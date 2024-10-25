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#<1 ... 2395239623972398 Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:46 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.



Це просто золоті слова)



Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)



Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.



Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться) Це просто золоті слова)Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться) BeneFuckTor Повідомлень: 197 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:27 Gastarbaiter написав: Shaman написав: як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями. Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.

наразі 15% раб.сили зайнято в так званому "реальному секторі", тобто решта 85% так званих "службовців, барист, весільних фотографів, депутати ...", так що не потрібно викладувати оновленуу теорії Мальтуса (хоча вона має право на життя при катаклізмах)



наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення наразі 15% раб.сили зайнято в так званому "реальному секторі", тобто решта 85% так званих "службовців, барист, весільних фотографів, депутати ...", так що не потрібно викладувати оновленуу теорії Мальтуса (хоча вона має право на життя при катаклізмах)наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяцьпасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення flyman

Повідомлень: 36964 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:33 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Shaman написав: як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями. Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями. Мало того. Є такий Tog's Paradox, парадокс (чи закон) Тогназіллі, згідно з яким зусилля, спрямовані на спрощення виконання задачі - породжують нові, ще більш складні задачі ( https://www.votito.com/methods/togs-paradox/ ). Не бачу причин, чого б і з ШІ і з роботизацією не вийшло так само. Мало того. Є такий Tog's Paradox, парадокс (чи закон) Тогназіллі, згідно з яким зусилля, спрямовані на спрощення виконання задачі - породжують нові, ще більш складні задачі (). Не бачу причин, чого б і з ШІ і з роботизацією не вийшло так само. Faceless

Модератор Повідомлень: 35515 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8066 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:35 BeneFuckTor написав: Gastarbaiter написав: Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.



Це просто золоті слова)



Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)



Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.



Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться) Це просто золоті слова)Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться)

як мінімум, ефект маштабування забув (і там ще побочні ефекти та витрати). Це якщо 30 білазів, то нехай умовних 30-людино днів поїздити по Австралії (вона по довжині як від LA до NY), а якщо 100?

Зрозуміло, що шеф автоматизації геній, а власник бізнесу бовдур, переплачує зайвих 1,5 людини. як мінімум, ефект маштабування забув (і там ще побочні ефекти та витрати). Це якщо 30 білазів, то нехай умовних 30-людино днів поїздити по Австралії (вона по довжині як від LA до NY), а якщо 100?Зрозуміло, що шеф автоматизації геній, а власник бізнесу бовдур, переплачує зайвих 1,5 людини. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 жов, 2024 09:40, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 36964 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2796 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:38 Gastarbaiter написав: Shaman написав: як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями. Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.

тут важливі причинно-наслідкові зв'язки. якщо ефекту від роботизації та автоматизації не буде, то не буде підстав й вводити базовий дохід. ця концепція обговорюється лише в контексті, коли людина готова працювати, а роботи немає. хоча тут й випливає момент, готова працювати чи професійний безробітний... но то таке. й так,модна трактувати, що базовий дохід - це й є створення попиту... ладно закінчуємо теорію, почекаємо більш реальних рухів до цього явища.



це все для громадян. а для емігрантів, про яких тут так переймаються, - arbeiten за реальні кошти, а не за міфічні сотні тисяч... вчити мову, що навіть в середовищі не так легко, я ще не вивів статистику - але схоже не менше трьох років - й це треба вчити, а не просто жити.



О, панове емігранти, поділиться власним досвідом, скільки пішло часу на B1 (1-2 роки), й через скільки у вас стало В2 (3-5 роки). правильні строки? тут важливі причинно-наслідкові зв'язки. якщо ефекту від роботизації та автоматизації не буде, то не буде підстав й вводити базовий дохід. ця концепція обговорюється лише в контексті, коли людина готова працювати, а роботи немає. хоча тут й випливає момент, готова працювати чи професійний безробітний... но то таке. й так,модна трактувати, що базовий дохід - це й є створення попиту... ладно закінчуємо теорію, почекаємо більш реальних рухів до цього явища.це все для громадян. а для емігрантів, про яких тут так переймаються, - arbeitenза реальні кошти, а не за міфічні сотні тисяч... вчити мову, що навіть в середовищі не так легко, я ще не вивів статистику - але схоже не менше трьох років - й це треба вчити, а не просто жити.О, панове емігранти, поділиться власним досвідом, скільки пішло часу на B1 (1-2 роки), й через скільки у вас стало В2 (3-5 роки). правильні строки? Shaman

Повідомлень: 7136 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:47 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: О, панове емігранти, поділиться власним досвідом, скільки пішло часу на B1 (1-2 роки), й через скільки у вас стало В2 (3-5 роки). правильні строки?

Це якщо ще тут В2 не було Це якщо ще тут В2 не було Faceless

Модератор Повідомлень: 35515 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8066 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:06 flyman написав: наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення наразі в Україні можна спокійно житипасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча

flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? fler

Повідомлень: 5334 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1195 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:14 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: flyman написав: наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення наразі в Україні можна спокійно житипасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча

flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? Повірте, ви не хочете цього знати Повірте, ви не хочете цього знати Faceless

Модератор Повідомлень: 35515 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8066 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2395239623972398 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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