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#<1 ... 2394239523962397> Додано: Чет 24 жов, 2024 21:05 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2 Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2

А чи буде той стимул? Це взагалі можна розвернути чималу дискусію, починаючи від того, чи взагалі зійдеться математика - покласти на плечі суспільства таке навантаження, закінчуючи тим, що загальна мотивація для створення благ ("доданої вартості" для любителів марксової термінології") впаде, загальний рівень життя почне деградувати, а розподілення (податки) стануть захмарними і повністю вб'ють будь-яку ініціативу. А чи буде той стимул? Це взагалі можна розвернути чималу дискусію, починаючи від того, чи взагалі зійдеться математика - покласти на плечі суспільства таке навантаження, закінчуючи тим, що загальна мотивація для створення благ ("доданої вартості" для любителів марксової термінології") впаде, загальний рівень життя почне деградувати, а розподілення (податки) стануть захмарними і повністю вб'ють будь-яку ініціативу.

яке ще таке "навантаження", умовна соціальна кавалірка в місті 15м2, і $150 на прожиття, це ж не поізносівшимся держінвалідам,

це ж не з нуля будувати, а ще ж по селам хат пустих повно яке ще таке "навантаження", умовна соціальна кавалірка в місті 15м2, і $150 на прожиття, це ж не поізносівшимся держінвалідам,це ж не з нуля будувати, а ще ж по селам хат пустих повно От приїде філіпінка сюди на заробітки, знайдете з нею сімейне щастя, згенеруєте 100500 філіпофлайманів, і буде у вас власне село, а може й район, у кожного хатинка, піч на дровах, льох з консерваціями і будуть гудіть на 150 баксів на особу. А тебе оберуть губернатором От приїде філіпінка сюди на заробітки, знайдете з нею сімейне щастя, згенеруєте 100500 філіпофлайманів, і буде у вас власне село, а може й район, у кожного хатинка, піч на дровах, льох з консерваціями і будуть гудіть на 150 баксів на особу. А тебе оберуть губернатором Faceless

Модератор Повідомлень: 35511 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8066 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:12 Faceless написав: flyman написав: Faceless написав: А чи буде той стимул? Це взагалі можна розвернути чималу дискусію, починаючи від того, чи взагалі зійдеться математика - покласти на плечі суспільства таке навантаження, закінчуючи тим, що загальна мотивація для створення благ ("доданої вартості" для любителів марксової термінології") впаде, загальний рівень життя почне деградувати, а розподілення (податки) стануть захмарними і повністю вб'ють будь-яку ініціативу. А чи буде той стимул? Це взагалі можна розвернути чималу дискусію, починаючи від того, чи взагалі зійдеться математика - покласти на плечі суспільства таке навантаження, закінчуючи тим, що загальна мотивація для створення благ ("доданої вартості" для любителів марксової термінології") впаде, загальний рівень життя почне деградувати, а розподілення (податки) стануть захмарними і повністю вб'ють будь-яку ініціативу.

яке ще таке "навантаження", умовна соціальна кавалірка в місті 15м2, і $150 на прожиття, це ж не поізносівшимся держінвалідам,

це ж не з нуля будувати, а ще ж по селам хат пустих повно яке ще таке "навантаження", умовна соціальна кавалірка в місті 15м2, і $150 на прожиття, це ж не поізносівшимся держінвалідам,це ж не з нуля будувати, а ще ж по селам хат пустих повно От приїде філіпінка сюди на заробітки, знайдете з нею сімейне щастя, згенеруєте 100500 філіпофлайманів, і буде у вас власне село, а може й район, у кожного хатинка, піч на дровах, льох з консерваціями і будуть гудіть на 150 баксів на особу. А тебе оберуть губернатором От приїде філіпінка сюди на заробітки, знайдете з нею сімейне щастя, згенеруєте 100500 філіпофлайманів, і буде у вас власне село, а може й район, у кожного хатинка, піч на дровах, льох з консерваціями і будуть гудіть на 150 баксів на особу. А тебе оберуть губернатором

це як Стєрлігов? це як Стєрлігов? flyman

Повідомлень: 36961 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:15 Faceless



А тебе оберуть губернатором





Губернатор села «велика халамидівка». Губернатор села «велика халамидівка». Hotab Повідомлень: 13486 З нами з: 15.02.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 2279 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:19 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум... в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум...

Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила... Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила...

Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.

Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків. Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків. akurt

Повідомлень: 10217 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:27 akurt

1$ = 0.87CHF 1$ = 0.87CHF Дюрі-бачі

Повідомлень: 3979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 718 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:30 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.

Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли... При чому тут загальна рівність? Загальна рівність - це зло, яке спричинить повну деградацію суспільства.Я кажу про те, щоб всі отримували безкоштовно свої 20 м2 житла, Ланос і трохи грошей, яких достатньо для виживання, але щоб був стимул заробити на 100 м2, Теслу і кілька тисяч на кишенькові витрати, а Ілон Маск, або Стів Возняк хай заробляють мільярди на яхти і вілли...

Для того, щоб кожному безробітному роздати по кавалірці та ланосу, треба буде щоб ті, хто має середню та більше з/п, значну частину цієї з/п віддавали на фінансування цього соціалістичного раю у вигляді податків та підвищєних цін.

Зараз як раз займаюся бюджетом нарахувань на з/п по різних країнах, де працює компанія. Так от, найбільше навантаження для працедавця у Франції - десь біля 50%. Ще з працівника знімають щось біля 30% на усілялкі соціали і податок з з/п за прогресивною шкалою (з 10000 євро/міс. ще 40% податку). От і рахуйте, скільки увесь цей соціалізм коштує. Так це вони ще базовий дохід не ввели! Потім, мабуть, взагалі з з/п середнього класу буде лише 20% залишатися.

Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу. Для того, щоб кожному безробітному роздати по кавалірці та ланосу, треба буде щоб ті, хто має середню та більше з/п, значну частину цієї з/п віддавали на фінансування цього соціалістичного раю у вигляді податків та підвищєних цін.Зараз як раз займаюся бюджетом нарахувань на з/п по різних країнах, де працює компанія. Так от, найбільше навантаження для працедавця у Франції - десь біля 50%. Ще з працівника знімають щось біля 30% на усілялкі соціали і податок з з/п за прогресивною шкалою (з 10000 євро/міс. ще 40% податку). От і рахуйте, скільки увесь цей соціалізм коштує. Так це вони ще базовий дохід не ввели! Потім, мабуть, взагалі з з/п середнього класу буде лише 20% залишатися.Базовий дохід можливий, якщо, наприклад, країна отримує більшість доходів від експорту природних ресурсів. А в економіці, яка базується на виробництві та послугах, це вбивство середнього класу.

як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.



хоча питання пенсійної системи якось не обговорюється, а воно теж є - що з пенсіями для тих, хто на базовому доході - повертаємось до солідарної системи?



при введенні базового доходу зі стимулами буде біда, біда. ми це й зараз бачимо на прикладі професійних безробітних у розвинених країнах. й хоча поки що більше про різнокольорові меншини (неполіткоректно, але факт), я гадаю потім це зачепить всіх.



базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.хоча питання пенсійної системи якось не обговорюється, а воно теж є - що з пенсіями для тих, хто на базовому доході - повертаємось до солідарної системи?при введенні базового доходу зі стимулами буде біда, біда. ми це й зараз бачимо на прикладі професійних безробітних у розвинених країнах. й хоча поки що більше про різнокольорові меншини (неполіткоректно, але факт), я гадаю потім це зачепить всіх.базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу Shaman

Повідомлень: 7135 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:32 akurt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум... в Швейцарії поки відмовилися від ідеї базового доходу, був там такий референдум...

Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила... Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила...

Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.

Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків. Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків.

франки - це не лише про Францію, упс франки - це не лише про Францію, упс Shaman

Повідомлень: 7135 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:37 Shaman написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав: Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила... Гляньте Sozialhilfe: якщо не маєш доходу і житла, то пишеш заяву і дають десь 2000 франків в місяць та медичну страховку. Не подобається мені в цій моделі те, що це все дає місцева влада і в кожному селі свої правила...

Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.

Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків. Що це ви раптом згадали «франки» - їх вже немає років 20 чи тридцять, останній раз міняв долари на франки здається в 1997 році.Тоді ми йшли до Плац Пігаль пішки та здається міняли по 1$=6 франків.

франки - це не лише про Францію, упс франки - це не лише про Францію, упс

як невдобно получилось (с) як невдобно получилось (с) flyman

Повідомлень: 36961 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:39 Re: Еміграція, заробітчанство Бажаючі розвивати тему базового доходу краще створіть окрему тему. Faceless

Модератор Повідомлень: 35511 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8066 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: при введенні базового доходу зі стимулами буде біда, біда. при введенні базового доходу зі стимулами буде біда, біда.

Залежить від розміру. Якщо платити 2000 грн в місяць, як ВПО в Україні, чи 38.80Є на тиждень, як в Ірландії, то стимул працювати буде... Залежить від розміру. Якщо платити 2000 грн в місяць, як ВПО в Україні, чи 38.80Є на тиждень, як в Ірландії, то стимул працювати буде... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 718 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2394239523962397> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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