|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:47
akurt написав:
Мені приємно, пане Шаман, що ви ретельно перечитали кожне моє слово
. Ви реальний цензор та оцінювач. Ну а вже так часто мене називали то брехуном, то бароном, то маркізом, то герцогом
, що реально приємно. Дякую.
...
Нагадаю вам тему гілки:
«Еміграція, заробітчанство».
Якщо маєте щось сказати з цього приводу: послухаємо з цікавістю.
Повторюся: якщо маєте щось сказати щодо Еміграції. Та щодо Заробітчанства в еміграції.
насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозуміли
але оці нахабні наклепи про Україну та українців - вибачте. ще раз задам питання, яке ви як зазвичай зробили вид, що не помітили
akurt написав:
...
Як відомо, на форумі переважає звична в Україні думка про те, що треба не працювати, а отримувати гроші даром.
...
наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? або вибачтесь, якщо хоч трохи позиціонуєте себе, як порядну людину. хоча про що я.
а з приводу еміграції - так я більше обговорюю загальні питання, які для вас взагалі абстракція. як купити житло за кордоном, коли співвідношення зп/квартира досягло надто великого рівня? як й коли введуть базовий дохід, й що тоді робити емігрантам - коли дохід ще не дадуть, бо негромадянин, а роботи вже набагато менше? але для вас це просто набір звуків, бо ви економіку не знаєте, ба більше, й не хочете вчити. але інших агітуєте вчитись
й розповідайте ваші історії про людей, які після універу 100 куо, а через 5 років - 500 куо. найцікавіше, є й такі. юристи десь на Wall-street - де беруть лише з Гарварду. Форс-мажори - якраз про таких (але в серіалі інфо набагато більше, ніж у ваших побрехеньках)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7135
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:48
Faceless написав:
Бажаючі розвивати тему базового доходу краще створіть окрему тему.
тут з Економіка простими словами біда, а то базовий дохід - це складна тема, яку ще в світі лише так, обдумують. тому поговорили й забули, ще не готові обговорювати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7135
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:53
В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3979
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:08
"катрусін кінозал", чергова серія:
Любов, смерть і роботи Філіппіни, жінки, нерухомість!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36961
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:11
Дюрі-бачі написав:
В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...
бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7135
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:26
Shaman написав:
бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...
ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3979
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:44
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром?
Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні.
Так навіть ті 600 євро в Німеччині створюють проблему. З одного боку бізнес скаржиться, що не можна знайти бажаючих на некваліфіковану роботу (відповідно, низькооплачувану). А з іншого -- багато працездатних людей, що сидять на соціалі. Але для них піти на таку роботу і отримувати 1200-1500 євро, втративши виплати і інші пільги, фактично означає десь дві-чотири сотні євро реального додаткового доходу на місяць. Звісно, за таких умов важко знайти бажаючих віддавати десять годин свого життя щоденно.
Але якщо платити ті 600 євро взагалі всім... ну я прогнозую, що роботодавці швидко навчаться враховувати ті гроші при визначенні пропонованих зарплат. Та й невідомо як поведе себе ринок взагалі. Он в Україні як почали виплачувати якісь суттєві кошти допомоги при народженні дитини, так одразу всілякі памперси злетіли в ціні у космос.
Здається, оптимальну, хоча не етичну, модель вигадали американці. На них впахують емігранти. Ті, що більш-менш кваліфіковані -- ті за морковку у вигляді перспективи закріпитись, і майбутнього громадянства. Некваліфіковані -- нелегали, за гроші, за які місцеві працювати не стануть, а нелегал в своїй країні не заробить. Халявщиків з Близького Сходу вони до себе не пускають, а халявщикам із громадянством -- платять якийсь соціал, бо працювати вони все одно не підуть, так що різниця з мінімальною зарплатою нічого не вирішує. Так і викручуються. Принаймні до останнього часу було.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3232
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:50
Shaman написав:
насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозуміли
Коли ви пишете численні дописи людству як заробити сотні тисяч доларів - збираючіи кізяки - заслуговуєте на повагу, незважаючи на те, що собі не змогли за 3/4 сторіччя заробити на квартиру. Заслуговуєте на пошану.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 24 жов, 2024 23:32, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10219
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3762 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 жов, 2024 23:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...
ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні.
Не хочеться вас розчаровувати, але це НЕ так.
Приклад - ваш кум в Німеччині.
В Туреччині мені неодноразаво допомагала одна пані вирішувати питання в 2022/2023 роках для наших українців - в митниці (!) Анталії.
Не жартую: я щоденно був - як на роботі - в митниці Анталії. Не жартую: одна пані - турчанка - офіцер митниці
- мені трохи допомагала вирішувати "питання" для українців.
Я вирішив якось її віддячити. Думаю: Торт всі будуть бачити, а штук 5 шоколадок - непомітно.
Що ви думаєте: не взяла.
Посміхнулася, глянула на мене і не взяла.
Ось так люди живуть: дикуни.
Ну або цінують свою роботу, свій статус, своє положення в суспільстві...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10219
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3762 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 24 жов, 2024 23:32
Shaman написав:
соціалізм - це ОАЕ, для громадчн. але там така дивина - власне громадян там 15%, а 85 відсотків - це понаїхи, які заробляють гроші, але громадянство їм звісно не дають
Там, до речі, на з/п громадян треба нараховувати соцстрах, а на з/п понаїхів - ні. Але й в разі чого проблеми понаїхів - це проблеми виключно понаїхів.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3455
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|