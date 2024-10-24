Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2394239523962397 Додано: Чет 24 жов, 2024 21:47 akurt написав: Мені приємно, пане Шаман, що ви ретельно перечитали кожне моє слово. Ви реальний цензор та оцінювач. Ну а вже так часто мене називали то брехуном, то бароном, то маркізом, то герцогом, що реально приємно. Дякую.

...

Нагадаю вам тему гілки:

«Еміграція, заробітчанство».

Якщо маєте щось сказати з цього приводу: послухаємо з цікавістю.

Повторюся: якщо маєте щось сказати щодо Еміграції. Та щодо Заробітчанства в еміграції. Мені приємно, пане Шаман, що ви ретельно. Ви реальний цензор та оцінювач. Ну а вже так часто мене називали то брехуном,, що реально приємно. Дякую....Нагадаю вам тему гілки:«Еміграція, заробітчанство».Якщо маєте щось сказати з цього приводу: послухаємо з цікавістю.Повторюся: якщо маєте щось сказати щодо Еміграції. Та щодо Заробітчанства в еміграції.

насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозуміли



але оці нахабні наклепи про Україну та українців - вибачте. ще раз задам питання, яке ви як зазвичай зробили вид, що не помітили

akurt написав: ...

Як відомо, на форумі переважає звична в Україні думка про те, що треба не працювати, а отримувати гроші даром.

... ...Як відомо,...

наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? або вибачтесь, якщо хоч трохи позиціонуєте себе, як порядну людину. хоча про що я.



а з приводу еміграції - так я більше обговорюю загальні питання, які для вас взагалі абстракція. як купити житло за кордоном, коли співвідношення зп/квартира досягло надто великого рівня? як й коли введуть базовий дохід, й що тоді робити емігрантам - коли дохід ще не дадуть, бо негромадянин, а роботи вже набагато менше? але для вас це просто набір звуків, бо ви економіку не знаєте, ба більше, й не хочете вчити. але інших агітуєте вчитись



й розповідайте ваші історії про людей, які після універу 100 куо, а через 5 років - 500 куо. найцікавіше, є й такі. юристи десь на Wall-street - де беруть лише з Гарварду. Форс-мажори - якраз про таких (але в серіалі інфо набагато більше, ніж у ваших побрехеньках) насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозумілиале оці нахабні наклепи про Україну та українців - вибачте. ще раз задам питання, яке ви як зазвичай зробили вид, що не помітилинаведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? або вибачтесь, якщо хоч трохи позиціонуєте себе, як порядну людину. хоча про що я.а з приводу еміграції - так я більше обговорюю загальні питання, які для вас взагалі абстракція. як купити житло за кордоном, коли співвідношення зп/квартира досягло надто великого рівня? як й коли введуть базовий дохід, й що тоді робити емігрантам - коли дохід ще не дадуть, бо негромадянин, а роботи вже набагато менше? але для вас це просто набір звуків, бо ви економіку не знаєте, ба більше, й не хочете вчити. але інших агітуєте вчитисьй розповідайте ваші історії про людей, які після універу 100 куо, а через 5 років - 500 куо. найцікавіше, є й такі. юристи десь на Wall-street - де беруть лише з Гарварду. Форс-мажори - якраз про таких (але в серіалі інфо набагато більше, ніж у ваших побрехеньках) Shaman

Повідомлень: 7135 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:48 Faceless написав: Бажаючі розвивати тему базового доходу краще створіть окрему тему. Бажаючі розвивати тему базового доходу краще створіть окрему тему.

тут з Економіка простими словами біда, а то базовий дохід - це складна тема, яку ще в світі лише так, обдумують. тому поговорили й забули, ще не готові обговорювати тут з Економіка простими словами біда, а то базовий дохід - це складна тема, яку ще в світі лише так, обдумують. тому поговорили й забули, ще не готові обговорювати Shaman

Повідомлень: 7135 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 21:53 Re: Еміграція, заробітчанство В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 718 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 22:08 Re: Еміграція, заробітчанство "катрусін кінозал", чергова серія: Любов, смерть і роботи Філіппіни, жінки, нерухомість!

flyman

Повідомлень: 36961 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 22:11 Дюрі-бачі написав: В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)... В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...

бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"... бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"... Shaman

Повідомлень: 7135 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 22:26 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"... бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...

ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні. ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 718 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 22:44 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром? наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром?

Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні. Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні.

Так навіть ті 600 євро в Німеччині створюють проблему. З одного боку бізнес скаржиться, що не можна знайти бажаючих на некваліфіковану роботу (відповідно, низькооплачувану). А з іншого -- багато працездатних людей, що сидять на соціалі. Але для них піти на таку роботу і отримувати 1200-1500 євро, втративши виплати і інші пільги, фактично означає десь дві-чотири сотні євро реального додаткового доходу на місяць. Звісно, за таких умов важко знайти бажаючих віддавати десять годин свого життя щоденно.

Але якщо платити ті 600 євро взагалі всім... ну я прогнозую, що роботодавці швидко навчаться враховувати ті гроші при визначенні пропонованих зарплат. Та й невідомо як поведе себе ринок взагалі. Он в Україні як почали виплачувати якісь суттєві кошти допомоги при народженні дитини, так одразу всілякі памперси злетіли в ціні у космос.



