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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:47
akurt написав:
Мені приємно, пане Шаман, що ви ретельно перечитали кожне моє слово
. Ви реальний цензор та оцінювач. Ну а вже так часто мене називали то брехуном, то бароном, то маркізом, то герцогом
, що реально приємно. Дякую.
...
Нагадаю вам тему гілки:
«Еміграція, заробітчанство».
Якщо маєте щось сказати з цього приводу: послухаємо з цікавістю.
Повторюся: якщо маєте щось сказати щодо Еміграції. Та щодо Заробітчанства в еміграції.
насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозуміли
але оці нахабні наклепи про Україну та українців - вибачте. ще раз задам питання, яке ви як зазвичай зробили вид, що не помітили
akurt написав:
...
Як відомо, на форумі переважає звична в Україні думка про те, що треба не працювати, а отримувати гроші даром.
...
наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? або вибачтесь, якщо хоч трохи позиціонуєте себе, як порядну людину. хоча про що я.
а з приводу еміграції - так я більше обговорюю загальні питання, які для вас взагалі абстракція. як купити житло за кордоном, коли співвідношення зп/квартира досягло надто великого рівня? як й коли введуть базовий дохід, й що тоді робити емігрантам - коли дохід ще не дадуть, бо негромадянин, а роботи вже набагато менше? але для вас це просто набір звуків, бо ви економіку не знаєте, ба більше, й не хочете вчити. але інших агітуєте вчитись
й розповідайте ваші історії про людей, які після універу 100 куо, а через 5 років - 500 куо. найцікавіше, є й такі. юристи десь на Wall-street - де беруть лише з Гарварду. Форс-мажори - якраз про таких (але в серіалі інфо набагато більше, ніж у ваших побрехеньках)
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Shaman
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:48
Faceless написав:
Бажаючі розвивати тему базового доходу краще створіть окрему тему.
тут з Економіка простими словами біда, а то базовий дохід - це складна тема, яку ще в світі лише так, обдумують. тому поговорили й забули, ще не готові обговорювати
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Shaman
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:53
В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:08
"катрусін кінозал", чергова серія:
Любов, смерть і роботи Філіппіни, жінки, нерухомість!
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:11
Дюрі-бачі написав:
В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...
бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...
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Shaman
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:26
Shaman написав:
бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...
ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні.
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