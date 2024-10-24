тут з Економіка простими словами біда, а то базовий дохід - це складна тема, яку ще в світі лише так, обдумують. тому поговорили й забули, ще не готові обговорювати
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Додано: Чет 24 жов, 2024 21:48
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:53
Re: Еміграція, заробітчанство
В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:08
Re: Еміграція, заробітчанство
"катрусін кінозал", чергова серія:
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:11
бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:44
Так навіть ті 600 євро в Німеччині створюють проблему. З одного боку бізнес скаржиться, що не можна знайти бажаючих на некваліфіковану роботу (відповідно, низькооплачувану). А з іншого -- багато працездатних людей, що сидять на соціалі. Але для них піти на таку роботу і отримувати 1200-1500 євро, втративши виплати і інші пільги, фактично означає десь дві-чотири сотні євро реального додаткового доходу на місяць. Звісно, за таких умов важко знайти бажаючих віддавати десять годин свого життя щоденно.
Але якщо платити ті 600 євро взагалі всім... ну я прогнозую, що роботодавці швидко навчаться враховувати ті гроші при визначенні пропонованих зарплат. Та й невідомо як поведе себе ринок взагалі. Он в Україні як почали виплачувати якісь суттєві кошти допомоги при народженні дитини, так одразу всілякі памперси злетіли в ціні у космос.
Здається, оптимальну, хоча не етичну, модель вигадали американці. На них впахують емігранти. Ті, що більш-менш кваліфіковані -- ті за морковку у вигляді перспективи закріпитись, і майбутнього громадянства. Некваліфіковані -- нелегали, за гроші, за які місцеві працювати не стануть, а нелегал в своїй країні не заробить. Халявщиків з Близького Сходу вони до себе не пускають, а халявщикам із громадянством -- платять якийсь соціал, бо працювати вони все одно не підуть, так що різниця з мінімальною зарплатою нічого не вирішує. Так і викручуються. Принаймні до останнього часу було.
Додано: Чет 24 жов, 2024 22:50
Коли ви пишете численні дописи людству як заробити сотні тисяч доларів - збираючіи кізяки - заслуговуєте на повагу, незважаючи на те, що собі не змогли за 3/4 сторіччя заробити на квартиру. Заслуговуєте на пошану.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 жов, 2024 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 жов, 2024 23:15
Не хочеться вас розчаровувати, але це НЕ так.
Приклад - ваш кум в Німеччині.
В Туреччині мені неодноразаво допомагала одна пані вирішувати питання в 2022/2023 роках для наших українців - в митниці (!) Анталії.
Не жартую: я щоденно був - як на роботі - в митниці Анталії. Не жартую: одна пані - турчанка - офіцер митниці - мені трохи допомагала вирішувати "питання" для українців.
Я вирішив якось її віддячити. Думаю: Торт всі будуть бачити, а штук 5 шоколадок - непомітно.
Що ви думаєте: не взяла. Посміхнулася, глянула на мене і не взяла.
Ось так люди живуть: дикуни.
Ну або цінують свою роботу, свій статус, своє положення в суспільстві...
Додано: Чет 24 жов, 2024 23:32
Там, до речі, на з/п громадян треба нараховувати соцстрах, а на з/п понаїхів - ні. Але й в разі чого проблеми понаїхів - це проблеми виключно понаїхів.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:45
Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.
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