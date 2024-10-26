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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2398239924002401 Додано: Суб 26 жов, 2024 12:17 BIGor написав: Shaman написав: ще одна статистика по зп

Скільки заробляють фахівці у Німеччині: оновлена статистика

«нормальний» заробіток, тобто трохи вищий за середній, становить зараз 3444-3811 євро на місяць без урахування відрахувань та податків



Стільки одержує майже половина населення Німеччини.



До найбільш високооплачуваних входять ті, хто заробляють понад 8736 євро на місяць. Їх лише 10% від усіх працівників. Але у них найвищі податки: на цю групу припадає 57% усіх зборів з прибуткового податку в Німеччині. До групи найбідніших із зарплатою менше 1884 євро на місяць входять близько 20% працівників.

а людей з доходом більше 23 656 не більше 1%, як й оцінювалося. у статті наведена цікава табличка.



цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини? ще одна статистика по зпа людей з доходом більше 23 656 не більше 1%, як й оцінювалося. у статті наведена цікава табличка.цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини?

2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).

Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше. 2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше.

середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?



а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію. середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію. Shaman

Повідомлень: 7140 З нами з: 29.09.19 Подякував: 681 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 12:35 Shaman написав: цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини? цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини?

2500 євро в Німеччині -- це фактично тільки на житло, комуналку і на поїсти для родини з 3-4 осіб. Якщо порівнувати в Україні 2500 євро за наявності власного житла і копійчаної комуналки, то це просто катання жирів у маслі у порівнянні з Німеччиною в оренді. 2500 євро в Німеччині -- це фактично тільки на житло, комуналку і на поїсти для родини з 3-4 осіб. Якщо порівнувати в Україні 2500 євро за наявності власного житла і копійчаної комуналки, то це просто катання жирів у маслі у порівнянні з Німеччиною в оренді. M-Audio Повідомлень: 3237 З нами з: 23.03.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 12:37 Shaman написав: BIGor написав: 2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).

Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше. 2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше.

середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?



а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію. середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.

Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату. Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату. BIGor

Повідомлень: 9516 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 12:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: 2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).

Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше. 2500 Євро для України дуже непересічна зарплата, в моєму містечку звідки я родом зараз медіана (відкидаємо прокурорів, суддів, сбу-шників) десь біля 10 тис грн. (235 Євро).Та і в Німеччні за ту ж саму роботу для більшості професій - це буде в десятки разів більше.

середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?



а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію. середню по Німеччині треба порівнювати з середньою по Україні (й до того ж реальною, яка раза в два більша). й цифра 10 т грн - це ж власні оцінки?а взагалі в Німеччині зп звісно більша, але ніяких десятки разів. десь в 6 разів. але ж знову таки знання мови відсікає оті верхні 40%, й перекидає в нижчу категорію.

Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату. Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату. Просте питання - ви в Україні заробляли більше чи менше середньої? Просте питання - ви в Україні заробляли більше чи менше середньої? Faceless

Модератор Повідомлень: 35524 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8070 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 12:55 Faceless написав: Просте питання - ви в Україні заробляли більше чи менше середньої? Просте питання - ви в Україні заробляли більше чи менше середньої?

Хочете зробити загальний висновок з одного прикладу? Типу є 40 млн людей, і давайте одного виберем і по ньому зробимо висновок про доходи ціх 40 млн люей. Смішно. Хочете зробити загальний висновок з одного прикладу? Типу є 40 млн людей, і давайте одного виберем і по ньому зробимо висновок про доходи ціх 40 млн люей. Смішно. BIGor

Повідомлень: 9516 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 13:05 M-Audio написав: Shaman написав: цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини? цікаво, якщо зп 2 500 євро чи вище в Україні, чи має сенс їхати до Німеччини?

2500 євро в Німеччині -- це фактично тільки на житло, комуналку і на поїсти для родини з 3-4 осіб. Якщо порівнувати в Україні 2500 євро за наявності власного житла і копійчаної комуналки, то це просто катання жирів у маслі у порівнянні з Німеччиною в оренді. 2500 євро в Німеччині -- це фактично тільки на житло, комуналку і на поїсти для родини з 3-4 осіб. Якщо порівнувати в Україні 2500 євро за наявності власного житла і копійчаної комуналки, то це просто катання жирів у маслі у порівнянні з Німеччиною в оренді.

Це правда, але частково.

Вде 20 років живе в місті Дюссельдорф приятелька жінки та мати двох дітей: син в минулому році закінчив університет в Берліні (Авіаціцниц факультет), доня буде в наступному році вступати до університету.

Вона мати-олинак. Працює в дитячому садочку визователтниц.

Заробляє саме так: не більше 2500€ на місяць.

Пива про умови життя:

- вже багато років орендує квартиру в центрі Дюссельдорфа; орендна плата близько 1000€. На роботу пішки 10 хвилин.

- комунальні витрати забирають близько 300€

- на дітей отримувала щомісяця якусь виплату - і не малу - якщо не помиляюся десь 600€.

- авто не купувала, бо немає необхідності.

- відпочивати їздить в Туреччину, Італію та Іспанію.

- двох дітей підняла на ноги САМА - старшого вивчила, той зараз мешкає в Берліні, знімає квартиру за 800€, щоби було де жити з дівчиною.

Але працює (не питав ким та де).



Хотіла викупити в орендодавця ту квартиру, в якій мешкає багато років - той відмовився, бо квартира куплена для дочки, яка підростає (увага женихам: є наречені з приданим, не перевелися! Я навіть точно знаю адресу)

Хотіла купити в кредит.

