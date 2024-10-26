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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2398239924002401
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:17

  BIGor написав:
  Shaman написав:ще одна статистика по зп
Скільки заробляють фахівці у Німеччині: оновлена статистика
«нормальний» заробіток, тобто трохи вищий за середній, становить зараз 3444-3811 євро на місяць без урахування відрахувань та податків

Стільки одержує майже половина населення Німеччини.

До найбільш високооплачуваних входять ті, хто заробляють понад 8736 євро на місяць. Їх лише 10% від усіх працівників. Але у них найвищі податки: на цю групу припадає 57% усіх зборів з прибуткового податку в Німеччині. До групи найбідніших із зарплатою менше 1884 євро на місяць входять близько 20% працівників.

а людей з доходом більше 23 656 не більше 1%, як й оцінювалося. у статті наведена цікава табличка.

цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини? 8)

2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).
Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше.

середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?

а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:35

  Shaman написав:цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини? 8)

2500 євро в Німеччині -- це фактично тільки на житло, комуналку і на поїсти для родини з 3-4 осіб. Якщо порівнувати в Україні 2500 євро за наявності власного житла і копійчаної комуналки, то це просто катання жирів у маслі у порівнянні з Німеччиною в оренді.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:37

  Shaman написав:
  BIGor написав:2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).
Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше.

середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?

а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.

Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:46

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).
Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше.

середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?

а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.

Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату.
Просте питання - ви в Україні заробляли більше чи менше середньої?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:55

  Faceless написав:Просте питання - ви в Україні заробляли більше чи менше середньої?

Хочете зробити загальний висновок з одного прикладу? Типу є 40 млн людей, і давайте одного виберем і по ньому зробимо висновок про доходи ціх 40 млн люей. Смішно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:05

  M-Audio написав:
  Shaman написав:цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини? 8)

2500 євро в Німеччині -- це фактично тільки на житло, комуналку і на поїсти для родини з 3-4 осіб. Якщо порівнувати в Україні 2500 євро за наявності власного житла і копійчаної комуналки, то це просто катання жирів у маслі у порівнянні з Німеччиною в оренді.

Це правда, але частково.
Вде 20 років живе в місті Дюссельдорф приятелька жінки та мати двох дітей: син в минулому році закінчив університет в Берліні (Авіаціцниц факультет), доня буде в наступному році вступати до університету.
Вона мати-олинак. Працює в дитячому садочку визователтниц.
Заробляє саме так: не більше 2500€ на місяць.
Пива про умови життя:
- вже багато років орендує квартиру в центрі Дюссельдорфа; орендна плата близько 1000€. На роботу пішки 10 хвилин.
- комунальні витрати забирають близько 300€
- на дітей отримувала щомісяця якусь виплату - і не малу - якщо не помиляюся десь 600€.
- авто не купувала, бо немає необхідності.
- відпочивати їздить в Туреччину, Італію та Іспанію.
- двох дітей підняла на ноги САМА - старшого вивчила, той зараз мешкає в Берліні, знімає квартиру за 800€, щоби було де жити з дівчиною.
Але працює (не питав ким та де).

Хотіла викупити в орендодавця ту квартиру, в якій мешкає багато років - той відмовився, бо квартира куплена для дочки, яка підростає (увага женихам: є наречені з приданим, не перевелися! Я навіть точно знаю адресу)
Хотіла купити в кредит.
Так що не все так погано в розрахунку на 2000…2500€

Там інше гірше: в Дюссельдорф 3 роки тому прибула на прожиття одна пані з Харкова. З собою привезла свою маму років 90 та дві шкіряні валізи готівки у вигляді євро.
Так ось та пані отримала соціальний статус біженки, кинулася купити авто - а не можна.
Бо не змогла довести, що то чесно зароблені чоловіком хабарі.
То подруга виручила: купила авто на себе, а їздить пані з двома шкіряними валізами, набитими різнокольоровими папірцями…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:18

Еміграція, заробітчанство

News from France

Я точно знаю, що наші люди за кордоном сміливі, наполегливі та завжди знайдуть вихід із скрутного становища.
Зараз з цікавістю споглядаю за нашою родиною, яка знайшла притулок - в прямо скажемо - непоганий - у Франції.
Цікавості додає той факт, що родина вже спробувала на смак і Польщу, і Німеччину.
А остаточно кинули якір саме у Франції.
Головне бути сміливим та наполегливим.

Житло: у Франції є організації, які займаються іноземцями, які отримали захист в країні. Вони вирішують питання житла. Та родина спочатку хотіла а в Парижі, на Єліспцських полях, але там якось гучно, чорношкірі хлопці бігають, то та організація запропонувала їй зовсім безкоштовно в невеличкому містечку в Гасконіі.
Я якраз вчора його відвідав:
https://maps.app.goo.gl/LmAr2mzmT9R72fD ... eview.copy
Не мале таке містечко, є навіть великі супермаркети Carrefour та інші, але найважливіше: в містечку є арена, де проводяться виступи тореадорів з биками.
Велика арена.
Там і отримала трикімнатну квартиру.
Але це не саме цікаве. Саме цікаве з сином.
(Далі буде, дівчата смикають їхати далі) - шопитися).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:37

  BIGor написав:Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату.

Ось тому доходи статистично оцінюють за медіаною, а не за середнім. Значно краще відбиває реальний стан речей. І до речі різниця між середнім і медіаною якраз показує, наскільки зажрата верхівка.

PS Аж цікаво стало, а що таке "реальна" в даному контексті? Це точно не з статистики термін.
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