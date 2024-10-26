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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2399240024012402
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:29

Еміграція, заробітчанство

News from France (частина 2)

Сьогодні ми відвідали коледж в місті "Auch" в Гасконії.
Саме тут вчиться безкоштовно син пані, яку я згадував вище.
https://pardailhan.mon-ent-occitanie.fr
Інформація в мережі така:
"Загальнотехнічна середня школа Pardailhan - це державна загальноосвітня середня школа, розташована в Оше та є частиною Академії Тулузи (!).
Загальнотехнічна середня школа Pardailhan особливо виділяється викладанням таких мов: італійська (!!), ICA (мови та культури античності) та латинська (!!!!!).
Пропонує секції: Європейська секція, Спортивна секція, Театральна секція.
Я здивувався великому комплексу ліцею: декілька корпусів за одним проєктом на одній території...

Як сказали наші українці, ліцей є більш відомим як такий, що готує фахівців для ресторанного та готельного бізнесу.
Але син нашої українки хлопець кмітливий та вибрав напрямок підготовки "Банківська справа" та "Журналістика". Йому порадили так: та пробуй - а потім остаточно вирішиш, що для тебе підійде краще...
Цікаво про мову: в цьому містечку родина мешкає з вересня 2023 року - знання французької мови=0.
приділили в школу - в клас франкомовний - інший би сильно переживав та плакав в свої 13 (!) років.
А цьому сказали: знайомся з хлопчиками, дивись хто з тобою розмовляє, не дивись хто якої раси - чи араб, чи француз, чи азіат - хто згоден дружити - спілкуйся та все получиться... ПОЛУЧИЛОСЯ!

Ложка дьогтю в бочку меду: як пані не шукала роботу - не знайшла.
Не питав за рахунок чого живе, але знаю, шо 2 рази на тиждень вона приїжджає в інше невеличке містечко, жде в залишках замку 16-го сторіччя збираються місцеві мешканки та займаються художньою творчістю: вишивка та робота з тканинами.
Син 14 років мешкає в гуртожитку, на вихідні приїжджає до мами (орієнтовно 30 км)
Зображення

P.S. Мені в голову прийшла дурна думка, це щодо навчання.
Як так получилося, що в Україні в супереч Конституції (Стаття 53) створили купу приватних навчальних закладів, куди люди за вивчення Теореми Піфагора та віршів Лесі Українки несуть щорічно по 5 000 євро при середній по країні зарплатні в 22 000 гривень або 500 євро.
Чому у Франції за вивчення синусів та віршів Шарля Бодлера або Поля Верлена громадяни не несуть свою зарплатню за 1/2 року?
Дурна думка. Визнаю. Але точно знаю, що французи цього НЕ розуміють.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 15:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.

А є сценарій кризи за перших 5 років іпотеки. Тоді ймовірний сценарій 2008 року, коли іпотечні платежі стали в деяких понад 100% доходу через втрату роботи.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 15:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  M-Audio написав:
  BIGor написав:Це все ваші власні оцінки, що типу реальна більше в два рази середньої. Насправді середня завищена через долю дуже надвеликих зарплат усіляких суддів, прокурорів, мсеків і іншого розпухшого держапарату.

Ось тому доходи статистично оцінюють за медіаною, а не за середнім. Значно краще відбиває реальний стан речей. І до речі різниця між середнім і медіаною якраз показує, наскільки зажрата верхівка.

PS Аж цікаво стало, а що таке "реальна" в даному контексті? Це точно не з статистики термін.

термін не зі статистики, а з реалій :D

а саме з урахуванням зп, яку отримують в конвертах - її доля доволі велика. лікарі отримують додаткові бонуси, вчителі додатково підроблять репетиторами та таке інше. в нас ще багато людей займається дрібним бізнесом, але не зважаючи на наявність ФОП - працюють взагалі "вчорну"
А ФОПи взагалі в статистиці йдуть з мінімалкою.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 15:47

  Denik написав:А є сценарій кризи за перших 5 років іпотеки. Тоді ймовірний сценарій 2008 року, коли іпотечні платежі стали в деяких понад 100% доходу через втрату роботи.

Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.
До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.
І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:04

  Gastarbaiter написав:
  Denik написав:А є сценарій кризи за перших 5 років іпотеки. Тоді ймовірний сценарій 2008 року, коли іпотечні платежі стали в деяких понад 100% доходу через втрату роботи.

Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.
До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.
І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи?

Для цього умні люди радять мати фінансову подушку хоча б на півроку життя. Якщо перспективи зовсім погані, можна розглянути переїзд до більш дешевого житла. А от у разі неможливості платити за іпотекою переїзд в більш скромне іпотечне житло навряд-чи можливий взагалі, а продаж і переїзд до орендованої конури, скоріш за все, призведе до фатальних матеріальних втрат.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:40

Re: Еміграція, заробітчанство

M-Audio написав:
  Gastarbaiter написав:
  Denik написав:А є сценарій кризи за перших 5 років іпотеки. Тоді ймовірний сценарій 2008 року, коли іпотечні платежі стали в деяких понад 100% доходу через втрату роботи.

Для цього є страховка, яка покриє кілька місяців платежів за кредитом при втраті роботи.
До того ж позбавити людину єдиного місця проживання не так вже й легко і процес розтягнеться на певний час.
І зустрічне питання: як платити оренду в разі втрати роботи?

Для цього умні люди радять мати фінансову подушку хоча б на півроку життя. Якщо перспективи зовсім погані, можна розглянути переїзд до більш дешевого житла. А от у разі неможливості платити за іпотекою переїзд в більш скромне іпотечне житло навряд-чи можливий взагалі, а продаж і переїзд до орендованої конури, скоріш за все, призведе до фатальних матеріальних втрат.
Ну чого ж, цілком можливий також варіант здати в оренду іпотечне і переїзд в більш скромне.
Зміна об'єкту іпотеки на більш скромний теж можлива, але в період кризи навряд чи це розумний крок
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