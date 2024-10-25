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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2396239723982399
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:хоча питання пенсійної системи якось не обговорюється, а воно теж є - що з пенсіями для тих, хто на базовому доході - повертаємось до солідарної системи?

Нет тут никакой проблемы. Базовый доход может быть пожизненным. В этом случае, вся сложная система остальных социальных выплат становится ненужной. Остается только накопительная пенсионная система для тех, кто работает.
  Shaman написав:базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу

Я уже когда-то писал, что эксперимент этот проводится уже очень давно в индейских резервациях США в виде рентных отчислений за использование земель. Желающих что-то делать там единицы, городки убогие, народ бухает. Это все, что нам нужно знать о возможности жить нашару. Обертка этой системы в виде исторических причин или неуемного прогресса значения не имеет - это мишура.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:13

Пане Сибарит!
Дякую Вам за кваліфіковане мудре пояснення - бо панове тут таку дивну "пургу" несуть, що дивуєшся, де вони тих ідей набрались.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:18

Еміграція, заробітчанство

News from France

Майже про Свободу, Рівність та Братерство. Саме у Франції.
В ці дні так получилося що - не хотів я і не планував - але щодня споглядаю за медичним обслуговуванням у Франції. Та буваю в різних лікарнях Франції майже щодня.
У халепу попав наш українець, якому 74 роки, який переніс 4 жовтня операцію по заміні суглоба.
І операція виявилася невдалою.
Сьогодні - повторна і більш важка операція - хочуть видалити вставлену в кістку штучну частку великої кістки із суглобом та ще й поставити навкололо кістки металеве кільце.
Хвалена французька медицина виявилася двобічною: хірург, який те робив, реально сховався (офіційна версія - терміново пішов у відпустку), операцію буде виконувати сьогодні зовсім інший хірург.
Післяопераційний період натомість було організовано на вищому рівні - як всі могли бачити у кіно: окрема велика палата з ліжком, яке трансформується, з лагідним обслуговуванням та реальною турботою юрби медичних працівників, які забезпечували і масаж і процедури.
За операцію та догляд він нічого не платив - ніби то все покриває Поліс медичного страхування.

Одночасно радимося з нашим українцем в Анталії, який заплатив 4000 євро (у Харкові хотіли 6000 євро) в лікарні в Анталії та вже забув за те, що в нього є штучний суглоб...
Операція буде в медичному центрі в Тулузі.
На будівлі мерії міста - український жовто-блакитний прапор...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:29

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.

Бачив сюжет Комарова, про те, як роботи в Новій пошті збільшили пропускну здатність терміналу в десятки разів...

Ще 100 років тому вантажі перевозили возами. Зараз 1 водій на фурі тягне стільки ж вантажу, як 10 кінних возів, зі швидкістю у 10 разів більшою. Мабуть, не помилюся, якщо скажу, що, незважаючи на прогрес, сьогодні у галузі працює більше водіїв, ніж 100 років тому було ломовиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:02

  Сибарит написав:Нет тут никакой проблемы. Базовый доход может быть пожизненным. В этом случае, вся сложная система остальных социальных выплат становится ненужной. Остается только накопительная пенсионная система для тех, кто работает.
  Shaman написав:базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу

Я уже когда-то писал, что эксперимент этот проводится уже очень давно в индейских резервациях США в виде рентных отчислений за использование земель. Желающих что-то делать там единицы, городки убогие, народ бухает. Это все, что нам нужно знать о возможности жить нашару. Обертка этой системы в виде исторических причин или неуемного прогресса значения не имеет - это мишура.

дивне твердження. у вашому прикладі виплати базуються напевне на минулому досвіді геноциду індіанців.

а приклад значного скорочення людей, ми бачимо це вже зараз. наприклад, в частині обліку. в 2005 році було 100 бухгалтерів, в 2020 - 15, й то вважали, що забагато. скільки бухгалтерів в Приватбанку? саме в Україні потенціал для цього ще чималий

й не факт, що всі зможуть себе найти в секторі послуг, скоріш навпаки.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:13

  fler написав:
  flyman написав:наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення

flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? :shock:

ви ступаєте на дуже слизьку стежку, що для того, щоб жити із задоволенням, треба гроші.

бо сама концепція flyman теж має права на існування. так 150 дол напевне буде замало, а скільки по-вашому треба, що жити з задоволенням? бо зараз дійдемо, що задоволення - це лише червона риба та морепродукти, устриці мають бути виловлені не пізніше, ніж вчора, а насолоджуватися краще оперою краще в Метрополітен-опері, куди треба достатися приватним літаком.

з того, що ви перерахували - одягатися практично має сенс. модно - далеко не певен, що дуже актуально, на Заході до речі теж. ви гадаєте тут багато з присутніх ходять по театрам? :lol: в ресторани гадаю ходять...

тому якщо базові потреби закрити (бо коли голодний так, це зовсім інша справа) - то жити з насолодою чи ні - це вже питання до психолога, й його відповідь буде не на вашому боці.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:24

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

За повідомленнями наших українських блогерів в Канаді спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!"
1. Припинено програму прийому тих українців, у яких вже в Канаді "зачепилися" родичі.
2. ГОЛОВНЕ: Суттєво скорочено програму видачі Виду на проживання в Канаді.
Хто не встиг податися на отримання ВНП, скорше за все буде змушений повертатися "ні з чим".
akurt
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