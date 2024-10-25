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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2397239823992400
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:17

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

За повідомленнями наших українських блогерів в Канаді спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!"
1. Припинено програму прийому тих українців, у яких вже в Канаді "зачепилися" родичі.
2. ГОЛОВНЕ: Суттєво скорочено програму видачі Виду на проживання в Канаді.
Хто не встиг податися на отримання ВНП, скорше за все буде змушений повертатися "ні з чим".

Просто офігенна країна
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:17

  BIGor написав:Просто офігенна країна

Та фсьо! Такий жах тільки в Південній Африці, Венесуелі та Канаді можливий!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:12

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Просто офігенна країна

Та фсьо! Такий жах тільки в Південній Африці, Венесуелі та Канаді можливий!

Не треба цієї демагогії. Після всіх цих розповідей як шоколадно в Канаді і всі там купляють будинки/нові позашляховики з салону після 6 місяців життя - виявляється що існують "чорні" райони і у людей не вистачає на оренду в дорогих-нормальних районах.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:43

  BIGor написав:Не треба цієї демагогії. Після всіх цих розповідей як шоколадно в Канаді і всі там купляють будинки/нові позашляховики з салону після 6 місяців життя - виявляється що існують "чорні" райони і у людей не вистачає на оренду в дорогих-нормальних районах.

Але й не треба поодинокі випадки трансформувати у систему. Он, навіть у Сингапурі, одній з найбезпечніших країн світу за усіма рейтингами, буває:
On 15 October 2024 at about 9.40am, the Police were alerted to a case of robbery with hurt along Lorong 35 Geylang. A 27-year-old male victim was allegedly assaulted by an unknown man and sustained minor injuries. A handphone and some cash were allegedly taken away from the victim.

On 29 August 2024 at about 7.55pm, the Police were alerted to a case of robbery with hurt along Hougang Street 51. A 19-year-old male teenager was allegedly assaulted by an unknown man.

On 29 August 2024 at about 9.34am, the Police were alerted to a case of attempted armed robbery in a restaurant located along Thomson Road. The woman had allegedly armed herself with a knife taken from the restaurant’s table and attempted to rob a patron of the restaurant. Prior to Police’s arrival, the woman left empty handed after intervention by the restaurant’s staff.
Gastarbaiter
 
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