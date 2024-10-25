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#<1 ... 2396239723982399 Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:11 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: хоча питання пенсійної системи якось не обговорюється, а воно теж є - що з пенсіями для тих, хто на базовому доході - повертаємось до солідарної системи? хоча питання пенсійної системи якось не обговорюється, а воно теж є - що з пенсіями для тих, хто на базовому доході - повертаємось до солідарної системи?

Нет тут никакой проблемы. Базовый доход может быть пожизненным. В этом случае, вся сложная система остальных социальных выплат становится ненужной. Остается только накопительная пенсионная система для тех, кто работает.

Shaman написав: базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу

Я уже когда-то писал, что эксперимент этот проводится уже очень давно в индейских резервациях США в виде рентных отчислений за использование земель. Желающих что-то делать там единицы, городки убогие, народ бухает. Это все, что нам нужно знать о возможности жить нашару. Обертка этой системы в виде исторических причин или неуемного прогресса значения не имеет - это мишура. Нет тут никакой проблемы. Базовый доход может быть пожизненным. В этом случае, вся сложная система остальных социальных выплат становится ненужной. Остается только накопительная пенсионная система для тех, кто работает.Я уже когда-то писал, что эксперимент этот проводится уже очень давно в индейских резервациях США в виде рентных отчислений за использование земель. Желающих что-то делать там единицы, городки убогие, народ бухает. Это все, что нам нужно знать о возможности жить нашару. Обертка этой системы в виде исторических причин или неуемного прогресса значения не имеет - это мишура. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7560 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6391 раз. Подякували: 21298 раз. Профіль 129 81 36 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:13 Пане Сибарит!

Дякую Вам за кваліфіковане мудре пояснення - бо панове тут таку дивну "пургу" несуть, що дивуєшся, де вони тих ідей набрались. akurt

Повідомлень: 10223 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3764 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:18 Еміграція, заробітчанство



News from France



Майже про Свободу, Рівність та Братерство. Саме у Франції.

В ці дні так получилося що - не хотів я і не планував - але щодня споглядаю за медичним обслуговуванням у Франції. Та буваю в різних лікарнях Франції майже щодня.

У халепу попав наш українець, якому 74 роки, який переніс 4 жовтня операцію по заміні суглоба.

І операція виявилася невдалою.

Сьогодні - повторна і більш важка операція - хочуть видалити вставлену в кістку штучну частку великої кістки із суглобом та ще й поставити навкололо кістки металеве кільце.

Хвалена французька медицина виявилася двобічною: хірург, який те робив, реально сховався (офіційна версія - терміново пішов у відпустку), операцію буде виконувати сьогодні зовсім інший хірург.

Післяопераційний період натомість було організовано на вищому рівні - як всі могли бачити у кіно: окрема велика палата з ліжком, яке трансформується, з лагідним обслуговуванням та реальною турботою юрби медичних працівників, які забезпечували і масаж і процедури.

За операцію та догляд він нічого не платив - ніби то все покриває Поліс медичного страхування.



Одночасно радимося з нашим українцем в Анталії, який заплатив 4000 євро (у Харкові хотіли 6000 євро) в лікарні в Анталії та вже забув за те, що в нього є штучний суглоб...

Операція буде в медичному центрі в Тулузі.

На будівлі мерії міста - український жовто-блакитний прапор... akurt

Повідомлень: 10223 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3764 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:29 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації. Здається, Ви трохи переоцінюєте ефект роботизації.

Бачив сюжет Комарова, про те, як роботи в Новій пошті збільшили пропускну здатність терміналу в десятки разів... Бачив сюжет Комарова, про те, як роботи в Новій пошті збільшили пропускну здатність терміналу в десятки разів...

Ще 100 років тому вантажі перевозили возами. Зараз 1 водій на фурі тягне стільки ж вантажу, як 10 кінних возів, зі швидкістю у 10 разів більшою. Мабуть, не помилюся, якщо скажу, що, незважаючи на прогрес, сьогодні у галузі працює більше водіїв, ніж 100 років тому було ломовиків. Ще 100 років тому вантажі перевозили возами. Зараз 1 водій на фурі тягне стільки ж вантажу, як 10 кінних возів, зі швидкістю у 10 разів більшою. Мабуть, не помилюся, якщо скажу, що, незважаючи на прогрес, сьогодні у галузі працює більше водіїв, ніж 100 років тому було ломовиків. Gastarbaiter Повідомлень: 3457 З нами з: 26.02.18 Подякував: 690 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:02 Сибарит написав: Нет тут никакой проблемы. Базовый доход может быть пожизненным. В этом случае, вся сложная система остальных социальных выплат становится ненужной. Остается только накопительная пенсионная система для тех, кто работает.

