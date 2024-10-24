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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:05
flyman написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав:
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2
А чи буде той стимул? Це взагалі можна розвернути чималу дискусію, починаючи від того, чи взагалі зійдеться математика - покласти на плечі суспільства таке навантаження, закінчуючи тим, що загальна мотивація для створення благ ("доданої вартості" для любителів марксової термінології") впаде, загальний рівень життя почне деградувати, а розподілення (податки) стануть захмарними і повністю вб'ють будь-яку ініціативу.
яке ще таке "навантаження", умовна соціальна кавалірка в місті 15м2, і $150 на прожиття, це ж не поізносівшимся держінвалідам,
це ж не з нуля будувати, а ще ж по селам хат пустих повно
От приїде філіпінка сюди на заробітки, знайдете з нею сімейне щастя, згенеруєте 100500 філіпофлайманів, і буде у вас власне село, а може й район, у кожного хатинка, піч на дровах, льох з консерваціями і будуть гудіть на 150 баксів на особу. А тебе оберуть губернатором
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:12
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
А чи буде той стимул? Це взагалі можна розвернути чималу дискусію, починаючи від того, чи взагалі зійдеться математика - покласти на плечі суспільства таке навантаження, закінчуючи тим, що загальна мотивація для створення благ ("доданої вартості" для любителів марксової термінології") впаде, загальний рівень життя почне деградувати, а розподілення (податки) стануть захмарними і повністю вб'ють будь-яку ініціативу.
яке ще таке "навантаження", умовна соціальна кавалірка в місті 15м2, і $150 на прожиття, це ж не поізносівшимся держінвалідам,
це ж не з нуля будувати, а ще ж по селам хат пустих повно
От приїде філіпінка сюди на заробітки, знайдете з нею сімейне щастя, згенеруєте 100500 філіпофлайманів, і буде у вас власне село, а може й район, у кожного хатинка, піч на дровах, льох з консерваціями і будуть гудіть на 150 баксів на особу. А тебе оберуть губернатором
це як Стєрлігов?
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:15
Faceless
А тебе оберуть губернатором
Губернатор села «велика халамидівка».
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:19
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум...
Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила...
Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.
Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:30
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:
При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.
Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...
Для того, щоб кожному безробітному роздати по кавалірці та ланосу, треба буде щоб ті, хто має середню та більше з/п, значну частину цієї з/п віддавали на фінансування цього соціалістичного раю у вигляді податків та підвищєних цін.
Зараз як раз займаюся бюджетом нарахувань на з/п по різних країнах, де працює компанія. Так от, найбільше навантаження для працедавця у Франції - десь біля 50%. Ще з працівника знімають щось біля 30% на усілялкі соціали і податок з з/п за прогресивною шкалою (з 10000 євро/міс. ще 40% податку). От і рахуйте, скільки увесь цей соціалізм коштує. Так це вони ще базовий дохід не ввели! Потім, мабуть, взагалі з з/п середнього класу буде лише 20% залишатися.
Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу.
як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.
хоча питання пенсійної системи якось не обговорюється, а воно теж є - що з пенсіями для тих, хто на базовому доході - повертаємось до солідарної системи?
при введенні базового доходу зі стимулами буде біда, біда. ми це й зараз бачимо на прикладі професійних безробітних у розвинених країнах. й хоча поки що більше про різнокольорові меншини (неполіткоректно, але факт), я гадаю потім це зачепить всіх.
базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:32
akurt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум...
Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила...
Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.
Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків.
франки - це не лише про Францію, упс
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:37
Shaman написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав:
Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила...
Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.
Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків.
франки - це не лише про Францію, упс
як невдобно получилось (с)
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:39
Бажаючі розвивати тему базового доходу краще створіть окрему тему.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:41
Shaman написав:
при введенні базового доходу зі стимулами буде біда, біда.
Залежить від розміру. Якщо платити 2000 грн в місяць, як ВПО в Україні, чи 38.80Є на тиждень, як в Ірландії, то стимул працювати буде...
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