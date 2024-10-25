RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2395239623972398
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.


Це просто золоті слова)

Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)

Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.

Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться)
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 197
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:27

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.

наразі 15% раб.сили зайнято в так званому "реальному секторі", тобто решта 85% так званих "службовців, барист, весільних фотографів, депутати ...", так що не потрібно викладувати оновленуу теорії Мальтуса (хоча вона має право на життя при катаклізмах)

наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36964
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.
Мало того. Є такий Tog's Paradox, парадокс (чи закон) Тогназіллі, згідно з яким зусилля, спрямовані на спрощення виконання задачі - породжують нові, ще більш складні задачі (https://www.votito.com/methods/togs-paradox/). Не бачу причин, чого б і з ШІ і з роботизацією не вийшло так само.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35515
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8066 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:35

  BeneFuckTor написав:
  Gastarbaiter написав:Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.


Це просто золоті слова)

Колись як був в універі роки тому, дивився відео де шеф/бос команди розповідав успішний кейс автоматизації, чомусь добре його запамятав)

Суть. Там були якісь белази в австралії яким потрібно було робити якісь обнови(чи на якихось пристроях не памятаю) Хтось брав командіровку їхав туди фізично, робив обнови, займало це багато часу. І вони зробили що це все зможе оновлюватись віддалено, налаштували якісь мости, обійшли захист безпеки, інтернет там був, доступу не було.

Автоматизували, тепер ціла команда слідкує і налаштовує це у своєму селі і всього 1 чел не їздить тепер в австралію в командіроку де все оплачено фірмою, і без напряга ходи оновлюй. Так ось автоматизація - так, але чи зробило це життя краще - хз, чи зменшило це роботи! точно ні. Кожному дураку можна сказати поїдь підключи провід отут нажми апдейт, а підтримувати ремоут, потрібно 1,5 людини на постійно (одна знає як воно працює, друга має уявлення якщо перша звільниться)

як мінімум, ефект маштабування забув (і там ще побочні ефекти та витрати). Це якщо 30 білазів, то нехай умовних 30-людино днів поїздити по Австралії (вона по довжині як від LA до NY), а якщо 100?
Зрозуміло, що шеф автоматизації геній, а власник бізнесу бовдур, переплачує зайвих 1,5 людини.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 жов, 2024 09:40, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36964
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:38

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:як для фінансового форуму, чомусь не кажете про основну причину впровадження базового доходу. а саме роботизація. тобто людина й готова працювати, а нема де - по складу роботи їздять, посилки дрони розвозять. й щоб людина не померла з голоду, її виплачують кошти. й фінансуватися це буде за рахунок того, що податкове навантаження буде зміщуватися з податків на людей на податки з корпорацій.

Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Є купа професій, де роботами чи АІ людину не замінити. До того ж якщо 50-70% населення буде сидіти вдома і отримувати ту умовну 1000 дол. базового доходу, то кому усі ці посилки доставляти? В людей просто не буде грошей щоб щось собі замовляти. Усі будуть бідні та злі, а роботи-кур'єри повинні будуть їздити у парі з роботами-охоронцями.

тут важливі причинно-наслідкові зв'язки. якщо ефекту від роботизації та автоматизації не буде, то не буде підстав й вводити базовий дохід. ця концепція обговорюється лише в контексті, коли людина готова працювати, а роботи немає. хоча тут й випливає момент, готова працювати чи професійний безробітний... но то таке. й так,модна трактувати, що базовий дохід - це й є створення попиту... ладно закінчуємо теорію, почекаємо більш реальних рухів до цього явища.

це все для громадян. а для емігрантів, про яких тут так переймаються, - arbeiten :) за реальні кошти, а не за міфічні сотні тисяч... вчити мову, що навіть в середовищі не так легко, я ще не вивів статистику - але схоже не менше трьох років - й це треба вчити, а не просто жити.

О, панове емігранти, поділиться власним досвідом, скільки пішло часу на B1 (1-2 роки), й через скільки у вас стало В2 (3-5 роки). правильні строки?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7136
З нами з: 29.09.19
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:О, панове емігранти, поділиться власним досвідом, скільки пішло часу на B1 (1-2 роки), й через скільки у вас стало В2 (3-5 роки). правильні строки?

Це якщо ще тут В2 не було
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35515
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8066 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:06

  flyman написав:наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення

flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5334
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:14

Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав:
  flyman написав:наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення

flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? :shock:
Повірте, ви не хочете цього знати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35515
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8066 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 2395239623972398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4306)
25.10.2024 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.