Здається, оптимальну, хоча не етичну, модель вигадали американці. На них впахують емігранти. Ті, що більш-менш кваліфіковані -- ті за морковку у вигляді перспективи закріпитись, і майбутнього громадянства. Некваліфіковані -- нелегали, за гроші, за які місцеві працювати не стануть, а нелегал в своїй країні не заробить. Халявщиків з Близького Сходу вони до себе не пускають, а халявщикам із громадянством -- платять якийсь соціал, бо працювати вони все одно не підуть, так що різниця з мінімальною зарплатою нічого не вирішує. Так і викручуються. Принаймні до останнього часу було. Так навіть ті 600 євро в Німеччині створюють проблему. З одного боку бізнес скаржиться, що не можна знайти бажаючих на некваліфіковану роботу (відповідно, низькооплачувану). А з іншого -- багато працездатних людей, що сидять на соціалі. Але для них піти на таку роботу і отримувати 1200-1500 євро, втративши виплати і інші пільги, фактично означає десь дві-чотири сотні євро реального додаткового доходу на місяць. Звісно, за таких умов важко знайти бажаючих віддавати десять годин свого життя щоденно.Але якщо платити ті 600 євро взагалі всім... ну я прогнозую, що роботодавці швидко навчаться враховувати ті гроші при визначенні пропонованих зарплат. Та й невідомо як поведе себе ринок взагалі. Он в Україні як почали виплачувати якісь суттєві кошти допомоги при народженні дитини, так одразу всілякі памперси злетіли в ціні у космос.Здається, оптимальну, хоча не етичну, модель вигадали американці. На них впахують емігранти. Ті, що більш-менш кваліфіковані -- ті за морковку у вигляді перспективи закріпитись, і майбутнього громадянства. Некваліфіковані -- нелегали, за гроші, за які місцеві працювати не стануть, а нелегал в своїй країні не заробить. Халявщиків з Близького Сходу вони до себе не пускають, а халявщикам із громадянством -- платять якийсь соціал, бо працювати вони все одно не підуть, так що різниця з мінімальною зарплатою нічого не вирішує. Так і викручуються. Принаймні до останнього часу було. M-Audio Повідомлень: 3232 З нами з: 23.03.11 Подякував: 611 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 22:50 Shaman написав: насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозуміли

насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозуміли

Коли ви пишете численні дописи людству як заробити сотні тисяч доларів - збираючіи кізяки - заслуговуєте на повагу, незважаючи на те, що собі не змогли за 3/4 сторіччя заробити на квартиру. Заслуговуєте на пошану. Коли ви пишете численні дописи людству як заробити сотні тисяч доларів - збираючіи кізяки - заслуговуєте на повагу, незважаючи на те, що собі не змогли за 3/4 сторіччя заробити на квартиру. Заслуговуєте на пошану. Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 жов, 2024 23:32, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 23:15 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"... бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...

ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні. ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні.

Не хочеться вас розчаровувати, але це НЕ так.

Приклад - ваш кум в Німеччині.

В Туреччині мені неодноразаво допомагала одна пані вирішувати питання в 2022/2023 роках для наших українців - в митниці (!) Анталії.

Не жартую: я щоденно був - як на роботі - в митниці Анталії. Не жартую: одна пані - турчанка - офіцер митниці - мені трохи допомагала вирішувати "питання" для українців.

Я вирішив якось її віддячити. Думаю: Торт всі будуть бачити, а штук 5 шоколадок - непомітно.

Що ви думаєте: не взяла. Посміхнулася, глянула на мене і не взяла.

Ось так люди живуть: дикуни.

Ну або цінують свою роботу, свій статус, своє положення в суспільстві... Не хочеться вас розчаровувати, алеПриклад - ваш кум в Німеччині.В Туреччині мені неодноразаво допомагала одна пані вирішувати питання в 2022/2023 роках для наших українців - в митниці (!) Анталії.Не жартую: я щоденно був - як на роботі - в митниці Анталії. Не жартую: одна пані - турчанка -- мені трохи допомагала вирішувати "питання" для українців.Я вирішив якось її віддячити. Думаю: Торт всі будуть бачити, а штук 5 шоколадок - непомітно.Що ви думаєте:Посміхнулася, глянула на мене і не взяла.Ось так люди живуть:Ну або цінують свою роботу, свій статус, своє положення в суспільстві... akurt

Повідомлень: 10219 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3762 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2024 23:32 Shaman написав: соціалізм - це ОАЕ, для громадчн. але там така дивина - власне громадян там 15%, а 85 відсотків - це понаїхи, які заробляють гроші, але громадянство їм звісно не дають соціалізм - це ОАЕ, для громадчн. але там така дивина - власне громадян там 15%, а 85 відсотків - це понаїхи, які заробляють гроші, але громадянство їм звісно не дають

Там, до речі, на з/п громадян треба нараховувати соцстрах, а на з/п понаїхів - ні. Але й в разі чого проблеми понаїхів - це проблеми виключно понаїхів. Там, до речі, на з/п громадян треба нараховувати соцстрах, а на з/п понаїхів - ні. Але й в разі чого проблеми понаїхів - це проблеми виключно понаїхів. Gastarbaiter Повідомлень: 3455 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2394239523962397 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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