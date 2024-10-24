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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 18:33
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
- ідея всебічної рівності людей та лозунгу «От каждого по способности, каждому - по потребности» провалилася в глибоку яму разом із стуком труни ідеологів.
При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...
Хі-хі, реально цікаві несподівані думки.
Ой, не знаю, чи всі погоджуються…
Я про 20 кв.м вже не погоджуюся…
Lanos - класса тачка, в мене була корейського збирання, але чи вона і далі є «класною» - думаю в першу чергу пан барабашов не погодиться таку мати… незважаючи на те, що Lanos - на латинській мові «Наша радість»…
P.S. Пан Gastarbaiter класно написав! Все вірно.
Про Францію підтверджую: дохід менше 11000€ на рік, податків нуль. Багато людей так і отримують. В чеках в магазині ПДВ символічне: 5%.
Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м. Зараз на відстані від мене десь в 75 м саме така квартира: другий поверх, живе бабуся з собачкою. Реально квартира маркіза, розташована на другому поверсі старовинного замка.
На першому поверсі - приміщення мерії містечка. Там же взагалі цікава подія: виселявся дядько, який займав «соціальне житло» - не повірите - 22(!) роки. Получається всі 22 роки дядько, зовні схожий на професора математики, жив в соціальному житлі: сьогодні переїхав до дочки.
Там пільгова оплата: оренда 450€ на місяць плюс комунальні витрати.
Дядько викликав автівку з магазину, типу «Комісійний» - все забирають безкоштовно. При чому «все» від слова «все». Мене попросили допомогти забрати наші люди деревʼяну двоспальну кровать та двокамерний холодильник.
В магазин людина віддала абсолютно все безкоштовно, і нашим людям віддала безкоштовно.
Ось і відбувався «перерозподіл власності».
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Додано: Чет 24 жов, 2024 19:11
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:
При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...
Для того, щоб кожному безробітному роздати по кавалірці та ланосу, треба буде щоб ті, хто має середню та більше з/п, значну частину цієї з/п віддавали на фінансування цього соціалістичного раю у вигляді податків та підвищєних цін.
Зараз як раз займаюся бюджетом нарахувань на з/п по різних країнах, де працює компанія. Так от, найбільше навантаження для працедавця у Франції - десь біля 50%. Ще з працівника знімають щось біля 30% на усілялкі соціали і податок з з/п за прогресивною шкалою (з 10000 євро/міс. ще 40% податку). От і рахуйте, скільки увесь цей соціалізм коштує. Так це вони ще базовий дохід не ввели! Потім, мабуть, взагалі з з/п середнього класу буде лише 20% залишатися.
Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу.
А в Польщі хіба не те саме? Поріг підвищеної ставки податку 32% (додатково до інших платежів в ПФ ітд) - 120 тис зл (це 28 тис Євро в рік, чи 2300 Євро в місяць). Тобто людина яка заробляє більше 2300 Євро місяць брутто - вважається вже заможною!
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Додано: Чет 24 жов, 2024 19:17
akurt написав:
Суттєва підтримка людей із низьким рівнем доходів: для цього в кожній мерії є так зване «соціальне житло». Його може зайняти будь-яка людина. В якої дохід незначний. І це не кімнати по 20 кв.м, а можуть бути квартири маркіза по 200 кв.м.
Ну це на словах вони вже побудували комунізм, а в реальності це виглядає так
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Додано: Чет 24 жов, 2024 19:23
Ну так то те саме, що і в Сан Фоанцисько, і в Лос Анджелесі: всім хочеться жити в Парижі біля Триумфальноі арки або поруч з будинком співачки Даліда.
В Україні ж всі не лізуть жити на Університетську або Банкову, або на Хрещатику бути сусідом Андрія Данилко в Києві…
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:08
Gastarbaiter написав:
Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу.
+100
норги о которых говорили живут на природных ресурсах, кстати на 4к ойро/мес там особо не пошикуешь, "ощущается как" 1.5-2куе в Киеве)))
а швейцария это эталонная банковская система и часы с 10005000% добавленной стоимости
они могут себе позволитььиграть в социализм)
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:14
Ех, добре, що ідеї вирівнювання всіх за доходами не читають власники акцій компанії Tesla: небувале миттєве зростання курсу акцій відразу на +35$ з рівня 213$ за акцію додає власникам впевненості наснаги щастя та відсутності думок про 20 кв. м та Lanos…
Арифметика проста: кожна 1000 акцій додає власнику чесно зароблених за рахунок витримки та «Спокойствие, только спокойствие» 35 000$…
І не треба бути 71-и річною лікаркою із Львова у якої сьогодні вилучили черговий мільйон доларів готівкою…
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:32
Дюрі-бачі написав:Faceless
Спостерігаємо в прямому ефірі за тим, як соціалізм впроваджують в багатьох країнах. Мені найближче до душі Норвезька модель, або Швейцарська.
Норвезька модель базується на енергоносіях, що є скоріш виключенням для розвинених країн. Швейцарія - наскільки чув, саме в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум...
соціалізм - це ОАЕ, для громадчн. але там така дивина - власне громадян там 15%, а 85 відсотків - це понаїхи, які заробляють гроші, але громадянство їм звісно не дають
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:36
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром?
Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні.
поки що не вводять, тому що бажаючих працювати навіть за 2-3 мінімалки буде замало, як кажуть на болотах: "лучьшє за рубль лєжать, чєм за два бєжать"
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:38
Shaman написав:
в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум...
Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 24 жов, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 20:39
Faceless написав: Дюрі-бачі написав:
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2
А чи буде той стимул? Це взагалі можна розвернути чималу дискусію, починаючи від того, чи взагалі зійдеться математика - покласти на плечі суспільства таке навантаження, закінчуючи тим, що загальна мотивація для створення благ ("доданої вартості" для любителів марксової термінології") впаде, загальний рівень життя почне деградувати, а розподілення (податки) стануть захмарними і повністю вб'ють будь-яку ініціативу.
яке ще таке "навантаження", умовна соціальна кавалірка в місті 15м2, і $150 на прожиття, це ж не поізносівшимся держінвалідам,
це ж не з нуля будувати, а ще ж по селам хат пустих повно
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