Shaman написав: базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу базовий дохід - цікавий соціально-економічний експеримент з незрозумілими наслідками. але вибору не буде, коли роботизація та автоматизація перетне якусь межу

Я уже когда-то писал, что эксперимент этот проводится уже очень давно в индейских резервациях США в виде рентных отчислений за использование земель. Желающих что-то делать там единицы, городки убогие, народ бухает. Это все, что нам нужно знать о возможности жить нашару. Обертка этой системы в виде исторических причин или неуемного прогресса значения не имеет - это мишура. Нет тут никакой проблемы. Базовый доход может быть пожизненным. В этом случае, вся сложная система остальных социальных выплат становится ненужной. Остается только накопительная пенсионная система для тех, кто работает.Я уже когда-то писал, что эксперимент этот проводится уже очень давно в индейских резервациях США в виде рентных отчислений за использование земель. Желающих что-то делать там единицы, городки убогие, народ бухает. Это все, что нам нужно знать о возможности жить нашару. Обертка этой системы в виде исторических причин или- это мишура.

дивне твердження. у вашому прикладі виплати базуються напевне на минулому досвіді геноциду індіанців.



а приклад значного скорочення людей, ми бачимо це вже зараз. наприклад, в частині обліку. в 2005 році було 100 бухгалтерів, в 2020 - 15, й то вважали, що забагато. скільки бухгалтерів в Приватбанку? саме в Україні потенціал для цього ще чималий



й не факт, що всі зможуть себе найти в секторі послуг, скоріш навпаки. дивне твердження. у вашому прикладі виплати базуються напевне на минулому досвіді геноциду індіанців.а приклад значного скорочення людей, ми бачимо це вже зараз. наприклад, в частині обліку. в 2005 році було 100 бухгалтерів, в 2020 - 15, й то вважали, що забагато. скільки бухгалтерів в Приватбанку? саме в Україні потенціал для цього ще чималийй не факт, що всі зможуть себе найти в секторі послуг, скоріш навпаки. Shaman

Повідомлень: 7138 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:13 fler написав: flyman написав: наразі в Україні можна спокійно жити на $150 в місяць базового пасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча можна жити в своє задоволення наразі в Україні можна спокійно житипасивного доходу з покриттям всіх базових потреб, але мало хто погоджується на цей мінімум, чомусь шукають більше, хоча

flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися, модно вдягатися та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)? flyman, яке задоволення можна отримати від того, що ти не можеш собі дозволити нормально харчуватися,та цікаво відпочивати (піти до театру, ресторану, подорожувати тощо)?

ви ступаєте на дуже слизьку стежку, що для того, щоб жити із задоволенням, треба гроші.



бо сама концепція flyman теж має права на існування. так 150 дол напевне буде замало, а скільки по-вашому треба, що жити з задоволенням? бо зараз дійдемо, що задоволення - це лише червона риба та морепродукти, устриці мають бути виловлені не пізніше, ніж вчора, а насолоджуватися краще оперою краще в Метрополітен-опері, куди треба достатися приватним літаком.



з того, що ви перерахували - одягатися практично має сенс. модно - далеко не певен, що дуже актуально, на Заході до речі теж. ви гадаєте тут багато з присутніх ходять по театрам? в ресторани гадаю ходять...



тому якщо базові потреби закрити (бо коли голодний так, це зовсім інша справа) - то жити з насолодою чи ні - це вже питання до психолога, й його відповідь буде не на вашому боці. ви ступаєте на дуже слизьку стежку, що для того, щоб жити із задоволенням, треба гроші.бо сама концепціятеж має права на існування. так 150 дол напевне буде замало, а скільки по-вашому треба, що жити з задоволенням? бо зараз дійдемо, що задоволення - це лише червона риба та морепродукти, устриці мають бути виловлені не пізніше, ніж вчора, а насолоджуватися краще оперою краще в Метрополітен-опері, куди треба достатися приватним літаком.з того, що ви перерахували - одягатися практично має сенс. модно - далеко не певен, що дуже актуально, на Заході до речі теж. ви гадаєте тут багато з присутніх ходять по театрам?в ресторани гадаю ходять...тому якщо базові потреби закрити (бо коли голодний так, це зовсім інша справа) - то жити з насолодою чи ні - це вже питання до психолога, й його відповідь буде не на вашому боці. Shaman

Повідомлень: 7138 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:24 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



За повідомленнями наших українських блогерів в Канаді спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!"

1. Припинено програму прийому тих українців, у яких вже в Канаді "зачепилися" родичі.

2. ГОЛОВНЕ: Суттєво скорочено програму видачі Виду на проживання в Канаді.

Хто не встиг податися на отримання ВНП, скорше за все буде змушений повертатися "ні з чим".

akurt

Повідомлень: 10223 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3764 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2396239723982399 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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