Так що не все так погано в розрахунку на 2000…2500€



Там інше гірше: в Дюссельдорф 3 роки тому прибула на прожиття одна пані з Харкова. З собою привезла свою маму років 90 та дві шкіряні валізи готівки у вигляді євро.

Так ось та пані отримала соціальний статус біженки, кинулася купити авто - а не можна.

Бо не змогла довести, що то чесно зароблені чоловіком хабарі.

То подруга виручила: купила авто на себе, а їздить пані з двома шкіряними валізами, набитими різнокольоровими папірцями… Це правда, але частково.Вде 20 років живе в місті Дюссельдорф приятелька жінки та мати двох дітей: син в минулому році закінчив університет в Берліні (Авіаціцниц факультет), доня буде в наступному році вступати до університету.Вона мати-олинак. Працює в дитячому садочку визователтниц.Заробляє саме так: не більше 2500€ на місяць.Пива про умови життя:- вже багато років орендує квартиру в центрі Дюссельдорфа; орендна плата близько 1000€. На роботу пішки 10 хвилин.- комунальні витрати забирають близько 300€- на дітей отримувала щомісяця якусь виплату - і не малу - якщо не помиляюся десь 600€.- авто не купувала, бо немає необхідності.- відпочивати їздить в Туреччину, Італію та Іспанію.- двох дітей підняла на ноги САМА - старшого вивчила, той зараз мешкає в Берліні, знімає квартиру за 800€, щоби було де жити з дівчиною.Але працює (не питав ким та де).Хотіла викупити в орендодавця ту квартиру, в якій мешкає багато років - той відмовився, бо квартира куплена для дочки, яка підростає (увага женихам: є наречені з приданим, не перевелися! Я навіть точно знаю адресу)Хотіла купити в кредит.Так що не все так погано в розрахунку на 2000…2500€Там інше гірше: в Дюссельдорф 3 роки тому прибула на прожиття одна пані з Харкова. З собою привезла свою маму років 90 та дві шкіряні валізи готівки у вигляді євро.Так ось та пані отримала соціальний статус біженки, кинулася купити авто - а не можна.Бо не змогла довести, що то чесно зароблені чоловіком хабарі.То подруга виручила: купила авто на себе, а їздить пані з двома шкіряними валізами, набитими різнокольоровими папірцями… akurt

Повідомлень: 10226 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3765 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 13:18



News from France



Я точно знаю, що наші люди за кордоном сміливі, наполегливі та завжди знайдуть вихід із скрутного становища.

Зараз з цікавістю споглядаю за нашою родиною, яка знайшла притулок - в прямо скажемо - непоганий - у Франції.

Цікавості додає той факт, що родина вже спробувала на смак і Польщу, і Німеччину.

А остаточно кинули якір саме у Франції.

Головне бути сміливим та наполегливим.



Житло: у Франції є організації, які займаються іноземцями, які отримали захист в країні. Вони вирішують питання житла. Та родина спочатку хотіла а в Парижі, на Єліспцських полях, але там якось гучно, чорношкірі хлопці бігають, то та організація запропонувала їй зовсім безкоштовно в невеличкому містечку в Гасконіі.

Я якраз вчора його відвідав:

https://maps.app.goo.gl/LmAr2mzmT9R72fD ... eview.copy

Не мале таке містечко, є навіть великі супермаркети Carrefour та інші, але найважливіше: в містечку є арена, де проводяться виступи тореадорів з биками.

Велика арена.

Там і отримала трикімнатну квартиру.

Але це не саме цікаве. Саме цікаве з сином.

(Далі буде, дівчата смикають їхати далі) - шопитися). Еміграція, заробітчанствоNews from FranceЯ точно знаю, що наші люди за кордоном сміливі, наполегливі та завжди знайдуть вихід із скрутного становища.Зараз з цікавістю споглядаю за нашою родиною, яка знайшла притулок - в прямо скажемо - непоганий - у Франції.Цікавості додає той факт, що родина вже спробувала на смак і Польщу, і Німеччину.А остаточно кинули якір саме у Франції.Головне бути сміливим та наполегливим.Житло: у Франції є організації, які займаються іноземцями, які отримали захист в країні. Вони вирішують питання житла. Та родина спочатку хотіла а в Парижі, на Єліспцських полях, але там якось гучно, чорношкірі хлопці бігають, то та організація запропонувала їй зовсім безкоштовно в невеличкому містечку в Гасконіі.Я якраз вчора його відвідав:Не мале таке містечко, є навіть великі супермаркети Carrefour та інші, але найважливіше: в містечку є арена, де проводяться виступи тореадорів з биками.Велика арена.Там і отримала трикімнатну квартиру.Але це не саме цікаве. Саме цікаве з сином.(Далі буде, дівчата смикають їхати далі) - шопитися). akurt

Повідомлень: 10226 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3765 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 13:37 BIGor написав: Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату. Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату.

Ось тому доходи статистично оцінюють за медіаною, а не за середнім. Значно краще відбиває реальний стан речей. І до речі різниця між середнім і медіаною якраз показує, наскільки зажрата верхівка.



PS Аж цікаво стало, а що таке "реальна" в даному контексті? Це точно не з статистики термін. Ось тому доходи статистично оцінюють за медіаною, а не за середнім. Значно краще відбиває реальний стан речей. І до речі різниця між середнім і медіаною якраз показує, наскільки зажрата верхівка.PS Аж цікаво стало, а що таке "реальна" в даному контексті? Це точно не з статистики термін. M-Audio Повідомлень: 3237 З нами з: 23.03.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2398239924002401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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