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Gastarbaiter написав:Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.
Це просто золоті слова)
Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)
Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.
Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться)
Shaman написав:як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.
Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.
наразі 15% раб.сили зайнято в так званому "реальному секторі", тобто решта 85% так званих "службовців, барист, весільних фотографів, депутати ...", так що не потрібно викладувати оновленуу теорії Мальтуса (хоча вона має право на життя при катаклізмах)
наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення
Shaman написав:як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.
Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.
Мало того. Є такий Tog's Paradox, парадокс (чи закон) Тогназіллі, згідно з яким зусилля, спрямовані на спрощення виконання задачі - породжують нові, ще більш складні задачі (https://www.votito.com/methods/togs-paradox/). Не бачу причин, чого б і з ШІ і з роботизацією не вийшло так само.
Gastarbaiter написав:Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.
Це просто золоті слова)
Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)
Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.
Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться)
як мінімум, ефект маштабування забув (і там ще побочні ефекти та витрати). Це якщо 30 білазів, то нехай умовних 30-людино днів поїздити по Австралії (вона по довжині як від LA до NY), а якщо 100? Зрозуміло, що шеф автоматизації геній, а власник бізнесу бовдур, переплачує зайвих 1,5 людини.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 жов, 2024 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.
Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.
тут важливі причинно-наслідкові зв'язки. якщо ефекту від роботизації та автоматизації не буде, то не буде підстав й вводити базовий дохід. ця концепція обговорюється лише в контексті, коли людина готова працювати, а роботи немає. хоча тут й випливає момент, готова працювати чи професійний безробітний... но то таке. й так,модна трактувати, що базовий дохід - це й є створення попиту... ладно закінчуємо теорію, почекаємо більш реальних рухів до цього явища.
це все для громадян. а для емігрантів, про яких тут так переймаються, - arbeiten за реальні кошти, а не за міфічні сотні тисяч... вчити мову, що навіть в середовищі не так легко, я ще не вивів статистику - але схоже не менше трьох років - й це треба вчити, а не просто жити.
О, панове емігранти, поділиться власним досвідом, скільки пішло часу на B1 (1-2 роки), й через скільки у вас стало В2 (3-5 роки). правильні строки?
flyman написав:наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяцьбазового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення
flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)?
flyman написав:наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяцьбазового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення
flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)?