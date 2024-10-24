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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2394239523962397
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:48

  Faceless написав:Бажаючі розвивати тему базового доходу краще створіть окрему тему.

тут з Економіка простими словами біда, а то базовий дохід - це складна тема, яку ще в світі лише так, обдумують. тому поговорили й забули, ще не готові обговорювати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:53

Re: Еміграція, заробітчанство

В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:08

Re: Еміграція, заробітчанство

"катрусін кінозал", чергова серія: Любов, смерть і роботи Філіппіни, жінки, нерухомість!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:11

  Дюрі-бачі написав:В еміграції життя іноді може бути дуже складне: дружину друга хотіли з Казахстану вигнати, бо в них треба раз в 6 місяців здавати відбитки пальців для продовження візи. І от вона, напевно миючи посуд вручну, стерла відбитки до стану, коли сканер їх не читає. Довелось "вирішувати" питання через подарунок начальнику міграційної служби на 100 тис. тенге (200$)...

бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...

ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:наведіть, хоч ОДИН приклад, хто на форумі казав, що гроші треба отримувати даром?

Як мінімум я прихильник безумовного базового доходу, але невеликого, щоб на життя ледве хватало, як ті ж 600 Є в Німеччині чи 6-8 тис. грн в Україні.

Так навіть ті 600 євро в Німеччині створюють проблему. З одного боку бізнес скаржиться, що не можна знайти бажаючих на некваліфіковану роботу (відповідно, низькооплачувану). А з іншого -- багато працездатних людей, що сидять на соціалі. Але для них піти на таку роботу і отримувати 1200-1500 євро, втративши виплати і інші пільги, фактично означає десь дві-чотири сотні євро реального додаткового доходу на місяць. Звісно, за таких умов важко знайти бажаючих віддавати десять годин свого життя щоденно.
Але якщо платити ті 600 євро взагалі всім... ну я прогнозую, що роботодавці швидко навчаться враховувати ті гроші при визначенні пропонованих зарплат. Та й невідомо як поведе себе ринок взагалі. Он в Україні як почали виплачувати якісь суттєві кошти допомоги при народженні дитини, так одразу всілякі памперси злетіли в ціні у космос.

Здається, оптимальну, хоча не етичну, модель вигадали американці. На них впахують емігранти. Ті, що більш-менш кваліфіковані -- ті за морковку у вигляді перспективи закріпитись, і майбутнього громадянства. Некваліфіковані -- нелегали, за гроші, за які місцеві працювати не стануть, а нелегал в своїй країні не заробить. Халявщиків з Близького Сходу вони до себе не пускають, а халявщикам із громадянством -- платять якийсь соціал, бо працювати вони все одно не підуть, так що різниця з мінімальною зарплатою нічого не вирішує. Так і викручуються. Принаймні до останнього часу було.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:50

  Shaman написав:насправді ні, читати побрехеньки часу немає, навіть коли молоко аж хлюпає на кисільний берег. й я розумію, дуже хочеться себе почувати кимось, але окрім барона Мюнхгаузена ніким не називав - а це більше не про титул, може ви не зрозуміли :lol:

Коли ви пишете численні дописи людству як заробити сотні тисяч доларів - збираючіи кізяки - заслуговуєте на повагу, незважаючи на те, що собі не змогли за 3/4 сторіччя заробити на квартиру. Заслуговуєте на пошану.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 жов, 2024 23:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бачите, як зручно жити в країні, де можна "вирішити"...

ИМХО вирішити можна будь-яке запитання в будь-якій країні. Питання тільки в ціні.

Не хочеться вас розчаровувати, але це НЕ так.
Приклад - ваш кум в Німеччині.
В Туреччині мені неодноразаво допомагала одна пані вирішувати питання в 2022/2023 роках для наших українців - в митниці (!) Анталії.
Не жартую: я щоденно був - як на роботі - в митниці Анталії. Не жартую: одна пані - турчанка - офіцер митниці - мені трохи допомагала вирішувати "питання" для українців.
Я вирішив якось її віддячити. Думаю: Торт всі будуть бачити, а штук 5 шоколадок - непомітно.
Що ви думаєте: не взяла. Посміхнулася, глянула на мене і не взяла.
Ось так люди живуть: дикуни.
Ну або цінують свою роботу, свій статус, своє положення в суспільстві...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 23:32

  Shaman написав:соціалізм - це ОАЕ, для громадчн. але там така дивина - власне громадян там 15%, а 85 відсотків - це понаїхи, які заробляють гроші, але громадянство їм звісно не дають :)

Там, до речі, на з/п громадян треба нараховувати соцстрах, а на з/п понаїхів - ні. Але й в разі чого проблеми понаїхів - це проблеми виключно понаїхів.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 00:45

  Shaman написав:як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.
Gastarbaiter
 
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