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За повідомленнями наших українських блогерів в Канаді спрацював принцип "Хто не встиг - той запізнився!" 1. Припинено програму прийому тих українців, у яких вже в Канаді "зачепилися" родичі. 2. ГОЛОВНЕ: Суттєво скорочено програму видачі Виду на проживання в Канаді. Хто не встиг податися на отримання ВНП, скорше за все буде змушений повертатися "ні з чим".
Та фсьо! Такий жах тільки в Південній Африці, Венесуелі та Канаді можливий!
Не треба цієї демагогії. Після всіх цих розповідей як шоколадно в Канаді і всі там купляють будинки/нові позашляховики з салону після 6 місяців життя - виявляється що існують "чорні" райони і у людей не вистачає на оренду в дорогих-нормальних районах.
BIGor написав:Не треба цієї демагогії. Після всіх цих розповідей як шоколадно в Канаді і всі там купляють будинки/нові позашляховики з салону після 6 місяців життя - виявляється що існують "чорні" райони і у людей не вистачає на оренду в дорогих-нормальних районах.
Але й не треба поодинокі випадки трансформувати у систему. Он, навіть у Сингапурі, одній з найбезпечніших країн світу за усіма рейтингами, буває:
On 15 October 2024 at about 9.40am, the Police were alerted to a case of robbery with hurt along Lorong 35 Geylang. A 27-year-old male victim was allegedly assaulted by an unknown man and sustained minor injuries. A handphone and some cash were allegedly taken away from the victim.
On 29 August 2024 at about 7.55pm, the Police were alerted to a case of robbery with hurt along Hougang Street 51. A 19-year-old male teenager was allegedly assaulted by an unknown man.
On 29 August 2024 at about 9.34am, the Police were alerted to a case of attempted armed robbery in a restaurant located along Thomson Road. The woman had allegedly armed herself with a knife taken from the restaurant’s table and attempted to rob a patron of the restaurant. Prior to Police’s arrival, the woman left empty handed after intervention by the restaurant’s staff.
BIGor написав:Не треба цієї демагогії. Після всіх цих розповідей як шоколадно в Канаді і всі там купляють будинки/нові позашляховики з салону після 6 місяців життя - виявляється що існують "чорні" райони і у людей не вистачає на оренду в дорогих-нормальних районах.
Але й не треба поодинокі випадки трансформувати у систему. Он, навіть у Сингапурі, одній з найбезпечніших країн світу за усіма рейтингами, буває:
On 15 October 2024 at about 9.40am, the Police were alerted to a case of robbery with hurt along Lorong 35 Geylang. A 27-year-old male victim was allegedly assaulted by an unknown man and sustained minor injuries. A handphone and some cash were allegedly taken away from the victim.
On 29 August 2024 at about 7.55pm, the Police were alerted to a case of robbery with hurt along Hougang Street 51. A 19-year-old male teenager was allegedly assaulted by an unknown man.
On 29 August 2024 at about 9.34am, the Police were alerted to a case of attempted armed robbery in a restaurant located along Thomson Road. The woman had allegedly armed herself with a knife taken from the restaurant’s table and attempted to rob a patron of the restaurant. Prior to Police’s arrival, the woman left empty handed after intervention by the restaurant’s staff.
Ну добре, що панове знайшли саму небезпечну країну в світі... Правда... Правда, за даними Safest Countries in the World 2024 Канада є на місці 11 в світі - відразу за Швейцарією... https://worldpopulationreview.com/count ... -the-world Ну, дійсно справи трохи гірші, ніж в Японії або в Сінгапурі, за те значно краще, ніж в Чехії, Фінляндії, Німеччині та Нідерландах...
Племінниця під час початку перебування в Канаді все лякалася "БОМЖ"ів. Потім виявилося, що вони тихенькі, охайні, посміхаються і навіть допомагають їй ремонтувати ровери двох синів. Два ровери двох синів (тримали безкоштовно від якоїсь спортивної асоціації). Не просити ж чоловіка - та в нього і не получиться... Руки не там виросли... На сьогодні якщо племінниця отримає продуктовий набір - то відразу відносить бомжикам. Шкода їх - вони ж не знають, що таке МакДональдс в Амстердамі...
«нормальний» заробіток, тобто трохи вищий за середній, становить зараз 3444-3811 євро на місяць без урахування відрахувань та податків
Стільки одержує майже половина населення Німеччини.
До найбільш високооплачуваних входять ті, хто заробляють понад 8736 євро на місяць. Їх лише 10% від усіх працівників. Але у них найвищі податки: на цю групу припадає 57% усіх зборів з прибуткового податку в Німеччині. До групи найбідніших із зарплатою менше 1884 євро на місяць входять близько 20% працівників.
а людей з доходом більше 23 656 не більше 1%, як й оцінювалося. у статті наведена цікава табличка.
цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини?
«нормальний» заробіток, тобто трохи вищий за середній, становить зараз 3444-3811 євро на місяць без урахування відрахувань та податків
Стільки одержує майже половина населення Німеччини.
До найбільш високооплачуваних входять ті, хто заробляють понад 8736 євро на місяць. Їх лише 10% від усіх працівників. Але у них найвищі податки: на цю групу припадає 57% усіх зборів з прибуткового податку в Німеччині. До групи найбідніших із зарплатою менше 1884 євро на місяць входять близько 20% працівників.
а людей з доходом більше 23 656 не більше 1%, як й оцінювалося. у статті наведена цікава табличка.
цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини?
2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро). Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше.