хочеться жити в Парижі біля Триумфальноі арки або поруч з будинком співачки Даліда.

В Україні ж всі не лізуть жити на Університетську або Банкову, або на Хрещатику бути сусідом Андрія Данилко в Києві… akurt

Повідомлень: 10215 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2392239323942395 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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